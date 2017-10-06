Zagreb-Ankara arasında 25 yılın müzik köprüsü

İki ülke arasında kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlayan konserler kapsamında Hırvatistan’ın en köklü gruplarından Zagreb Quartet, bugün Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. İstanbul’dan CellIstanbulda Zagreb’de bir konser verecek. Zagreb Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ve Hırvatistan arasında kültür bağlarının sağlamlaştırılması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü ve Zagreb Belediyesi işbirliğinde, Türkiye-Hırvatistan Diplomatik ilişkilerinin 25. yılı sebebiyle Türk ve Hırvat müzisyenler Ankara ve Zagreb’te birer konser verecekler. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenecek konserlerden ilki bugün Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda gerçekleşecek.