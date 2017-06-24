Milas ilçesindeki yangında 50 dekar makilik alan zarar gördü

Alınan bilgiye göre, Adabükü mevkisinde bir sitenin yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana ulaştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 1 helikopter, 8 arazöz ve 20 orman işçisi ile müdahale etti. Alevler yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında, 50 dekarlık alan zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.