11 Ağustos Güneş tutulması yükselen burçları nasıl etkileyecek 11-12 Ağustos 2018 Günlük burç yorumları

Güneş tutulması yükselen burçları nasıl etkileyecek? (11-12 Ağustos 2018 Günlük burç yorumları) Parçalı Güneş Tutulması burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? 11 Ağustos Güneş tutulması ile Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burc yorumları nelerdir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yine son derece kritik bir haftaya başlıyoruz. Uranüs Retro hareketine başlayacak, Venüs burç değiştirecek ama en önemlisi 11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, bu yılın son tutulması olacak. Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları Güneş tutulmasının burçlar üzerindeki tüm etkileri merak edilen konuları bu haberimizde derledik. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeniay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır. Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemelidir. İşte Parçalı Güneş Tutulmas'nın burçlar üzerindeki etkileri ve 1-12 Ağustos 2018 Günlük burç yorumları...

Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018’in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek. Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayı tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018’in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek.



11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Bir benzeri 1999 yılında gerçekleşen bu tutulma bu ülkemizden o yıllardaki gibi ülkemizden gözlemlenmeyecek.

Çok tekrarladım, gökyüzü olayları açısından son derece hareketli bir yaz mevsimindeyiz. Tutulma dönemini yaşıyoruz. 13 Temmuz ve 27 Temmuz’da yaşadığımız tutulma kuşağının sonuncusunu bu cumartesi yaşayacağız. Aslan Burcunda Parçalı Güneş tutulması meydana gelirken, yine 18° Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş tutulmaları çok kuvvetli Yeni Aylardır. Yeni Ay enerjileri sizi nasıl etkiliyorsa bu Güneş tutulmasında da bu enerjiye benzer kuvvetli bir etki alabilirsiniz. Tabii Aslan, Kova, Akrep ve Boğaların başrolde olduğunu belirtmemiz önemli. Ne demek başrolde olmak? Aynı gökyüzünün altında yaşarken, hepimizi etkisi altında bırakırken, başrolde olanların etkiyi hissetme oranı biraz daha yüksek olabilir. Yani daha çok etki alabilirler…Aslan Burcu doğum haritanızda hangi evinizi yönetiyorsa bu alanda önemli temalar oluşabilir. Her burç için olası konuları özetledim…



Bu hafta bir diğer konu da Venüs’ün Terazi burcuna yapacağı yolculuk. Venüs güzellik, estetik, sanat, incelik gibi kavramları yönetir. Sanat gezegenidir. Terazi ve Boğa burcunda çok rahat eder yani enerjisini tam yansıtabilir. Bu hafta Salı günü de Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Daha güzel olmaya çalışabileceğimiz, sanat konularının ilgimizi daha çok çekeceği bir dönem başlıyor. İkili ilişkilerimizde biraz daha naif ve düşünceli olabiliriz.



Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu harika bir hafta dilerim.

İŞTE GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOÇ



Sevgili Koçlar, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Koç burcunda önümüzdeki bir yıllık süreçte ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. Çocuk sahibi olmak, çocuklara yönelik bir alanda çalışmak, farklı bir şeyler yapmak ihtiyacı yine bu tutulmanın özünde yer alıyor. Doğum haritanızda bu tutulmayı destekliyorsa yavaş yavaş bu değişimler gerçekleşecektir. Korkular, hepimizin içinde az veya çok miktarda vardır. İnsan ayağını sağlam yere basmak ister. Tutulmanın işaretleri gösteriyor ki, korkuya kaygıya neden olan durumlar çözüme kavuşacak, farklı bir çıkış yoluyla halledilecek.





Yükselen Koç:



Sevgili Koçlar, bir süredir aşk hayatınızı kafanızı fazlasıyla kurcalıyor olabilir. Merkür’ün Retro hareketini yapması sebebi ile de geçmişte yaşadığınız ve halen unutmadığınız aşklarınız depreşmiş, sizi özlem duygusu ile yaralar hale gelmiş olabilir. Bu ay netlik kazanmak, ne istediğinizi anlamak için biraz sizin dışınızda da gelişebilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Tutulmanın sizin üzerinizdeki etkisi aşk konuları, hayattan aldığınız keyif ve eğer varsa çocuklarınız ile ilgili durumlar olacaktır. Bol şans ve mutluluklar…

