2016 bitmeden

31 ARALIK - EN SEVİLEN ŞARKILARIYLA

Yeni yıla Bengü’nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus’ta yerinizi alın.Yılbaşı gecesi dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenlerine unutamayacakları muhteşem bir gece hazırlığında olan Bengü’den önce Dicle Olcay sahne alacak.

25 ARALIK - UNUTULMAZ ŞARKILARIYLA

Her yıl binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri, bu yıl müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ’yü ağırlayacak. Yıllara meydan okuyan grubun unutulmaz şarkılarının seslendirileceği konser yarın akşam müzikseverlerle buluşacak.

31 ARALIK - YENİ YILA BERKAY’LA MERHABA

Pop müzik sanatçısı Berkay, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleşecek yılbaşı partisi için iddialı bir repertuvar hazırladı. Çıkardığı konsept albümü ‘AraBest’ ile milyonların gönlünü fetheden, yeni şarkısı ‘Uygun Adım’la gündeme oturan Berkay, Yılbaşı Partisi konseri için şimdiden hazırlıklara başladı.

31 ARALIK - ERÇETİN RÜZGARI

2016’yı uğurlarken, yeni yılı Candan Erçetin ve Orkestrası’nın muhteşem şarkıları ve sahne performansıyla karşılayabilirsiniz. Samimiyeti, eşsiz güzelliğiyle dinleyicinin gönlünde taht kuran sanatçı başarılı sahne performansıyla İstanbul Levent Wyndham Grand’ta müzikseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.

29 OCAK - 18 YAŞ ALTINA ÖZEL KONSER

Türk rock müziğinin sadık bir dinleyici kitlesine sahip efsane gruplarından DUMAN, hayranlarına rock müziğin coşkusunu 29 Ocak 2017’de İstanbul Volkswagen Arena’da yaşatacak. Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve yeni davulcuları Mehmet Demirdelen ile sahneye çıkacak olan grup, en sevilen şarkılarını bu kez sömestr tatilinde 18 yaş altına da seslendirecek.

25 ARALIK - EV ORTAMI SICAKLIĞINDA

Keyifli anlara eşlik eden Tadım, dijital konser serisi Tadım Sahne ile ev ortamı sıcaklığında, sevilen sanatçıları milyonlarla buluşturmaya devam ediyor. Tadım Sahne’nin ilk konuğu olan İrem Derici’nin ardından şimdi de Murat Boz, yarın izlesene.com/tadim adresinde yayımlanacak konserinde hayranlarıyla buluşacak.

25 ARALIK - YILBAŞI KONSERİ TADINDA

Birbirinden özel isimleri her ay Tepe Nautilus ziyaretçileri ile buluşturan ‘Tepedekiler’de bu ay ev sahibi Metin Özülkü ve misafiri Güliz Ayla yılbaşına özel, sevilen şarkıları seslendirecek. Muhteşem düetlerle taçlanacak yılbaşı konseri tadındaki özel program, keyifli vakit geçirme garantisi veriyor. Metin Özülkü ve Güliz Ayla en güzel şarkıları ve müzik dolu sohbetleriyle yarın 15:00’da Tepe Nautilus’ta müzikseverleri bekliyor.

GÖRMEDEN OLMAZ

26 ARALIK - UÇAN KÜTÜPHANE

Alman Kültür Merkezi tarafından, destekleyici ‘Göç ve uyum programı’ çerçevesinde ilk olarak Mardin’de açılan konteynır kütüphane Uçan Kütüphane’nin ikincisi pazartesi günü 14:00-16:00 İstanbul-Sultanbeyli’de faaliyete geçiyor. Proje, Suriyeli ve Türkiyeli çocuklara kitaplar, el işleri, sanat, sirk etkinlikleri, filmler, oyunlar, eğitim aktiviteleri taşıyor.

