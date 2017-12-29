A’dan Z’ye Sezon Alfabesi

Anahtar parçalar arıyorsan doğru yerdesin!

Altın: Bazı renkler var ki bir sezonda zirveye çıkarlar ve her parçada o renge rastlamak mümkün olur. İşte o, sonbahar-kış sezonunda altın rengi olacak.

Baştan aşağı tek renk: Bu sezonda tepeden tırnağa tek renk giymenin şıklığıyla baş başa olacağız! Favori renginin her parçasına yatırım yapabilirsin.

Cepler: Tasarımcılar güzel bir formülle karşında: Daha çok cep! Başka çantalar olmak üzere birçok parçada bol cebe hazır olun.

Çiçek desenleri: Memnuniyetle kullandığımız çiçek desenleri, sonbahar ve kış aylarında da kombinlerimizi renklendirecek.

Denim: Sırada ‘ikonik’ trendimiz denim var. Her sezon kendini yenileyen denimdeuzun salaş elbiselere şans vermelisin!

Ekose: 80’li yılların grunge-punk akımı öncüsü ekoseler, bu sezonda çok şık bir kadından bahsedecek bizlere.

Fantastik plastik: Sezonun özel trendi plastik parçalar! Çarpıcı stilin anahtarı bu detay daha çok çantalarda kullanılacak.

Galaktik gümüş: Kombinlere ışıltılı katan gümüş rengi, özellikle piliseli modellerde ve salaş kesimlerde mükemmel bir görünüm yakalayacak.

Hayvanlar alemi: Şık ama kombinlemesi güç bir desen. Zebra, leopar, yılan farketmez. Feminen görünümün anahtar parçaları için doğru yerdesin!

Işıltı: Yeni nesil ışıltılı parçalar, sokağın nabzını tutmaya hazır! Kombinlerinde kullanabileceğin ufak bir detayda bile gün ışığının keyfini çıkarabilirsin.

İnci: Zarafetiyle bu sezon büyüleyici kombinlere imza atmamızı sağlayacak. Eşarp ya da diğer aksesuarlarında bu küçük detaylara mutlaka yer vermelisin.

Jakar: Dış giyim ürünleri kışa hazırlanırken, jakarlı kumaşlarla şıklığa ulaşabilirsin. Anahtar parçalardan olacağına eminiz!

Lila: Zarif ve feminen! Her stile uygun parçalarına sezon boyunca sıkça rastlayacağımızdan eminiz. Uzun elbiselere kattığı özel havayı mutlaka keşfetmelisin!

Mesaiye kal!: Hayatımızın her alanında olduğu gibi ofiste de iyi bir görünmeye dikkat ediyoruz. Ofis şıklığın bu sezonda takımlarla birlikte rahatlığa da kavuşacak.

Ninelere saygı: Her anneanne ve anne dolabından yadigar, zamansız vintage parçalar sokak modasına uyarlanıyor. İşlemeli bebe yakayı sakın es geçme!

Otriş: Geçmişe atıfta bulunan bir diğer detay: Otriş! Aksesuarları veya kıyafetleri biraz daha süse kavuşturmak için tüylerden biraz destek alabilirsin.

Örgü: Sanatsal örgüler, iç içe geçmiş çizgilerle hazırlanan parçalar sonbahar-kış sezonunda çok trend! Krem ve bej tonlarını mutlaka stok yapmalısın.

Renkli kürk: Sade dış giyime karşı renkli kürkler sezonda ön planda. İhtişamın simgesi kürklerle hem sımsıcak hem de stil sahibi bir duruş seni bekliyor.

Slogan: Dolabımızın hem en cool, hem de en şık parçaları... Slogan detaylar, birçok farklı mesaj içeren modelleri ile sokak modasının olmazsa olmazı!

Uzak Doğu: Bol renkli, ejderha işlemeli ceketler, artık yerlerini daha minimal efektlere bırakıyor. Ceket ya da yelek tercihini bu stilden yana kullanabilirsin.

Vahşi Batı: Özellikle ayakkabı ve aksesuarlarda dikkat çeken öğeleri bu sezonda dikkate almalısın!

Yorgan mantolar: Pofuduk montlar sezonda upuzun oluyor. Kadife gibi ışıldayan parçalarla kombinlediğinde, mükemmelliğe adım atmış olacaksın!

Zümrüt yeşili: İstersen baştan aşağı, istersen minik bir aksesuarla kullanabilirsin.