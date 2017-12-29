2018 alışveriş rehberi
Yeni yıl alışverişi için son gün! 2018’e şık girmek isteyenler, henüz alacağı hediyeye karar vermemiş olan son dakikacılar… AVM’lerde gezerken kafanız karıştıysa sezonun en gözde ürünlerinden hazırladığımız alternatif listeye bakabilirsiniz… Yılbaşına özel kampanyalara göz atmayı da unutmayın!
Tüm alternatifler bir arada
100’ün üzerinde yeni, toplamda 500’ü aşkın marka sunan WePublic, hediye arayanların büyük yardımcısı. Kadın, erkek giyim, kozmetik ve aksesuardaki yüzlerce alternatife göz atabilirsiniz.
Sağlıklı lezzetler sağlıklı tabaklarda
Çeşitli ürün gamına sahip olan Rice ile kişiye özel setler oluşturabilir ve sevdiklerinizin gününe enerji kazandıracak hediyeler verebilirsiniz. BPA’sız üretildiği belirtilen ürünler ile sağlıklı ve lezzetli yiyecekleri buluşturabilirsiniz.
Elegan görünmek isteyenlere
Avustralyalı giyim markası Forever New’i tercih edenler yılbaşında hayal ettikleri elegan görünüme kavuşabilir. Marka dantel, volan ve kat kat etek ile hareketlenen elbiselerin yanı sıra kabarık balo elbiseleri ile masalsı bir stil sunuyor.
19’uncu yüzyıla yolculuk
Dilek Hanif’in sonbahar-kış 2017-18 koleksiyonları, yılbaşı gecesinin ihtişamına eşlik edecek pek çok farklı modeli bir arada sunuyor. 19’uncu yüzyıl sonu Viktorya Dönemi’ne atıfta bulunan ve 60’ların stil ikonu Jackie Kennedy’nin vazgeçilmezi inci işlemelerle tamamlanan hazır giyim koleksiyonu yılbaşı partileri için idealken, The Hymns of Birds ve East’ten alınan ilhamla hazırlanan Couture koleksiyonu ise özel davetlere katılacakların tercihi olabilir.
Şık bir sofra güzel bir yıl
Yeni yıl sofranızı nasıl tasarlayacağınıza karar verdiniz mi? Hala belirlemediyseniz Karaca’nın tasarımlarına göz atın deriz. Hem hediye alternatifi olarak hem de yılbaşı sofrasına şık dokunuşlar yapmak için ideal alternatifler bulunuyor.
Yılın en renkli günü!
Yılın en renkli dönemlerinden biri olan yılbaşında Starcbucks, bu coşkuya yaraşır hediye alternatifleri hazırladı. Markanın her yıl merakla beklenen yılbaşı ürünlerinde bu yıl kırmızı, mor ve pembe renkler öne çıkıyor.
Herkese uygun alternatif var
2017-2018 Sonbahar Kış Sezonu’nda da yüzlerce markanın koleksiyonlarını ziyaretçileriyle buluşturan Gencallar yeni yıl alışverişine özel 15 taksit imkanı sunuyor. Mağazanın geniş ürün yelpazesi ile tüm aile üyelerinin ihtiyaçlarını tek seferde karşılayabilirsiniz.
Son dakikacılara müjde
Atasay Lovever’ın birbirinden şık pırlantaları, yarına dek indirimli fiyatlarıyla Atasay mağazalarında olacak. Yeni yıl hediyesi için son güne kalanlardansanız markanın mağazalarına ya da atasay.com’a uğramanızı tavsiye ederiz.
Asaletin rengi kırmızı
Yeni yıl için hazırlıklarını tamamlayan Karun Mücevherat’ın yakut ile bezediği yeni yıl koleksiyonunu gördünüz mü? Kişiye özel hazırladığı ürünler ile öne çıkan marka asaletin, aşkın, gücün rengi olarak bilinen kırmızıya yepyeni bir yorum getirdi.
Sokak modasının gerisinde kalmayın
Puma ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Markanın favori tasarımlarından TSUGI Kori ve Basket Heart Bauble sokak modasını takip edenlerin gözdesi.
Yeni bir yıla adım atıyoruz
Kusursuz bir kombinin en büyük tamamlayıcısı ayakkabılar. Yeni yıla adım atarken ayağınızda şık bir çift ayakkabı olsun istiyorsanız Ayakkabı Dünyası’nın sonbahar-kış koleksiyonundaki modellerden yardım alabilirsiniz.
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