2018 alışveriş rehberi

19’uncu yüzyıla yolculuk

Dilek Hanif’in sonbahar-kış 2017-18 koleksiyonları, yılbaşı gecesinin ihtişamına eşlik edecek pek çok farklı modeli bir arada sunuyor. 19’uncu yüzyıl sonu Viktorya Dönemi’ne atıfta bulunan ve 60’ların stil ikonu Jackie Kennedy’nin vazgeçilmezi inci işlemelerle tamamlanan hazır giyim koleksiyonu yılbaşı partileri için idealken, The Hymns of Birds ve East’ten alınan ilhamla hazırlanan Couture koleksiyonu ise özel davetlere katılacakların tercihi olabilir.