BOĞA



Sevgili Boğalar, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Boğa burcunda , önümüzdeki bir yıl içinde çevre değişikliği yoluyla bilginizi, tecrübenizi uygun iş ve alanlarda gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Sizi farklı bir gelişme ile ödüllendirecek bu Tutulma, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Bildiğiniz, tanıdığınız ve belki de çok yıllar önce yaşadığınız bir yere tekrar dönüş gibi gelişmeler de görülür. Kardeşlerinizle bağınız güçlenir. Belki de aranızda sorunlar vardı, şimdi bunları çözümlemek kolaylaşır. Bu Tutulmada dikkate değer bir nokta var. Ailevi konularda illaki ben haklıyım, ben ne istersem o olur dememek. Görüş almak, karşılıklı konuşmak, artı ve eksileri hesaba katmaktır. Önünüzde uzun bir yol var. Sabırlı, bilinçli ve mantıklı olursanız kazanırsınız.







Yükselen Boğa:



Sevgili Boğalar, geçen haftalarda yaşadığımız Ay tutulmasında da konularınız aileniz, eviniz, yuvanız ve çekirdek ailenizdi. Bu hafta yaşanacak Parçalı Güneş tutulmasında da temel konularınız bunlar olacak gibi duruyor. Bu tutulmada yardımcı başroldesiniz yani diğerlerine kıyasla biraz daha fazla etki alabilirsiniz. Güneş tutulmaları çok kuvvetli Yeni Aylardır… Yeni Aylar da önemli başlangıçları işaret eder. Kuvvetli bir yeni başlangıç yapabilirsiniz, hazır olun. Karar vermenizde, sizin dışınızda gelişecek olaylar etkili olabilir, yani kader hayatınızın yönünü oluşturabilir. Geçmişte yaşadığınız ve kendinize bile itiraf edemediğiniz bazı duygularınız açığa çıkabilir ve çözüm bulunması için gündeminize yerleşebilir. Her ne karar verirseniz verin sizin yüksek faydanız için olacağını unutmadığınız, şans dolu bir hafta dilerim.

İKİZLER



Sevgili İkizler, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, İkizler burcunda , finansal konularda önümüzdeki bir yıllık güvence elde etmek amaçlı gelişim anlamı taşıyor. En rahat olanınız bile, parayı önemseyecek. Paranın gücünün ne kadar çok kapıyı açtığını bilerek hayatını garanti etmek isteyecek. Tutumluluk ikizler için otomatik olarak kıymetli olgu haline gelecek. Bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Aile işleri, ailenin korunması kollanması, bir yuva kurmak, aileyi büyütmek ve buna yönelik planlar projeler yapılacak. Bu Tutulma doğum haritanızdaki oluşumlarla örtüşüyorsa, yazdığım gelişmeler hayatınızda yavaş yavaş görülmeye başlar. Şimdi bu Tutulmada dikkat edilecek bir nokta var. Herkesi dost sanmamak veya insanların sürekli sizi onaylamalarını, alkışlamalarını beklememek. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin misiniz, siz kazandığınızın kıymetini biliyor, ona göre yaşıyor musunuz işte bu önemli. Hayatı bu kadar kasmayın, sürekli endişelerle yaşamı kendinize zehir etmeyin.





Yükselen İkizler:



Sevgili İkizler, halen geçen haftalarda yaşadığımız Tam Ay tutulması ve Dolunay döneminde özellikle kardeşleriniz veya yakın dostlarınız ile ilgili yaşadığınız olaylar varsa bu hafta yaşanacak Güneş Tutulması ile bu konulara çözüm bulmak veya nihai bir sona ulaştırmak için uygun enerjiler altındasınız. İletişim kazaları yaşamış, yanlış anlaşılmış veya hiç yapmamanız gereken sohbetler yapmış olabilirsiniz. Kendinize dersler çıkarmak ve tekrar etmemek için karar alabilirsiniz. Konu ne olursa olsun bu yaz dönemi boyunca bazen hüzünlü bazen sevinçli ama derslerle dolu bir dönem geçirmiş bulunmaktasınız. Tam da istediğiniz gibi bol sohbetli, keyifli muhabbetlerle dolu bir hafta geçirmenizi dilerim.

