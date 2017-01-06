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Zincirleme kaza: 15 yaralı

Çubuk ilçesinde birbirine yakın noktalarda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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Ankara-Çubuk karayolu Güldarpı Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle mustafa aktaş, şenel Solak, murat Sünker, Selma Koçak ve atilla aydın idaresindeki otomobiller çarpıştı. Kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 500 metre gerisinde de 10 aracın karıştığı bir başka zincirleme trafik kazası oluştu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda 112 acil Servis ambulansı ile polis ekibi sevk edildi. her iki kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.  

 

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