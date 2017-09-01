Yücel: Sigortanızı ihmal etmeyin

Yücel,”Evini, iş yerini kilitleyip tatile giden veya araçları ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın sigorta konusunda ihmalkâr olmamasını istiyoruz. Mutlak suretle sigorta yolu ile kendilerini güvenceye almalılar” dedi.

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Yücel yaptığı açıklamada, bayram dönemlerinde trafikte yaşanan kazalara ve konut, işyerlerinde yaşanan olumsuzlukların sıklığına dikkat çekti. Yücel, “Her bayramda olduğu gibi bu yılki Ramazan Bayramı’nda da milyonlarca kişi seyahat edecek. Bu dönemde evini ve iş yerini kitleyip tatile çıkan vatandaşlarımızın dönüşte kötü bir sürprizle karşılaşmaması için mutlaka tedbir alması şart. Her türlü felakete karşı yapılacak sigortalar bu açıdan çok önemli” diye konuştu. Yücel, şunları söyledi:

“Bayram seyahatleriniz öncesinde trafik sigortası ve kasko gibi araç poliçelerini eksiksiz yaptırmak istenmeyen durumlar için hayati bir önem taşıyor. Ülkemizde özellikle bayram tatili ve yaz tatili gibi trafiğin çok yoğun olduğu ve uzun yol seyahatlerinin yapıldığı dönemlerde araç kazalarında istenmeyen tablolarla karşılaşıyoruz. Yaşanan kazalarda hem araç sahibi hem de ekonomimiz fazlaca zarara uğruyor. Elimizdeki veriler gösteriyor ki araç poliçelerinin önemi uzun yolda daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle unutulmamalıdır ki bayram seyahati planlayan araç sahiplerinin aldıkları her önlem, kendileri için hayati önem taşıyor.”