YENGEÇ



Sevgili Yengeç, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Yengeç burcunda , önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak. Bu etkilenme, kendinize ait kararları verirken geçmişe göre farklılık taşıyabilir. Eskiden hassastınız, belki de sürekli endişeliydiniz. Şimdi ne yaptığınızı bilecek, eğer bir arzunuz, isteğiniz varsa, bunun elde etmek için mücadele edeceksiniz. Doğal olarak bu güven artışı, işinize, ilişkinize yansıyacak. Daha doğru tercihlerin yapılmasını veya mevcut durumun gerçekçi görülmesini sağlayacak. Sorun varsa, çözüm aranacak. Mutluluk varsa, sürekli kılınacak. Evlilik, boşanma veya uzun süredir devam eden ilişkide sorumluluk, güven olguları öne çıkacak. Her şeyden önce siz kendiniz için neyi doğru neyin yanlış olduğunu bileceksiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal anlamda önünüzü görmediğiniz işlere kalkışmamanız, paranızın değerini bilmeniz ve olur olmaz işlere zaman ve para harcamamanızdır.







Yükselen Yengeç:



Sevgili Yengeçler, geçen haftalarda yaşanan Dolunay ve Tam Ay Tutulmasında maddi konular gündeminizde ön sıralara gelmiş olabilir. Hem kendi emekleriniz ile kazandığınız gelirleriniz hem de miras yolu gibi direk emek vermeden oluşan gelirlerinizde, sizin kontrolünüzün dışında gelişmeler yaşanmış olabilir. Bu hafta meydana gelecek Parçalı Güneş tutulmasında da bu konular üzerinden farklı gelişmeler oluşabilir. Kafanızda planladığınız farklı yatırım düşünceleri veya gelir modelleri devreye girebilir. Geçen dönemdeki tutulmalarda ayaklanan, harekete geçen mevzuların çözüme kavuşması için kuvvetli enerjiler altındayız. Her şeyin gönlünüzce olacağı mutlu bir hafta dilerim.

ASLAN



Sevgili Aslan, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Aslan burcunda önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Bazen hayaller insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Şimdi idealler önem taşıyacak. İnandığınız bir yol, dava veya özel konuda kendinize hedef belirleyeceksiniz. Silkelenerek, kendinizi toparlayarak, birey olarak sahip çıkarak ilerlemenin, birilerine güvenip yaşamaktan daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Vücudunuza, kişisel sağlığınıza, görüştüğünüz insanlara dikkat edeceksiniz. Belki bazen zorlanacaksınız. Ancak içgörünüz, sezgileriniz, sağlam kökleriniz, karakteriniz size yoldaşlık edecek. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, iş hayatınızla ilgili konularda agresif tepkilerde bulunmamak. Sakinlikle, mantıkla duruma bakalım.







Yükselen Aslan:



Sevgili Aslanlar, geldik son tura… Bu hafta sizin üzerinizde bu yıl gerçekleşecek son tutulmayı yaşayacağız. Zorlu bir süreçten çıktınız. Son 2 yıldır hayatınıza geri dönüp baktığınızda çokça aşılmış engel, kapatılması gereken defter ve yeni başlangıçlar görüyor olmalısınız. Değişimler her ne kadar sizi biraz sıksa da hayatın tek gerçeği…Her gün değişiyoruz, gelişiyoruz. Siz de bu tutulma döneminden sonra aslında geliyor ve farklı bir hayata “Merhaba” diyorsunuz. Bu haftaki son tutulma ile özellikle hayattaki duruşunuz, keyifleriniz, zevkleriniz doğrultusunda önemli kararlar alıp, hayatınıza yeni çizdiğinizden yoldan ilerleyebilirsiniz. Değişim döneminin size eğlence, aşk ve huzur dolu günler getirmesi dileği ile, mutlu haftalar…

BAŞAK



Sevgili Başak, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Başak burcunda önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Bu Tutulma yavaş yavaş sizi memnun edecek. Net bir şekilde yolunuzu belirleyeceksiniz. O yolda güvenle yürüdüğünüzü, büyüdüğünüz geliştiğinizi görecek ve bunun tadına varacaksınız. Sizi destekleyen aileniz veya yakın dostlarınız olacak. Birey olarak ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta. Özellikle bugünlerde, endişeyle, aşırı kaygıyla meselelere yaklaşmamanızdır. Sadece tedbirli dikkatli olun bu kafidir.







