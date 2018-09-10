Sıfır Atık Projesi’yle bin 800 ağaç kurtuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017’de hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye’de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 168 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.Proje ile şu ana kadar 106 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırıldı. Böylece 1802 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

BARINAKLARA YEMEK

Ayrıca 35 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 570 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 6 ton cam atık ve 7,6 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 17 ton hammaddeden tasarruf elde edilirken, 6 ton organik atıktan 2,4 ton kompost üretildi.Projeyle sokak hayvanları da unutulmadı. Bakanlık binasından çıkan 2,5 ton yemek artığı barınaklara gönderildi. Öte yandan 2 bin 960 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, 1130 litre atık yağın dönüşümüyle 700 litre madeni yağ, 249 kilogram elektronik atığın dönüşümüyle de 75 kilogram değerli metal ekonomiye kazandırıldı. Elde edilen kazanımlar sonucunda da 641 bin 794 kilovatsaat enerji, 2 bin 968 metreküp su, 1102 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 21 ton azaltıldı.

Emine Erdoğan’a ‘insani Hizmet Takdir Ödülü’

Dünyada yaşanan insani dramlara sessiz kalmayan, yardım faaliyetleri düzenleyen ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerine destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar’da yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken çabaları ve mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yönelik hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle ‘Küresel Donörler Forumu’ tarafından ‘İnsani Hizmet Takdir Ödülü’ne layık görüldü. Erdoğan’a 11 Eylül Salı günü Londra’da düzenlenecek ödül töreninde ‘İnsani Hizmet Takdir Ödülü’ verilecek.