2017 ışıltıyla geliyor

Belki de kış aylarını bu denli sevmemizin en önemli nedeni: Yeni yıl kutlaması! Geri sayıma çoktan başladık, 2017’yi karşılamak için yaptığımız hazırlıklar son hız devam ediyor. Şık bir sofrada misafirlerinizi ağırlayabilir, dostlarınızla yepyeni huzur dolu bir yıla adım atabilirsiniz. Ya da ‘nasıl girersek öyle olur’ fikriyle kendinizi şehrin eğlenceli partilerine vurabilirsiniz. Eminiz herkesin iyi ya da kötü bir planı var 31 Aralık gecesi için. Tamam var da plan yapmakla iş bitmiyor ki! En büyük handikabımız, zihnimizde durmadan çınlayan bir soru: Ne giyeceğiz? Durun, paniğe gerek yok! Bizler de ne yapacağımız konusunda kararsız kaldık ve araştırmaya başladık. Bulduğumuz sonuçlar inanılmaz... Biz yeni yıl planlarınızı şekillendirip, o gecenin kombinini yaparken siz de bize katılın, biz seçenekleri sıralayalım, siz içerisinden seçin olur mu?

Yeni yıl kutlamalarına hazırlık son hız devam ediyor. Kombininize biraz ışıltı katmaya ne dersiniz?

SADELİKTEN KAÇININ

Düz bir elbise tercih edecekseniz ceketiniz mutlaka ışıltılı olmalı... Neden mi? Biraz intişam katmazsak yeni yıl eğlencesi biraz eksik kalır da ondan!

YILIN GÖZDESİ KADİFE

Sezonun en gözde parçası kadife elbiseler... Onları yılbaşında gümüş rengiyle kombinlemekse çok akıllıca bir tercih olabilir. Hem kombinlemek kolay hem de çok şık görünüyor.

İDDİASI CEKETTE

Ekstra uzun bir oversize ceket hem sizi sıcak tutar hem de cool bir görüntü yakalamanıza yardımcı olur.

Sanırız artık hepimiz payetli, ışıltılı tasarımların bu yılbaşı gecesi için gözde olduğu konusunda hemfikiriz. İster evde olun ister dışarda, gecenin tüm enerjinizi görünümünüzle yansıtın!

HADID’İN İZİNDEN...

İlla parıldamak ya da koyu renkler tercih etmek şart değil ya! Siz de 2016’da Yılın Uluslararası Modeli seçilen Gigi Hadid gibi gündüz şıklığını geceye taşıyabilir, fildişi rengi ve beyazı bir arada kullanarak soft bir görünüm elde edebilirsiniz.

KURTARICI: OPAK

Yılbaşı zamanı her yer ışıl ışıl oluyor, kombinimiz neden olmasın? Oversize kesimlerin modası yeni yılda da geçecek gibi görünmüyor. Parıltılı geniş kesimli bir elbise tercih edebilirsiniz ya da daha iddialı olsun derseniz fit bir kesim. Opak çorapla da görünümünüzü tamamlarsanız oldu bu iş...

GECENİN COOL KADINI

Yeni yıl eğlencesinin ‘cool’u olmak istiyorsanız oversize bir beyzbol ceketini omuzlarınıza alın. Basic bir kazakla çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Işıltıyı da altın rengi ayakkabılarınızla yakalamaya ne dersiniz?

MODASI GEÇMEZ

Üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ama hala 90’ların unutulmaz parçalarının modası geçmedi... Üzerinize oturan ipek bir elbise, büyük küpeler ve gösterişli bir clucht çantayla gecenin yıldızı olabilirsiniz.

BRONZA ŞANS VERİN

Havai fişek gösterilerini izlerken siz de üzerinizdeki bronz ceketle ışıldayın. Basic beyaz bir elbise ve nude tonlarda bir ayakkabıyla çok şık duruyor...

ÖZGÜRLÜK BURADA

Moda otoritelerinin ağzından çok duyuyoruz: proporsiyon. Vücudunuza uygun kıyafetleri seçmek önemli. Önerimiz, ışıltılı oversize bir etek ve uzun kollu bir kazak. Böylece yeni yıl eğlencesinde özgürce dans edebilirsiniz.

ŞIK VE RAHAT

Gümüş renkli yere kadar uzanan bol kesim bir etek, üzerine basic bir tişört ve eğer ortam uygunsa altına rahat sneakerlar... Bu bizce en tercih edilesi seçenekler arasında yer alıyor.