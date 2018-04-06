Zorba balesi büyük ilgi gördü
Tüm sezon kapalı gişe oynayan Zorba balesi yoğun talep üzerine Congresium’da Ankaralılarla buluşacak.
Mikis Theodorakis’in müziği, Lorca Massine’nin metni ve koreografisi ile hayat bulan Zorba balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumlarıyla 19 Nisan 2018 Perşembe günü Congresium’da sahnelenecek. Saat 20.30’da başlayacak olan Zorba’nın konusu ise şöyle: “Küçük bir Yunan kasabasına gelen Amerikalı John, etkilendiği ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina’ya aşık olur. Yabancı birine aşık olduğu için Marina’ya köylüler karşı çıkar. Ancak John ile Marina’ya, John’un dostu Zorba sahip çıkar.”
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