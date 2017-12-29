A’dan Z’ye Sezon Alfabesi
Size sonbahar-kış sezonunda isimlerini çokça duyacağımız terimler, trendler ve renklerden oluşan A’dan Z’ye bir rehber hazırladık… Malum, hiçbirimiz modaya karşı tedariksiz kalmak istemeyiz. Şimdi şıklığı garanti altına alma zamanı!
Anahtar parçalar arıyorsan doğru yerdesin!
Altın: Bazı renkler var ki bir sezonda zirveye çıkarlar ve her parçada o renge rastlamak mümkün olur. İşte o, sonbahar-kış sezonunda altın rengi olacak.
Baştan aşağı tek renk: Bu sezonda tepeden tırnağa tek renk giymenin şıklığıyla baş başa olacağız! Favori renginin her parçasına yatırım yapabilirsin.
Cepler: Tasarımcılar güzel bir formülle karşında: Daha çok cep! Başka çantalar olmak üzere birçok parçada bol cebe hazır olun.
Çiçek desenleri: Memnuniyetle kullandığımız çiçek desenleri, sonbahar ve kış aylarında da kombinlerimizi renklendirecek.
Denim: Sırada ‘ikonik’ trendimiz denim var. Her sezon kendini yenileyen denimdeuzun salaş elbiselere şans vermelisin!
Ekose: 80’li yılların grunge-punk akımı öncüsü ekoseler, bu sezonda çok şık bir kadından bahsedecek bizlere.
Fantastik plastik: Sezonun özel trendi plastik parçalar! Çarpıcı stilin anahtarı bu detay daha çok çantalarda kullanılacak.
Galaktik gümüş: Kombinlere ışıltılı katan gümüş rengi, özellikle piliseli modellerde ve salaş kesimlerde mükemmel bir görünüm yakalayacak.
Hayvanlar alemi: Şık ama kombinlemesi güç bir desen. Zebra, leopar, yılan farketmez. Feminen görünümün anahtar parçaları için doğru yerdesin!
Işıltı: Yeni nesil ışıltılı parçalar, sokağın nabzını tutmaya hazır! Kombinlerinde kullanabileceğin ufak bir detayda bile gün ışığının keyfini çıkarabilirsin.
İnci: Zarafetiyle bu sezon büyüleyici kombinlere imza atmamızı sağlayacak. Eşarp ya da diğer aksesuarlarında bu küçük detaylara mutlaka yer vermelisin.
Jakar: Dış giyim ürünleri kışa hazırlanırken, jakarlı kumaşlarla şıklığa ulaşabilirsin. Anahtar parçalardan olacağına eminiz!
Lila: Zarif ve feminen! Her stile uygun parçalarına sezon boyunca sıkça rastlayacağımızdan eminiz. Uzun elbiselere kattığı özel havayı mutlaka keşfetmelisin!
Mesaiye kal!: Hayatımızın her alanında olduğu gibi ofiste de iyi bir görünmeye dikkat ediyoruz. Ofis şıklığın bu sezonda takımlarla birlikte rahatlığa da kavuşacak.
Ninelere saygı: Her anneanne ve anne dolabından yadigar, zamansız vintage parçalar sokak modasına uyarlanıyor. İşlemeli bebe yakayı sakın es geçme!
Otriş: Geçmişe atıfta bulunan bir diğer detay: Otriş! Aksesuarları veya kıyafetleri biraz daha süse kavuşturmak için tüylerden biraz destek alabilirsin.
Örgü: Sanatsal örgüler, iç içe geçmiş çizgilerle hazırlanan parçalar sonbahar-kış sezonunda çok trend! Krem ve bej tonlarını mutlaka stok yapmalısın.
Renkli kürk: Sade dış giyime karşı renkli kürkler sezonda ön planda. İhtişamın simgesi kürklerle hem sımsıcak hem de stil sahibi bir duruş seni bekliyor.
Slogan: Dolabımızın hem en cool, hem de en şık parçaları... Slogan detaylar, birçok farklı mesaj içeren modelleri ile sokak modasının olmazsa olmazı!
Uzak Doğu: Bol renkli, ejderha işlemeli ceketler, artık yerlerini daha minimal efektlere bırakıyor. Ceket ya da yelek tercihini bu stilden yana kullanabilirsin.
Vahşi Batı: Özellikle ayakkabı ve aksesuarlarda dikkat çeken öğeleri bu sezonda dikkate almalısın!
Yorgan mantolar: Pofuduk montlar sezonda upuzun oluyor. Kadife gibi ışıldayan parçalarla kombinlediğinde, mükemmelliğe adım atmış olacaksın!
Zümrüt yeşili: İstersen baştan aşağı, istersen minik bir aksesuarla kullanabilirsin.
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