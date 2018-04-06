Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Zorba balesi büyük ilgi gördü

Tüm sezon kapalı gişe oynayan Zorba balesi yoğun talep üzerine Congresium’da Ankaralılarla buluşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mikis Theodorakis’in müziği, Lorca Massine’nin metni ve koreografisi ile hayat bulan Zorba balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumlarıyla 19 Nisan 2018 Perşembe günü Congresium’da sahnelenecek. Saat 20.30’da başlayacak olan Zorba’nın konusu ise şöyle: “Küçük bir Yunan kasabasına gelen Amerikalı John,  etkilendiği ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina’ya aşık olur. Yabancı birine aşık olduğu için Marina’ya köylüler karşı çıkar. Ancak John ile Marina’ya, John’un dostu Zorba sahip çıkar.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AFAD binası içinde otobüs yangını

AFAD binası içinde otobüs yangını

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA