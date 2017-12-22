2018 kış gardırobunun olmazsa olmaz 10 parçası
Yeni yıl hiç şüphesiz yeniliklerle geliyor. Bu değişimden payını bizimle birlikte gardırobumuz da alıyor. 2018 kışının öne çıkan 10 tarzını sizin için derledik. Aksesuardan ayakkabıya, gözlükten çantaya, ofis kıyafetinden abiyeye kadar sezonda etkisi altına gireceğimiz moda akımının en güçlü parçaları...
ÇANTA:
80’lerin çılgın sokak stilinde önemli yer tutan ve sonrasında yıllarca demode diye bakılan bel çantaları bu sezon döndü. Bunun yanı sıra kadife ve deri el çantaları sezonun en güçlü trendi. Küçük çantalarda nakışlı, çiçekli, yazılı, ışıltılı olabildiğince abartılı modellere yönelin.
GÖZLÜK:
2018’de güneş gözlükleri saydam ya da opak olarak karşımıza çıkıyor. Yuvarlak çerçevelerin yanı sıra altıgen ve sekizgen kesimler göze çarpıyor. Öte yandan bu modeller yüzüme uygun değil diyorsanız çılgın kedi gözlüklerine de bakmakta fayda var.
AYAKKABI:
Geçen yıl başlayan çiçek teması bu yıl altın çağını yaşıyor. Topuklar ve burun bölgelerinde iri güller, kır çiçekli nakışlar ve swarovski kristalleriyle bezeli modeller göze çarpıyor. Şıklık yarışındaki varlığınızı ilan etmek istiyorsanız en az bir çift çiçekli ayakkabı edinmelisiniz.
DIŞ GİYİM:
90’ların deri modasına yeniden merhaba! Bu sezon kürkler klasik duruşunun dışında renkli, canlı ve iddialı renkleriyle karşımıza çıkıyor. Öte yandan Matrix filmini akıllara getiren deri trenchcoatlara gardırobunuzda yer açın. Plastik, rugan ve ekoseli pardesüler ise şıklığınızı vurgulamak için ideal seçimler.
AKSESUAR:
Sezonun olmazsa olmaz parçaları büyük ve gösterişli küpeler, ince üst üste takılan bileklikler ve bele vurgu yapan kadife kemerler. Oversize giyimin imzası olarak karşımıza çıkan kemerlerde leopar ve taş süslemeli parçalar öne çıkıyor. Küpelerde egzotik hayvanlar ve neşeli parçalar ilk tercihiniz olmalı.
GECE:
Kısa etek boyları demode. Maksimalizmin gölgesindeki 2018 kış kadını karanlık gecelerde uzun, uçuşan etekleriyle tıpkı mitolojik bir kahraman gibi arzı endam edecek. En soğuk gecelerde kadife uzun pançosuyla karlar kraliçesi gibi salınacak. Klasik şıklığın olmazsa olmazı ise tulumlar olacak.
HAFTA SONU/SPOR:
Haftanın tüm yorgunluğunu üzerimizden atacağımız iki günlük tatil dilimi için modanın uzun bir ajandası var. Tekstil teknolojisinden yararlanan modacılar fonksiyonel parçalar tasarladı. Termal özellikte, kan dolaşımını kolaylaştıran taytlarda baskılar ve şeritler revaçta. Hafta sonu kaçamağının vazgeçilmezi kayak keyfinde ise gümüş lame kumaşların yanı sıra kırmızı ve yeşil tonlar popülaritesini koruyor.
ÜST GİYİM:
Kışın soğuklarında içimizi ısıtan kırmızının sıcaklığı bu yıl üst giyim koleksiyonunda hakimiyetini ilan ediyor. Modacılar bu sezonda zaman makinesinde yolculuk vadediyor. Kırmızı renkli üzeri nakış detaylarla süslü bol hırkalar ve 1950’lerin rengarenk çizgili romantik süveterler ve patchwork pançolar bu kış üzerimizden çıkmayacak.
OFİS:
Bu sezon ve önümüzdeki kış resmi olan tüm parçalar, takım elbiseler, kalem etekler ve döpiyesler iş hayatından sokağa fırlayıp boy göstermeye başlıyor. Sokak modasının da güçlü parçası haline gelen ofis kıyafetlerinde ekoselerin yanı sıra dar blazer ceketlerle kombinlenen geniş paçalı pantolonları sıkça göreceğiz.
JEAN:
Yırtık jeanler yerini yamalılara bıraktı. Yamalar içinde ekoseler, kontrast renkler basit bir jean’i neşeli ve tarz bir kıyafete dönüştürmeye yetiyor. Öte yandan nakışlar, boncuk ve kristal işlemeler de geçen yıla göre daha geniş ve büyük motiflerle karşımıza çıkıyor.
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