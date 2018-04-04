İkizdere’de 15 bin kırmızı pullu alabalık yavrusu dereye bırakıldı

İkizdere ilçesinin Çamlık köyü deresine bırakılan 15 bin kırmızı pullu alabalık yavrusunun aralık ayında çıkan yavrular olduğunu söyleyen Vali Erdoğan Bektaş, “Derelerimizi kirletmeyelim, koruyalım. Nadir balık çeşidimiz olan kırmızı pullu alabalıkların artmasını sağlayalım. Bilinçsizce bu balıkları avlayanlara da aman vermeyelim” dedi.

Çamlık deresine yavru balık bırakma programına Vali Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra İkizdere Kaymakamı Adem Topaca, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12.Bölge Müdürü Ahmet Usta, Rize Orman İl Müdürü Abdi Ekşi, İlçe Emniyet Amiri Mahir Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Bçvş. Abdurrahman Albayrak ve vatandaşlar katıldı.