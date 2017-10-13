Acının en tatlı festivali

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘İsot Festivali’ on binlerce lezzet tutkununu aynı çatı altında buluşturdu. Damak tadıyla Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Urfa İsotu’nun tanıtımına yönelik düzenlenen etkinlik iki gün sürdü. Geçtiğimiz günlerde yapılan festival tarlada isot hasadıyla başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bütün acılar böyle olsun” diyerek hasadın hayırlı olmasını diledi. Ardından Tarladan Sofraya İsot Serüveni konulu etkinlik düzenlendi. Mutfak Müzesi’nde yapılan programda isotun tarladan sofraya kadar uzanan yolculuğu katılımcılara tanıtıldı.

ÜNLÜLERDEN MÜZİK ZİYAFETİ

Birçok etkinliği halka sunan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İsot Festivali’ programının üçüncü buluşması ise 7 Ekim’de Ulu Camii’nin önünden başlayarak Barutçu Hanı’na kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün son durağı Barutçu Hanı’nda hanın açılışı düzenlenirken buradaki programlar çerçevesinde Tarladan Sofraya İsot Serüveni adlı fotoğraf sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu. Belediye tesislerinde yöresel yemeklerin tanıtıldığı isot sofrasında Şanlıurfa mutfağına ait 37 çeşit yemek sergilendi. Etkinlikte semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle, tirit ile birçok tatlı çeşidinin sergilendiği yemek programında hazırlanan yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Acının En Tatlısı İsot Yarışması ile süren etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde ise Şanlıurfalı sanatçılar Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Sedat Anar sevenleri ile buluştu. Festival damaklarda unutulmaz bir tat, dimaklarda ise mutlu bir anı bıraktı.