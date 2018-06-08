Aileye bağımlı kişi kendini hep eksik hisseder
Ortadoğu’da var olan ‘biz’ kültürünün çocukların ayrı bir birey olarak görülmesini engellediğini belirten Prof. Dr. Kadir Canatan, “İlerleyen yaşına rağmen çocuk ya da gençler, en basit ve temel konularda bile sürekli anne-babalarına danışıyorlarsa bağımlılık var demektir” şeklinde konuştu.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Her zaman derler ki “İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin.” Hep çocuk kalarak, aileye bağımlı yaşayarak büyümek mümkün mü peki? Hayatınızda söz sahibi olmak için büyümeli ve kendi ayakları üzerinde duran birer birey olmalısınız. Ancak Türk toplumundaki gelenekler ve çocuğa bakış açısı maalesef çocukların da ayrı bir birey olduğunu görmemizi engelliyor. Çocuklarının sorumluluk almasına izin vermeyen ve onun yerine söz hakkına sahip olan aileler bu durumda onları kendilerine bağımlı hale getirerek çocuklarının gelecekte büyük sorunlar yaşamasına neden oluyorlar. Bizdeki bu durumu tartışırken geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşayan bir aile 30 yaşındaki çocukları evden çıkmıyor ve eve maddi yardımda bulunmuyor diye oğullarını mahkemeye verdi. Aynı durumun Türk toplumda olma ihtimali sizce nedir? İki toplumun kültürleri göz önüne alındığında bu pek mümkün gözükmüyor. Aile bağımlılığı konusunu Kültürel Antropoloji, Sosyoloji alanlarında pek çok yayını bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Canatan ve Uzman Psikolojik Danışman Pınar Koç Yıldırım ile konuştuk.
ÇOCUKLARA SEÇME HAKKI VERİLMELİ
Çocuklara seçme hakkı verilmemesinin ailelerin yaptığı en büyük hatalardan biri olduğuna değinen Prof. Kadir Canatan, “Çocuklar hata yaparak öğrenir. ‘Ben çocuğun çıkarına olanı bilirim’ diyerek paternalist bir tavır ortaya konmamalıdır. En önemlisi kuralları küçüklükten itibaren koymaya çalışmalı ve bu konuda geç kalınmamalı. Çocuğuna acıyarak kural koymayan veliler daha sonra kendileri acınacak hallere düşüyorlar. İlerleyen yaşına rağmen çocuk ya da gençler, en basit ve temel konularda anne-babalarına danışıyorlarsa, zamanı kullanma, seçimler yapma ve kurallara uyma konusunda sürekli anne-baba müdahil oluyorsa bağımlılık var demektir. Gelişim aşamalarına bağlı olarak çocuk giderek daha fazla özgür alana kavuşmalı ve anne-babasından bağımsız kararlar alabilmelidir. Ailesine bağımlı kişi kendini hep eksik hisseder. Her konuda anne babaya danışır, hatta onların ağzıyla ve onların verdikleri örneklerle konuşur. Evlenmekten ve evden kopmaktan kaçınır ve korkar. Çocukça davranışlarda bulunur” diye konuşuyor.
Çocukları tamamen özgür bırakmak ya da aileye bağımlı yetiştirmek konusunda ailelerin orta yolu bulması gerektiğinden bahseden Prof. Canatan, “Her aşırılık orta yoldan bir sapmadır. Bu konuda ne ifrat ne de tefrit içinde olmak gerekir. Aşırı liberal tavırlar kadar aşırı otoriter tavırlar da çocuk gelişimini engeller” diyor.
‘BİZ’ KÜLTÜRÜ BAĞIMLILIK YAPIYOR
Prof. Canatan, bizde çocuğun ayrı bir birey olarak kabul edilmesini engelleyen geleneklerin olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: “Ortadoğu kültürü ‘biz’ kültürüdür. Bir çocuk yanlış yaparsa bundan ailesi de sorumlu görülür. Bireyselliği öldüren kolektivizmdir yani aile ve toplum çıkarlarının hep ön planda olmasıdır. Böyle bir durumda ondan şahsiyetli bir birey olmasını bekleyemezsiniz. Oysa birey, başkasının amaçlarına hizmet ettiğinde kendisi değildir.”
