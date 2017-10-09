Acarlar Longozu'na bin adet sülün bırakıldı

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye'nin ikinci su basar ormanı olan Acarlar Longozu'ndaki etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı avlanmanın doğanın dengesini bozduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, "Malumunuz aşırı avlanma doğadaki bazı dengelerin bozulması nedeniyle bu bölgede kendiliğinden üreyen, çoğalan ve yayılan türler azaldı. Bugün herkesin elinde bir av tüfeği uçanı kaçanı avlıyorlar. Hayvanlar, Allah'ın bizlere bir lütfu tabiatın bir denge unsurudur. Sağolsunlar kendi yetiştirdikleri sülünlerin bin tanesini bugün doğaya saldık. Bölge halkından ricamız bu güzellikleri korumaları kendi yetişdirdikleri hayvanlar gibi göz kulak olmaları. Telef olmalarına fırsat vermemelerini istiyoruz." dedi.

Sülün salımına, Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, Kaynarca İlçe Emniyet Amiri Said Özmen ve Kaynarca Garnizon Komutanı Üsteğmen Kamil Aksoy katıldı.

-Acarlar Longozu

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, dalgıç türleri, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek, sülün, çulluk, yaban ördeği, deniz ve balık kartalları gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşun barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna, kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor. Dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen, eğrelti otu ve nilüferlerin yanında, göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlerin de yer aldığı longoz, kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor.