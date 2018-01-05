141 yılın hatırası

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hayata geçen Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Sanat Sokağı’ndaki 2 katlı ahşap bir evde oluşturulan müzede, en eskisi 1876, en yenisi 2010 yılında üretilen fotoğraf makineleri sergileniyor. Malatyalı koleksiyoner Baki Tamer Selçuk’un 30 yılda bir araya getirdiği birbirinden eşsiz, manevi değeri oldukça yüksek olan makineler arasında nadide parçalar bulunuyor.

1960 MODEL ANİMASYON FİLMİMİZ VAR

Müze sorumlusu Emre İnan, “Genel anlamda bu koleksiyonları toplarken teknik tamirat kısmıyla da ilgilenildi. Dolayısıyla tüm aksesuarlarımız ve makinelerimiz çalışır durumda” dedi. Fotoğraf Makinesi Müzesi sorumlularından İrfan Tunay ise müzede bir de sinema salonu bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: Sinema ile tüm aksesuarlarımız uyarlandı. Tabii 1960 yıllarına ait bir sinemamız da var. İçinde 1960 model Türk animasyon filmimiz var. Gelen ziyaretçilerimizin çocuklarına film gösterisi yapıyoruz. Burada sinemaların tüm aksesuarları 16 milimlik yazlık sinemamız ve 16 milimlik kameralarımız, ev tipi sinemalarımız, monitörlerimiz ve elle çevirmeli sinemalarımız mevcut. Tabii buraya gelen ziyaretçilerimiz tamamıyla memnun kalıyor.

DÜNDEN BUGÜNE FOTOĞRAF MAKİNESİNİN TARİHİ

Bugün elimizde cep telefonumuzla birkaç saniyede poz verip çektiğimiz, hatta photoshopla otomatik olarak düzeltmeler yaptığımız fotoğrafların yüzyıllarca süren deneme ve çalışmaların sonucu olduğuna inanmak gerçekten güç. Işığın kaydedilmesi anlamına gelen fotoğraf fikri ilk kez 1568 yılında Daniello Barboro’nun aklına geldi. Barbaro, karanlık oda adını verdiği bir cihaza mercek ekleyerek görüntünün keskin olması için çalışmalarda bulundu. 1802’de İngiltere’de Thomas Wedgwood, gümüş nitratlı kâğıt ya da deri üstüne görüntü kaydetti ama görüntü sabitleşmedi. 1827’de Niepce, duyarlı levha üzerine ilk görüntüyü saptadı.

Bir manzara resmi için, duyarlı tabakaya poz süresi 8 saatti. Ressam Daguerre, bir ucunda mercek, öbüründe buzlu cam olan karanlık kutuda görüntü elde edip taslaklarını bunun üstüne yapıyordu. Daguerreotype adıyla anılan yöntemi dünyaya yayıldı. 1840’larda ABD’de her kentte bir daguerreotype sanatçısı vardı. 1840’da Talbot, fotoğraf kâğıdının duyarlılığını artırdı. Fotoğrafçılıkta devrim, cam negatiflerin elde edilmesini sağlayan işlemle oldu. İngiliz Archer, cam negatiften fotoğraf kâğıdına baskı yaptı. 1868’de trikromi yoluyla renkli baskı olanağı sağlandı. 1887’de Rahip Hannibal Goodwin, gümüş bromür emülsiyonlu selüloit film önerdi. 1889’de Eastman Kodak Company tarafından makaralara sarılmış ve yaprak filmler çıkarıldı. Ateşe dayanıklı asetat çıkınca cam film tümden kalktı. 1935’de ilk renkli film, 1940’larda anında baskı polaroid bulundu. Dijital görüntü kaydına ulaşan süreç fotoğrafı geniş kitleye taşıdı.