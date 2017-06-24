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Milas ilçesindeki yangında 50 dekar makilik alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın mesafede çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Adabükü mevkisinde bir sitenin yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana ulaştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 1 helikopter, 8 arazöz ve 20 orman işçisi ile müdahale etti. Alevler yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında, 50 dekarlık alan zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

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