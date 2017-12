2018’de dileği olmayan kazanacak!

Hepimizin yeni yıldan büyük beklentileri var. Barış, mutluluk, bol para, aşk… Dileğimizi tutup gerçekleşmesini bekliyoruz. Bekliyoruz da istediğimiz her şey öylece kendiliğinden olur mu gerçekten? İnsanın çaba göstermesi gerekmez mi? Oysa biliriz ki tedbir kuldan takdir Allah’tan gelir. Duamızı edip 2018’i karşılamaya hazırlanırken konu hakkındaki görüşlerini yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’a da sorduk. Kapışmak’ın da dediği gibi büyük sonuçlar küçük anların toplamıdır. Gelecekten mutluluk beklemek için geçmişin muhasebesini yapıp ders çıkarmalıyız. 2017 kötü geçmiş olabilir, yeni dönemin iyi geçmesi için başınıza gelen musibetlerden ders almak için en doğru zamandayız…

Büyük sonuçlar küçük anların toplamıdır

Kapışmak, 2018 yılı için dikkat çekici önerilerde bulunuyor. Her yıla büyük beklentilerle girildiğini ve her yılbaşı döneminde herkesin dilinde “Bu seneden bir hayır göremedik inşallah yeni yılda her şey güzel olur” dileklerinin olduğunu söyleyen Kapışmak’ın olaya farklı bir bakış açısı var. Ona göre büyük beklentiler büyük ihtiyaçlardan doğuyor. İnsanlar geçen bir yıl içinde başlarına gelen problemleri çözemedikleri için sıkıntı yaşıyorlar ve kaçıp görmezden geldikleri sorunların çözümünü yeni yıldan beklemeye başlıyorlar. Çok büyük beklentilere girenlerin yıl içindeki küçük güzellikleri fark edemediğine dikkat çeken davranış bilimleri uzmanı “Bir bilseler büyük sonuçlar küçük anların toplamıdır. Yeni yıla girerken yapılması gereken en önemli şey terk edilen yıldan samimiyetle ders çıkarmaktır. Çünkü acılar İnsana üç sebeple gelir; birincisi durup yavaşlamaları, ikincisi daha büyük şeylere karşı güçlenmeleri ve üçüncüsü aşırı arzu edip kendilerini bağımlı ettikleri şeylerden özgürleşmeleri için...” diyor.