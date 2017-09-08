Zabıtalar 191 yaşında Anıtkabir’e çıktı

Bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ankara’nın 25 ilçesinden gelen Zabıta memurları, kortej oluşturarak Anıtkabir’e kadar yürüdü. Kortejde, Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta amirleri, zabıta personeli ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen zabıta atlı birlikleri yer aldı. Osmanlı döneminden kalma Zabıta elbiselerinden oluşan sembolik kıyafetli zabıtaların da aralarında bulunduğu korteji takip eden Zabıta araçlarının çıkardıkları siren sesleri, kortej ile birlikte Anıtkabir’e kadar devam etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan zabıtalar, daha sonra toplu olarak fotoğraf çektirdi.

Gazi Meclis toplandı

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken gazi olan 92 Kahramankazanlı arasında yer alan Kahramankazan Belediyesi Meclis üyeleri Derya Ovacıklı ve Hüseyin Bayar 13 ay süren tedavilerinin ardından ilk kez belediye meclisi toplantısına katıldı. Kahramankazanlılar, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi vermişti. Gazilik mertebesine ulaşan Kahramankazanlılar arasında, Derya Ovacıklı ve Hüseyin Bayar da vardı. Ovacıklı ve Bayar, 13 ay süren tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilk kez belediye meclisi toplantısına katıldı.