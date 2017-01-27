Yüzmede atlama kış şampiyonası

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonada, Samsun Kule Tramplen Atlama Spor Kulübü, Fethiye Belediyespor, Enerji Spor Kulübü, Elif Jimnastik Spor Kulübü, Manisa Jimnastik Spor Kulübü, Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü takımları mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.

Şampiyonaya Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzücülerin katıldığını belirten Başkan Mustafa Ak, “Bu yarışmacılarımız ülkemizin inşallah gelecekteki en başarılı ve en büyük sporcuları olacak. Onlara büyük umutlar besliyor ve onlardan büyük dereceler bekliyoruz. Onların kendilerine güvenmelerini ve bu ülkeyi çok iyi bir şekilde temsil etmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan Ak, “Belediye olarak yüzmeye yatırım yapıyoruz, yüzme sporcuları yetiştiriyoruz. Onların hem Türkiye’de hem Avrupa’da hem de Dünya Kupası’nda dereceler almalarını bekliyoruz” dedi.