Yükselen Başak:



Sevgili Başaklar, yönetici gezegeniniz, Merkür Retro hareketini yapıyor. Geçmişi sorgulamak, tam kapatamadığınız olaylarla tekrar karşılaşmak, eski aşklarla yüzleşmek için doğru zaman… Fakat yepyeni başlangıçlar yapmak için tavsiye edilen bir dönem değil. Bu hafta yaşanacak Güneş tutulması ve Yeni Ay enerjisi de sizi özellikle kendi oluşturduğunuz kaygılarınız ve korkularınız ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmaya zorlayabilir. En korktuğunuz yerden tekrar bir sınava girebilirsiniz yani. Ama bu sefer yepyeni farkındalıklar ve sonuçlarla çıkmanız çok olası. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz, ihmal etmeyiniz. Sağlığınız, huzurunuz ve başarılarınızın katlanarak arttığı, harika bir hafta olsun…

TERAZİ



Sevgili Terazi, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Terazi burcunda toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir. Duygularınızın sizi etki altına alarak, gereksiz endişelere sürüklemesine izin vermeden, yaşam hedefiniz için canla başla çalışmanızdır. Bireysel anlamda sorumluluk almak çok önemli. İnanmak önemli. Siz öncü bir burçsunuz. İnisiyatif alabilirsiniz. Benim yolum, benim geleceğim, benim amacım önemli diyerek hem iş hem aile hayatınızı dengeli şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal konularda geleceğe dönük yatırımlara önem vermektir. Paranızın kıymetini biliniz.







Yükselen Terazi:



Sevgili Teraziler, bu tutulma döneminde sizin için temel konular; iş hayatınız, sorumluluklarınız ve insanlara olan faydalarınız oldu. Geçen haftalarda yaşanan Tam Ay Tutulması ve Dolunay’da da önemli etki alan burçlardan biri olmanızın yanı sıra, bu temalar üzerinden sonlanmalar ve farkındalıklar yaşamış olabilirsiniz. Yani sizi etkileyecek enerjiler açığa çıktı… Bu hafta yaşanacak Parçalı Güneş Tutulmasında da, iş hayatınız ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği sürece devam ediyorsunuz. Bir dönemi kapatıp, yepyeni bir döneme başlayabilirsiniz ve bu tutulma ile taşların yerine oturduğunu hissedebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, mutlu bir hafta dilerim.

AKREP



Sevgili Akrep, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Akrep burcunda, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Felsefeniz, fikirleriniz ve duruşunuzla saygınlık kazanırsınız. Tecrübe edinirsiniz, bildiğiniz bir alanda söz sahibi olursunuz. Yurtdışında ve başka bir şehirde, çevrede yaşayan biriyle tanışırsınız. Evlenirsiniz, ev kurarsınız. Vatanınız, toprağınız, bayrağınızı gibi milli duygulara daha fazla önem verirsiniz. İnsanlara rehberlik edersiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, bugünlerde iş ve ilişkinizle ilgili değişimleri akıllıca gözden geçirmenizdir. Hiçbir işinizi oldubittiye getirmeyin. Tutulma size yepyeni fırsatlar kazandırana kadar aceleci olmayın.





Yükselen Akrep:



Sevgili Akrepler, aklınıza koyduğunuzu yapmanız konusunda sınır tanımayan bir yapınız var. Harika bir özellik olsa da bazen kafanızı tamamen buraya verip, hayatın size sunduğu güzellikleri kaçırıyor olabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz bir hobi varsa veya gitmek istediğiniz bir seyahat, almak istediğiniz bir eğitim; vakit bu vakittir. Bu cumartesi yaşanacak Güneş Tutulmasında meydana gelecek Yeni Ay’da önemli etki alacak burçlardan birisiniz. Harekete geçmek ve plan yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Geçen haftalarda yaşanan Ay Tutulması ile verdiğiniz bir karar varsa bu hafta bu kararınız doğrultusunda ilk adımları atmaya başlayabilirsiniz. Mars’ın Retro hareketi sebebi ile hayat enerjiniz ya çok yukarda ya da çok aşağıda seyrediyor olabilir. Kendinizi yorgun veya fazla enerjili hissetmeniz normal. Her şey gönlünüzce olsun, iyi haftalar…

YAY



Sevgili Yay, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Yay burcunda önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Bu Tutulma güçlü bir ilişki ve ortaklığın işaretçisi olabilir. Yapılacak evlilik veya ortaklık sizi maddi anlamda büyütür, geliştirir. Eski borçlar, gerek tutumlu davranmanız gerekse kazanç kaynaklarınızın artışıyla kapatılır. Uygun koşullarda bir ev alınabilir, bir iş kurulabilir. Bütün bu gelişmeler Tutulma ile örtüşen doğum haritanızdaki işaretlere göre hayat bulur. Ancak genel anlamıyla Yaylar için yukarıdaki gelişmeler aşağı yukarı bu doğrultudadır. Fikirlerinizi, yeteneğinizi, tecrübenizi geliştireceğiniz işlere yönelin. Büyük düşünün, kendinize güvenin, yatırıma yönelik paranızı değerlendirin. Bu tutulma size zarar veren bir ortaklığı, ilişkiyi bitirecek, size yarar sağlayacak beraberlik, ortaklık ve fırsatları karşınıza çıkaracaktır.