24 ARALIK - ÜÇ ŞEHRİN DOKUSU

Bakü, İstanbul ve Tiflis’in hayat dolu insanları, hiç yaşlanmayan sokakları ve geçmişinden gelen kültürel değerleri, sokak fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven’in objektifiyle ArTriangle’de ölümsüzleşti. Şehir Hikayeleri fotoğraf sergisi 31 Ocak’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

24 ARALIK - MIDNIGHT ŞOV

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, ‘Sermiyan Midnight’ isimli stand-up gösterisiyle bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor. Çocukluğundan itibaren hayata ve oyunculuğa dair edindiği izlenimleri, eğlenceli bir dille aktaran Midyat, bugün MOİ Sahne’de.

25 ARALIK - ODADA DÖRT MEVSİM

BKM ve Kelebek Yapım’ın çocuk oyunu “Odada Dört Mevsim” Pazar günleri Uniq Hall sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Bir odanın içine dört mevsimi sığdırabilir misiniz? Bu, bir yetişkin için çok kolay görünmese de bir çocuk için hiç de zor değil. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen “Odada Dört Mevsim” de çocuklar hem hayal güçlerinin sınırsızlığını, hem de müziğin nasıl bir anlatım gücüne sahip olduğunu keşfedecek.

24 ARALIK - ÇOCUKLARA VE ÇOCUKLUĞUNU ÖZLEYENLERE

MOİ Sahne’nin, büyük beğeni toplayan kültür sanat etkinliklerinin bu haftaki konuğu çocukların vazgeçilmez çizgi kahramanı Pepee. Bugün 13.00’da minik izleyicileri ile buluşacak Pepee, eğlenceli maceralarına devam ediyor.

AKLIMDA KALMASIN

MAVİ VE YEŞİLİN ORTASINDA HUZUR TERAPİSİ

Sapanca Gölü’nün ormanla kesiştiği noktada bulunan Richmond Nua Wellness-Spa ‘unutulmayacak’ bir yılbaşı programı sunuyor. Mekan yeni yıla ruhsal ve bedensel olarak arınarak girme olanakları sunarken, bir yandan da renkli ve eğlence dolu bir yılbaşı gecesi vaat ediyor. Üstelik ertesi gün Salt Jacuzzi, Jet Pool 117, Herbal bath, sauna ve buhar banyolarında gecenin yorgunluğunu atabilirsiniz. ARALIK AYINA ÖZEL İTALYAN

USTALARDAN SPESİYALLER

Mezzaluna, aralık ve ocak ayına özel olarak hazırladığı şefin spesiyalleri menüsüyle İtalyan mutfağı severleri yine farklı lezzetlerle buluşturuyor. Kaliteli malzemeler ile hazırlanmış tatları, özel sunumlarla bir araya getiren mekan, en seçkin İtalyan yemeklerinin yanı sıra şefin spesiyalleri adı altında farklı lezzetlere de yer veriyor.

HER YÖRENİN KAHVALTISI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Ps Lounge, dünya mutfağının trend lezzetlerini ziyaretçilerine sunarken bir yandan da uzun hafta sonu kahvaltılarının uğrak mekanı olmaya aday. Şehrin tam ortasında kendi özel bölgelerinden getirilen kahvaltılık malzemeler ile oluşturulan serpme kahvaltıya ve kahvaltı menüsüne farklı ülkelerin özel çayları ve kahveleri eşlik ediyor.

TÜRK USULÜ GELENEKSEL HİNDİ DOLMASININ ADRESİ

Efsane Anadolu yemeklerinin adresi Seraf Restaurant, yeni yılı unutulmaz lezzetlerle karşılıyor. Yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği olan hindi dolması Seraf’ta usta şeflerin özel tarifi ile unutulmaz bir lezzet haline dönüşüyor. Bu lezzeti evine götürmek isteyenler ise önceden sipariş ederek Seraf lezzetini sofralarına taşıyor.

