Kaçak avcılara 13 bin lira ceza kesildi

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Badem Bekdemir Köyü yakınlarında kaçak avcılık yapan 2 kişiyi ellerinde tüfekleriyle birlikte yakaladı.

Bu kişilerin arabalarında ve evlerinde yapılan aramada, vurulmuş 3 karaca bulundu.

Karacanın etlerine ve tüfeklere el konulurken, söz konusu kişilere Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 13 bin lira ceza kesildi.