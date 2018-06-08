Aileye bağımlı kişi kendini hep eksik hisseder

Her zaman derler ki “İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin.” Hep çocuk kalarak, aileye bağımlı yaşayarak büyümek mümkün mü peki? Hayatınızda söz sahibi olmak için büyümeli ve kendi ayakları üzerinde duran birer birey olmalısınız. Ancak Türk toplumundaki gelenekler ve çocuğa bakış açısı maalesef çocukların da ayrı bir birey olduğunu görmemizi engelliyor. Çocuklarının sorumluluk almasına izin vermeyen ve onun yerine söz hakkına sahip olan aileler bu durumda onları kendilerine bağımlı hale getirerek çocuklarının gelecekte büyük sorunlar yaşamasına neden oluyorlar. Bizdeki bu durumu tartışırken geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşayan bir aile 30 yaşındaki çocukları evden çıkmıyor ve eve maddi yardımda bulunmuyor diye oğullarını mahkemeye verdi. Aynı durumun Türk toplumda olma ihtimali sizce nedir? İki toplumun kültürleri göz önüne alındığında bu pek mümkün gözükmüyor. Aile bağımlılığı konusunu Kültürel Antropoloji, Sosyoloji alanlarında pek çok yayını bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Canatan ve Uzman Psikolojik Danışman Pınar Koç Yıldırım ile konuştuk.

ÇOCUKLARA SEÇME HAKKI VERİLMELİ

Çocuklara seçme hakkı verilmemesinin ailelerin yaptığı en büyük hatalardan biri olduğuna değinen Prof. Kadir Canatan, “Çocuklar hata yaparak öğrenir. ‘Ben çocuğun çıkarına olanı bilirim’ diyerek paternalist bir tavır ortaya konmamalıdır. En önemlisi kuralları küçüklükten itibaren koymaya çalışmalı ve bu konuda geç kalınmamalı. Çocuğuna acıyarak kural koymayan veliler daha sonra kendileri acınacak hallere düşüyorlar. İlerleyen yaşına rağmen çocuk ya da gençler, en basit ve temel konularda anne-babalarına danışıyorlarsa, zamanı kullanma, seçimler yapma ve kurallara uyma konusunda sürekli anne-baba müdahil oluyorsa bağımlılık var demektir. Gelişim aşamalarına bağlı olarak çocuk giderek daha fazla özgür alana kavuşmalı ve anne-babasından bağımsız kararlar alabilmelidir. Ailesine bağımlı kişi kendini hep eksik hisseder. Her konuda anne babaya danışır, hatta onların ağzıyla ve onların verdikleri örneklerle konuşur. Evlenmekten ve evden kopmaktan kaçınır ve korkar. Çocukça davranışlarda bulunur” diye konuşuyor.

Çocukları tamamen özgür bırakmak ya da aileye bağımlı yetiştirmek konusunda ailelerin orta yolu bulması gerektiğinden bahseden Prof. Canatan, “Her aşırılık orta yoldan bir sapmadır. Bu konuda ne ifrat ne de tefrit içinde olmak gerekir. Aşırı liberal tavırlar kadar aşırı otoriter tavırlar da çocuk gelişimini engeller” diyor.

‘BİZ’ KÜLTÜRÜ BAĞIMLILIK YAPIYOR

Prof. Canatan, bizde çocuğun ayrı bir birey olarak kabul edilmesini engelleyen geleneklerin olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: “Ortadoğu kültürü ‘biz’ kültürüdür. Bir çocuk yanlış yaparsa bundan ailesi de sorumlu görülür. Bireyselliği öldüren kolektivizmdir yani aile ve toplum çıkarlarının hep ön planda olmasıdır. Böyle bir durumda ondan şahsiyetli bir birey olmasını bekleyemezsiniz. Oysa birey, başkasının amaçlarına hizmet ettiğinde kendisi değildir.”

BATI TOPLUMUNDAN FARKLIYIZ

Batı ile bizim toplumumuz arasında ebeveyn-çocuk ilişkileri açısından önemli farklılıklar bulunduğunu söyleyen Prof. Canatan, “Batı toplumu bireycildir. Aileler çocuklarını kendi ayakları üzerine basan bir birey olarak yetiştirir. Burada bağımsızlaşma yönünde eğitim vermek ve çocuğun kurallı bir yaşam kurmasını sağlamak önemlidir. Eğitimde ödül ve ceza sistemi de yerli yerinde uygulanır” diyor. Bizde ise çocuklar her zaman çocuk kalır.