TOM AIKENS’LE TANIŞTINIZ MI

Dünyaca ünlü şef Tom Aikens’ın ‘İngiliz brasserie’ konseptiyle hizmet veren restoranı Tom’s Kitchen İstanbul, yılbaşına özel çok lezzetli bir menü hazırladı. Aralık ayı boyunca servis edilecek yılbaşı menüsü, yeni yıl ruhunu tüm ay boyunca yaşatıyor. Şef Berke Kurtbay’ın Tom Aikens ile birlikte hazırladığı, yeni yıl lezzetleri, misafirlere çok lezzetli tatlar sunuyor.

EZBER BOZAN RESTORAN SIRA DIŞI LEZZETLER

Farklı konseptiyle sıcak, samimi ve lezzetli Take a Seat, ‘Ne Yesek’ motto’suyla İstanbul’un yeni yaşam alanı olmeye aday. Marka, Akmerkez’in food court katında yedi farklı restoran seçeneğiyle alışılagelmiş AVM yemek katı ezberini bozan konseptiyle hizmet vermeye başladı.

KALPLERİ ISITAN MENÜ

Özsüt, enfes çay ve kahveleriyle sunduğu vazgeçemediğimiz en iyi sütlü tatlılar ve pastalarının yanı sıra şimdi de günün her saatinde özel tarifleriyle misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor. Ödüllü Şef Yunus Emre Akkor imzalı ‘Kış Menüsü’ndeki birbirinden özel ve sağlıklı yiyecekler artık öğle yemeklerinde de lezzet tutkunlarıyla buluşmaya hazır.

CAZ VE BLUES EĞLENCESİ

Park Dedeman Levent, yeni yıla eğlence dolu bir başlangıç yapmak isteyenleri Butcha Steakhouse Butchery & Grill’e davet ediyor. Otelin içinde yer alan restoranda gerçekleşecek olan yılbaşı programında, caz ve blues müziğin sevilen isimlerinden Özge Deniz sahne alacak.

HEMEN OKUMALI

KISA KOLLU AHTAPOT-YILMAZ KARAKOYUNLU

Çocuklukları birlikte geçmiş, fakat hayatın onları farklı yerlere savurduğu üç kişinin hayatına odaklanan romanda bir cinayetin sırlı labirentlerinde şaşkınlıkla yürüyeceksiniz. Misbah Bey’in kuzeni olan Selman Bey büyük bir gazetenin patronudur ve bir cinayete kurban gider. Cinayet soruşturması Baş Komiser Nuri’ye verilir ve böylece üç çocukluk arkadaşının yolu tekrar kesişecektir.

ÖL- ÇAĞNAM ERKMEN

Kitap beraber büyüyen, görünürde birbirlerinin sırlarına vâkıf sekiz kadının hayatına odaklanıyor. Kısa tatillerinde erkekleri ve zamanı masaya yatıran bu kadınlardan kimler ölecek, kimler kalacak? Çağnam Erkmen ilk romanı Öl’de özgün bir dille vurucu bir hikâye anlatıyor.

AEDEN- AZRA KOHEN

‘Fi’, ‘Çi’, ‘Pi’ kitapları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Azra Kohen yeni kitabı ‘Aeden’ ile raflardaki yerini aldı. Kitap, sakinlerinin kendi mükemmel versiyonlarına ulaşabilmeleri için onları her anlamda beslemek üzere usta tarafından dizayn edilmiş, mükemmelliğe adanmış bir gezegende geçiyor.

EN İYİYE SAYGI: MUHAMMED ALİ- THOMAS HAUSER

Kitap, tüm dünya çapında emsalsiz bir ikon haline gelmiş Muhammed Ali’nin hayat yolculuğunu anlatırken, Ali’nin gerçek dünyasını okuyucuların gözleri önüne seriyor. Kitap, hem Ali’yi daha yakından tanıyacak hem de onun dünyaya nasıl yeniden şekil verdiğini kavrayabileceksiniz.