Kaçak avcılara 13 bin lira ceza kesildi
Avlanması yasak karacaları vurdukları tespit edilen 2 avcıya 13 bin lira para cezası kesildi.
- AA
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Badem Bekdemir Köyü yakınlarında kaçak avcılık yapan 2 kişiyi ellerinde tüfekleriyle birlikte yakaladı.
Bu kişilerin arabalarında ve evlerinde yapılan aramada, vurulmuş 3 karaca bulundu.
Karacanın etlerine ve tüfeklere el konulurken, söz konusu kişilere Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 13 bin lira ceza kesildi.
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