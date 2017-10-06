15 temmuz şehidinin objektifinden

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde şehit olan meslektaşımız Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın, Türkiye’nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekânların fotoğrafları TMMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi’nin açılışını babasının izinden giden Alpaslan Cambaz yaptı. Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’yi il il gezerek ulu camileri fotoğraflamıştı. Milli değerimizin arşivini tutan fotoğrafçı, karelerini kendi adını taşıyan bir web sitesi açarak karşılıksız olarak ilgililerine sunmuştu. Cambaz’ın yaklaşık bin kareden oluşan bir albümü ise Türkiye Ulu Camileri adıyla kitap olarak basılmıştı. Yunan bayrağı altında askerlik yapmamak için doğduğu Gümülcine’yi 13 yaşında terk ederek İstanbul’a yerleşen Cambaz, vatansız yaşarken vatanı için şehit oldu. Kendini ‘kayıt fotoğrafçısı’ olarak tanımlayan Cambaz’ın çıkardığı işler bunun aksini kanıtlar nitelikte. Bir foto muhabiri olmanın ötesinde Türk İslam Medeniyeti’nin sahiplenip koruyan Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz ise babasının işini aşkla yaptığını vurguadı. Bir şeylere odaklanıp onu başaran insanlara hayran olduğunu söyleyen Alpaslan Cambaz, “Babam uzun yıllardır fotoğraf çekiyordu ve bunu aşkla yapıyordu. Ortaya bir şeyler koydu. Ben de kendimi her şey olayım derken hiçbir şey olamayanlardan görüyorum, bu anlamda babama hep imrenirdim” diye konuştu.