BATI TOPLUMUNDAN FARKLIYIZ
Batı ile bizim toplumumuz arasında ebeveyn-çocuk ilişkileri açısından önemli farklılıklar bulunduğunu söyleyen Prof. Canatan, “Batı toplumu bireycildir. Aileler çocuklarını kendi ayakları üzerine basan bir birey olarak yetiştirir. Burada bağımsızlaşma yönünde eğitim vermek ve çocuğun kurallı bir yaşam kurmasını sağlamak önemlidir. Eğitimde ödül ve ceza sistemi de yerli yerinde uygulanır” diyor. Bizde ise çocuklar her zaman çocuk kalır.
EBEVEYNLER EVLATLARININ KENDİLERİNE OLAN BAĞIMLILIĞINDAN KEYİF ALIYOR
“Aileler bazen açık bazen de gizli bir biçimde çocuklarının bağımlı olmasını sağlayacak davranışlar sergilerler. Bazı aileler çocuklarının onlara muhtaç olmasından keyif alır. Çünkü bir çoğu hayatlarının anlamını çocuklarının üzerine inşa etmiştir. Ebeveynler, çocukları kendilerinden uzaklaştığında onları kaybedeceğini ve tamamen yalnız kalacaklarını düşünürler” diyen Pınar Koç Yıldırım, ebeveynlerin yaşlandığında bana kim bakacak kaygısı içinde olduklarını belirterek “Çocuklarına ‘Büyüdüğünde evlenip beni terk mi edeceksin?’ diyen anne bu davranışıyla çocuğunda suçluluk duyguları uyandırarak gelecekte ondan ayrılmasını engellemek için temeller atıyor. Evlendiğinde, kendi evinde yaşamasına izin vermeyen, kaç yaşında olursa olsun çocuğunun borçlarını temizleyen aileler, bağımlılığı destekleyen davranışlarda bulunuyor” diyor.
ÇOCUK KENDİ KANATLARI İLE UÇMALI
Bireyselliği sevmeyen bir toplumsal yapımız olduğunun altını çizen Koç sözlerini şöyle sürdürüyor: Bağımlılıktan keyif aldığımız bir gerçek. Orta yolu bulmak için bakış açımızı değiştirmek lazım. Onun ömür boyu yanında olabileceğimizi, gerektiğinde destek olabileceğimizi unutmadan onun kendi kanatları ile uçmasına izin vermeliyiz. Toplumumuzdaki aileler evlatlarını fazlasıyla kısıtlayıp onların farklı tecrübeler edinmesine izin vermiyorlar. Durum böyle olunca da gençler kendilerini çok hazırlıksız bir biçimde yetişkin olarak bulabiliyor ve yetişkin olmanın gerekliliğini yerine getiremeyerek ergen gibi davranıyorlar.
HATA YAPARAK ÖĞRENMESİNE İZİN VERİN
Bağımlı kişilik bozukluğunun büyük bir problem olduğuna değinen Koç, bağımlı bireylerin kendi yaşıtlarından farklı bir biçimde davrandığı için sosyal kabul noktasında sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Bir çocuğun aslında 2.5 yaşından itibaren bağımsız bir birey olmak istediğini vurgulayan Koç, “Onun sizden ayrışmak için gösterdiği minik adımlara müsaade edin. Onlara gerçekçi kararlar almalarına fırsat oluşturacak imkanları sunun. Ama onlar adına karar vermeyin. Her şeyden önemlisi onların sizden ayrı bireyler olduklarını, hamilelikte olduğu gibi plasenta ile size bağlı olmadıklarını unutmayın. Bırakın gerektiğinde hata yapsınlar ki büyüsünler” diye konuşuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.