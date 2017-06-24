Milas ilçesindeki yangında 50 dekar makilik alan zarar gördü
Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın mesafede çıkan yangın kontrol altına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Adabükü mevkisinde bir sitenin yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana ulaştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 1 helikopter, 8 arazöz ve 20 orman işçisi ile müdahale etti. Alevler yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangında, 50 dekarlık alan zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.