2018 kış gardırobunun olmazsa olmaz 10 parçası

GECE:

Kısa etek boyları demode. Maksimalizmin gölgesindeki 2018 kış kadını karanlık gecelerde uzun, uçuşan etekleriyle tıpkı mitolojik bir kahraman gibi arzı endam edecek. En soğuk gecelerde kadife uzun pançosuyla karlar kraliçesi gibi salınacak. Klasik şıklığın olmazsa olmazı ise tulumlar olacak.

HAFTA SONU/SPOR:

Haftanın tüm yorgunluğunu üzerimizden atacağımız iki günlük tatil dilimi için modanın uzun bir ajandası var. Tekstil teknolojisinden yararlanan modacılar fonksiyonel parçalar tasarladı. Termal özellikte, kan dolaşımını kolaylaştıran taytlarda baskılar ve şeritler revaçta. Hafta sonu kaçamağının vazgeçilmezi kayak keyfinde ise gümüş lame kumaşların yanı sıra kırmızı ve yeşil tonlar popülaritesini koruyor.

ÜST GİYİM:

Kışın soğuklarında içimizi ısıtan kırmızının sıcaklığı bu yıl üst giyim koleksiyonunda hakimiyetini ilan ediyor. Modacılar bu sezonda zaman makinesinde yolculuk vadediyor. Kırmızı renkli üzeri nakış detaylarla süslü bol hırkalar ve 1950’lerin rengarenk çizgili romantik süveterler ve patchwork pançolar bu kış üzerimizden çıkmayacak.