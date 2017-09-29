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Yükselen değer termal turizimi

Denizli'de düzenlenen ‹2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi›ne Ankara damgasını vurdu. Zirveye katılan Ankara Termalleri ilgi odağı oldu.

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Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, Türkiye’nin dünyanın en kaliteli termal suyuna sahip olduğunu kaydetti. Yorulmaz, “Termal turizmi bugün yükselen bir değer olmuştur. Yapılan bilimsel çalışmalar hala devam etmekte. Şu ana kadar yapılan çalışmalar Türkiye’deki termal sularının “dünyanın en kaliteli termal suyu olduğunu tescilliyor. Ancak bu zirvede de gördük ki, bunu iyi pazarlamamız lazım. Termal kaynaklarımızın kalitesini önce Türkiye’de anlatmamız lazım” dedi.

DEĞERLERİMİZİ FARK ETMELİYİZ

Yorulmaz, “52 ülkeden 250 yabancı profesyonel sektör temsilcilerinin de ülkemize gelmiş olması bizim için büyük onurdur. Gelenler Pamukkale’nin potansiyelinden çok memnun kaldılar. Pamukkale Zirvesinin temasını 3 T oluşturdu. Termal, tarih ve tatil bu çok başarılıydı” diye konuştu. Yorulmaz, Ankara’nın termal turizmi konusunda yaptığı çalışmaları değerlendirerek şunları söyledi: “Şu an sahip olduğumuz termal tesislerimizin sunduğu hizmetler ve kapasiteleri her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte. Ankara termal suyu zenginliğine hep sahipti. Fakat eskiden tesis sayısı bu kadar fazla değildi ve otellerin kapasiteleri de günümüzdeki kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle geçmişle kıyasladığınızda Ankara’da termal turizm gelişiyor. Ankaralılar ellerinin altındaki zenginliği fark etmeye başladıkça tabi ki kendi şehirlerini daha fazla tercih eder hale gelecek.”

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