Yükselen Yay:



Sevgili Yaylar, bu yaz dönemindeki tutulmalarda özellikle miras, vergi vs gibi maddi konularda önemli gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Eğer gündeminizde para konuları hiç yoksa, hayatı başka boyutları ile sorgulamayı, mistik durumları anlamaya odaklanmış olabilirsiniz. Yaşam ve Ölüm olgularınız çözmeye çalıştığınız, hatta belki Astrolojiye merak saldığınız bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Yaşamayı seven burçlardan birisiniz. Hayat enerjiniz çok yüksek ve aslında ruhsal konularda çok da yeteneklisiniz. Her neyi öğrenmek ve deneyimlemek istiyorsanız, peşini bırakmayın. Her ne yaşanırsa yaşansın, çok önemli yeni başlangıçlar yapmamaya, sözleşme imzalamamaya özen göstermeli, her detayı iki defa düşünmelisiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı iyi haftalar…

OĞLAK



Sevgili Oğlak, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Oğlak burcunda önümüzdeki bir yıllık süreç, ilişkinin niteliği ve saygı-sevgi-güven olgularına göre şekillenecektir. Yanlış olan, zarar veren, ortaklıklar sona erer, hakikaten güvenilir olan büyür, gelişir, zenginleşir. Bekar Oğlaklar için bu Tutulma evlenmek, yuva kurmak, bunca sene tek başına yüklendiğiniz sorumlulukları paylaşmaktır. Kader size, bundan sonrasında eşlik edecek kişiyi kazandırır. Problemli olduğu halde, tek başınıza her türlü koşulda sabırla yürüttüğünüz ilişki sona erer. Çünkü bunun size bir faydası kalmamıştır. Yeni bir sayfa açmaya istekli olun. Kendi kendinizi engellemeyin. Eğer siz ilişkide sadakatsiz davranırsanız, bu süreçte eşinizin sizi bırakması mümkündür. Onun için, Yengeç-Oğlak aksında oluşacak Güneş veya Ay Tutulmaları önümüzdeki yıllara damgasını vuracak sizin için hayırlı olanı getirecektir. Siz gelişime ne kadar açıksanız, gelişimin ibresi o kadar size yakındır. Benim size tavsiye şu günlerde özellikle, finansal konularda biraz temkinli olunuz. Dereyi görmeden paçaları sıvamayınız.





Yükselen Oğlak:



Sevgili Oğlaklar, sizi en çok zorlayan özelliğiniz belki de hayata çoğu zaman karamsar ve kötümser bir pencereden bakmanız oluyor. Bu yıl ki Satürn dönüşümünüzü bu özelliğinizi biraz törpüleyerek geçirmeyi değerlendirmelisiniz. Geçen haftalarda yaşanan Tam Ay tutulması ve Dolunay’dan sonra bu hafta cumartesi yaşanacak Parçalı Güneş Tutulması da özellikle, evliliğiniz, ortaklarınız ve kendiniz ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşamanıza sebep olabilir. Her ne yaşanırsa yaşansın, çok önemli yeni başlangıçlar yapmamaya, sözleşme imzalamamaya özen göstermeli, her detayı iki defa düşünmelisiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı iyi haftalar…

KOVA



Sevgili Kova, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Kova burcunda sağlıklı yaşam ve sağlıklı bir ilişkinin hayatımızdaki önemini vurguluyor. Bize can olana, aynı şekilde derman olana yönelmek gerekiyor. Önümüzdeki bir yıllık süreçte, güven vermeyen, eğreti duran, yoran hiçbir şeyi hayatımızda tutmamamız gerektiğini anlayacağız. Verimsiz işlerden, ilişkilerden, gereksiz yere üzüldüğümüz meselelerden hayat bizi uzaklaştıracak. Buna bizim de gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü direndiğimiz ve bazen direttiğimiz her ne varsa ve bizi kendimizden uzaklaştırıyorsa ona bağımlı kalmaya devam etmek bizi bedenen ve ruhen hasta edebilir. Belki de bu Tutulma, bütün bunları görerek fark ederek kendinize gelmenizi sağlayacak. Tutulmanın haritanızdaki yansıması önemli. Bu yorumda sözünü ettiğim gelişmeler haritanıza göre anlam kazanacak. Bugünlerde ilişki ve ailevi konularda gerçekçi olmamız gerekiyor. Kendimizi ifade edebildiğimiz, keyifli hissettiğimiz ilişkilere önem vermeliyiz. Böylece mutlu olabiliriz.





