‘İŞ VE TİCARET OTELİ’ MANTIĞI İVEDİK VE OSTİM’DE HAYAT BULDU

HM Commerce Hotel olarak yaklaşık 35 yıllık geçmişe sahip olduklarını belirten HM Commerce Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Bekar, ticarette bugüne kadar olan tecrübeleriyle zoru başarmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. “Verdiğimiz hizmetin adına Ticaret Oteli demek doğru olur” diyen HM Commerce Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Bekar, tamamen iş dünyasına yönelik hizmet verdiklerini bildirdi. 20 bin ticarethanesiyle birçok iş adamını bünyesinde barındıran İvedik ve Ostim Organize Bölgesi’nin en büyük ihtiyacına cevap verdiklerini söyleyen Bekar, “Bölge için ulaşım imkânıyla rahat ve huzurun ön planda olduğu otel yaptık” diye konuştu.

KONSEPT OLARAK ÇOK FARKLIYIZ

HM’nin açılımının Has Metal olduğunu ve 35 yıllık tecrübeye sahip olduklarını hatırlatan Bekar, “Her şeyden önce konsept olarak farklıyız. Alkolsüz bir oteliz. İlkelerimiz var. Has Metal’in duruşunu bozmamak ve ticarette bugüne kadar olan tecrübelerimizi yaşatmak adına zoru başarmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. Tamamen iş odaklı bir otel olduklarını kaydeden Bekar, 140 odasıyla konforlu bir hizmet anlayışına sahip olduklarını söyledi. Uluslararası standartlarda kurulan otelin kahvaltı ve fast food tarzı hizmet verdiğini kaydeden Bekar, sosyal etkinliklerin kısa tutulduğunu söyledi. Otelin en üst katında bulunan toplantı salonunun tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildiğini aktaran Bekar, “En yeni teknoloji ile hizmet verdiğimiz, istekler doğrultusunda bölünebilen ayrıca birçok oturma düzeninde sahip bir salonumuz var. İş toplantıları için çok kullanışlı. Restoran katında toplantı ve banket hizmeti veren 400 kişilik çok amaçlı salonumuz var” dedi.a