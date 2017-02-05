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Kaçak avcılara 13 bin lira ceza kesildi

Avlanması yasak karacaları vurdukları tespit edilen 2 avcıya 13 bin lira para cezası kesildi.

  • AA
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Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Badem Bekdemir Köyü yakınlarında kaçak avcılık yapan 2 kişiyi ellerinde tüfekleriyle birlikte yakaladı.

Bu kişilerin arabalarında ve evlerinde yapılan aramada, vurulmuş 3 karaca bulundu.

Karacanın etlerine ve tüfeklere el konulurken, söz konusu kişilere Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 13 bin lira ceza kesildi.

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