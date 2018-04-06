Akıllı telefon kullanması zeki olduğunu göstermez

Günümüzde birçok ebeveyn çocuklarını oyalamak için akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları oyuncak niyetine kullanıyor. Çok küçük yaştan itibaren teknolojiyle tanışan çocukların, bu aletleri kullanabilmesiyle zekaları arasında bağ kurmaya çalışan ailelere ise Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Aktaş Terzioğlu’ndan uyarı geldi. Terzioğlu, teknoloji kullanımının son yıllarda bir bağımlılık olarak nitelendirildiğini belirterek erken yaşta teknoloji cihazlarını kullanabilmenin çocuğun zeki olduğunu göstermediğini belirtti. Özellikle küçük yaşta teknolojik cihazlarının kullanımın çocukların dil-bilişsel-sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini söyleyen Terzioğlu, şöyle devam etti: “Teknoloji ve internet doğru şekilde ve denetimli kullanıldığında çocukların bilişsel gelişimi ve eğitimi için çok önemli katkılar yapar; ulaşılması güç olan bilgi kaynaklarına ulaşmamızı, dünyanın bir ucunda olan gelişmelerden haberdar olmamızı sağlar. Ancak bazı problemleri de beraberinde getirir. Çocuk, internet ve bilgisayar ile tanışmadan önce sınır ve kuralları koymak gerekir, sonrasında alışkanlıkları çevirmek, kurallar koymak ve çocuktan bunlara uyum göstermesini beklemek daha zor olmaktadır. Çocuk gelişiminin gerektirdiği oranda yavaş yavaş öğrenmelidir. Erken yaşta bilgisayar ve internet kullanabilmek çocuğun zeki olduğunu göstermez. Aksine 0-6 yaş aralığında çocukların dil-bilişsel-sosyal gelişimini geciktirebilir, öğrenmeyi engelleyebilir. Daha sonraki dönemlerde ise sosyal çevre, akran ilişkileri, ders başarısı, dikkat ve motivasyon ile ilgili sorunlar gözlenebilir. Ek olarak şiddet içeren oyunlar, pornografik içerikli videolar, çocuk ve ergenin ruh sağlığına zarar vermektedir. Bu durumları engellemek için bilgisayar, tablet ya da telefon kullanımı ortak alanlarda ve ortak araçlarda yapılmalı, sık sık kontrol edilmeli, çocukların erişim alanları yapılandırılmalı, filtrelenmeli, gerekli güvenlik programları iletişim araçlarına yüklenmelidir. Çocuğa bazı sınırlar koyarken ebeveynler de kendi internet, bilgisayar, tablet ve telefon kullanımına dikkat etmelidirler.”

Erken yaşta teknoloji cihazlarını kullanabilmesi çocuğun zeki olduğunu göstermiyor. Aksine çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor.