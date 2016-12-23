2016’nın Kültür Yıllığı çıktı

Her yılın bitiminde yeni bir yıla ve onun bize getirmesini umduğumuz şeylere odaklanırız. Ancak bir de acı, tatlı izler bırakan ve bize veda etmeye hazırlanan bir yıl vardır. Onu öylesine unutmalı mıyız? Tabii ki hayır! Çünkü yaşadığımız şeylerin etkisi yıl sona erse de devam edecektir. Onları bir zaman geldiğinde ve hatırlamamız gerektiğinde başvurabileceğimiz almanaklar bunun için hazırlanıyor.

Her ne kadar almanaklar internet öncesi yıllardaki kadar ilgi görmüyor ve yeterince çeşidine rastlamıyorsak da Can Yayınları’nın Kültür ve Sanat yıllığı gibi gelenekselleşen örnekleri de var. 2016 yılı boyunca kültür-sanat dünyamızda yaşanan olaylar, dikkat çekici gelişmeler, ödüller, yıl içinde hayata veda eden isimlere dair bilgilerin de yer aldığı almanak, Yekta Kopan, Zeynep Miraç, Sibel Oral ve Mehmet İren’den oluşan bir ekip tarfından hazırlanmış.

Her konunun farklı

Peki biz sona eren yılla birlikte gündeme gelen bu yıllıklardan söz ederken öncelikle ‘almanak’ kavramına yoğunlaşalım.

Almanak, Wikipedia’ya göre “Takvime göre düzenlenmiş, özel bir alan veya alanlarda bilgiler içeren yıllık bir yayın.”

Çeşitli ilginç coğrafik ayrıntılara da yer veren almanak, siyaset, kültür-sanat vs. gibi farkı alanlara özel olarak da hazırlanıyor.

İlk örneği, eski Mısır’dan

Almanaklar hakkında aşağıda sıralayacağımız bilgileri okuduktan sonra, bu bilgi küpü yıllıklara sizin de ilginiz oluşabilir.

O zaman buyrun birkaç maddede almanağa dair her şey...

- 2’nci yüzyılda yaşayan İskenderiyeli astronom Ptolemy Phaseis “belirli yıldızların fazları ve hava değişimleri koleksiyonu” adlı bir inceleme yazmış. Bu incelemenin özünü, yıldızların güneş doğumu ve batımı sırasında görünüşlerini ve gündönümü gibi güneşle ilgili olayların listesi olan parapegma oluşturmuş. İşte yüzyıllar boyunca hazırlanan parapegmata çağdaş almanakların atası olmuş.

- Almanaklar ik icat edildiklerinde, insanlar hala yıldızların ve gelgitin hareketlerini tahmin etmek ile gelecek ile ilgili kehanette bulunma arasında çok az fark görüyorlardı. Bu sebepten ikl almanaklar burçları ve daha somut bilgileri içeriyorlardı.

- Modern almanaklar ise tüm dünya ile ilgili istatistiksel ve betimleyici bilgileri içerir. İçerikleri ayrıca yerel gelişmenin tartışması ve yakın tarih olaylarının bir özetini de içerir.

- Almanaklarda coğrafya, hükümet, nüfus, ziraat, ekonomi and iş, sağlık, tıp, din, medya, taşımacılık, bilim, teknoloji, spor ve o yıl içinde dağıtılan ödül bilgileri yer alır.

- Ünlü Alman şairi Friedrich Schiller bile sadece bir defalığına 1782 yılında bir antoloji yayınlamıştı. Şairin almanağında, Goethe, Herder, Ludwig Tieck, Friedrich Hörderlin ve August Wilhelm Schlegel gibi arkadaşları yazıları ile katkıda bulunmuştu.