Yükselen Kova:



Sevgili Kovalar, kritik kararlar alabileceğiniz, hayatınızın akışında önemli müdahaleler yapabileceğiniz bir yaz mevsimindeyiz. Düzeni sorgulamak, herkesin yaptığını yapmak konusunda büyük kaygılarınız olsa da, hayatın akışı içerisinde acaba “Doğru mu yapıyorum?” diye sorguladığınız dönemlerden birinden geçiyor olabilirsiniz. Kendiniz, ilişkiniz, aileniz, yaşadığınız yer vs. gibi her konuda kendinizle önemli hesaplaşmalar veriyor olabilirsiniz. Bu süreç hayat enerjinizi biraz düşürse ve sizi mutsuz etse de, bu haftaki tutulmanın ardından hepsi geçecek ve yeni hayatınızda çok daha keyifle yol alamaya başlayacaksınız. Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir dönem dilerim, iyi haftalar…

BALIK



Sevgili Balık, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Balık burcunda aşk hayatımızı sadece tensel olarak değil, gönül olarak da geliştiren büyüten ve bize yoldaşlık edecek bir oluşumdur. Önünüzdeki bir yıllık süreçte bir yandan aşkı anlamlı kılacak gelişmelerle ve diğer yandan geleceğinizi garanti altına alacak kararlarla kendinize geleceksiniz. Kimi Balıklar bir evlat sahibi olarak, bazıları aşka kavuşarak, kimileri kendinle barışarak yoluna devam edecek. Bu olumlu tutulma yavaş yavaş hayatınızdaki gelişmeleri size kazandıracak. Doğum haritanız önemli. Çünkü Tutulmanın size kazandıracağı bu güzellikler bu sayede sizde yansıma bulacak. Ancak genel anlamda söyleyebiliriz ki, işlerliği, verimliliği olana yöneleceğiz. Bize güven vermeyen ilişkilerle zaman kaybetmeyeceğiz. Bugünlerde size tavsiyem yeteneklerinize, tecrübelerinize uygun işlere yönelmeniz ve değişime, yeniliklere açık olmanızdır. Karşınıza çıkan teklifleri bu bakış açısıyla değerlendiriniz.







Yükselen Balık:



Sevgili Balıklar, duygularınızı çok yoğun yaşadığınız halde, karşınızdaki ile direk paylaşamıyor, kelimelere dökmekte çoğu zaman zorlanıyor olabilirsiniz. Bunun için müzik, edebiyat, sanat sizin vazgeçilmezleriniz içerisinde… Bu tutulma döneminde de aşk hayatınızda önemli dönemeçler yaşıyor olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz halde kaybettiğiniz bir ilişkiniz veya bir türlü açılamadığınız bir platonik aşkınız oluyor olabilir. 11 Ağustos’ta yaşanacak tutulma ile hisleriniz ve ilişkinizin durumu ile ilgili çok daha büyük bir netlik kazanıp, yola devam edeceksinizdir. Duygusal yapınız gereği, her yeni durumda normalden fazla duygusal tepki veriyor olabilirsiniz ancak en büyük yeteneğinizi kullanarak ve akışta kalarak bu durumun da üstesinden gelebilirsiniz. Akış sizi tam olarak istediğiniz yere ulaştırsın...



GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucunda yaşanan olay güneş tutulmasıdır. Tutulmada Ay, Güneş'i kısmen yahut tamamen örter ve bu durum Dünya'dan gözlemlenebilir. Tutulmanın olabilmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması, Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.



PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.



Parçalı güneş tutulmasının dışında tam güneş tutulması ve halkalı güneş tutulması da görülmektedir.



GÜNEŞ TUTULMA TARİHLERİ



15 Şubat 2018 - Kuzey Amerika - Parçalı



13 Temmuz 2018 - Güney Avustralya- Parçalı



11 Ağustos 2018 - Kuzey Avrupa - Parçalı



6 Ocak 2019 - Doğu Asya - Parçalı



2 Temmuz 2019 - Kuzey Amerika - Tam



26 Aralık 2019 - Kuzey Asya - Halkalı



21 Haziran 2020 - Kuzey Asya - Halkalı



14 Aralık 2020 - Kuzey Amerika - Tam



30 Nisan 2060 - Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya – Tam