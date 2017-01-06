Yüzmeye KKTC’den destek

Görüşmede, yüzme, açıksu ve senkronize yüzme branşlarında karşılıklı iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Oldukça samimi ve dostane bir ortamda gerçekleşen görüşmede KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar’a yavru vatan KKTC’de düzenlenecek olan tüm milli takım kamplarında lojistik desteğin sağlanacağı sözünü de verdi.