Yücel: Yeni kanun sektörü büyütür

Yücel, “2007 yılında yürürlülüğe giren kanunumuz o günün şartlarında bile sektörümüzün ihtiyacını karşılayamıyordu. Bugün gelinen nokta, yeni kanunun bir zaruret haline gelmesi. İhtiyaçlara cevap verecek yeni bir kanun sigorta sektörünü büyütür” dedi. Ankara’daki sigorta acentelerinin çatı kuruluşu olan Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Yücel, «Kanunun çıktığı günden beri geçen 10 yıl bu kanunun da günümüzün şartlarının gerisinde kaldığı birçok eksik ve yetersizlikleri olduğunu bizlere gösterdi. Sigortacılık sektöründe de aynı hassasiyetle çıkarılacak kanunun sektörü ve dolaylı olarak sektöre dâhil olan vatandaşları rahatlatacaktır. Mevcut kanun ve ilgili yönetmelikler artık sektöre dar geliyor” dedi. Yücel, yeni kanunla ilgili BASİAD’ın kısa bir süre sonra çalışma yapacağını ve bu hazırlanacak çalışmanın yetkili mercilere ulaştırılacağını kaydetti.