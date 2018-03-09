Alışveriş için bahane çok
Farklı bir iş birliği ile Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Özlem Süer’in tasarımları, Uzak doğu esintili koleksiyonlar, baharı karşılayan cıvıl cıvıl renkler! Bu hafta alışverişe çıkmak için pek çok neden var…
Bahar ışıltı ile geldi
Desa, yeni sneaker ve spor ayakkabı modelleriyle sezona ‘merhaba’ diyor. Aktif kadına hitap eden yeni casual koleksiyonu; lazer kesimli, dekoratif taşlı, trok aksesuarlı, nakışlı işlemeli ve çiçek desenli sneakerlar ve spor ayakkabılar ile günlük kombinlerinize ışıltı katabilir.
Yılın ‘en’leri seçiliyor
Watsons’ın en sevilen güzellik ve kişisel bakım ürünlerini belirlemek için düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Katılımcılar 21 farklı kategoride 100’e yakın ürünü değerlendiriyorlar. Sizin bu yılki favorileriniz hangileri? Oy kullanmak için https://odul.watsons.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bahar geldi soğuklar gitmedi
Kış son demlerini yaşıyor ancak hala mont ve pardesüleri üzerimizden atamadık. Tesettür modasının sevilen markalarından Zühre, bu geçiş sezonuna uygun dış giyim önerileri sunuyor. Koleksiyona göz atmakta fayda var.
Türk markadan Paris çıkarması
Mobilya ve dekorasyon tasarım markası Art Design, moda tasarımcısı Özlem Süer ile yaptığı iş birliği ile Paris Fashion Week’te yer aldı. Süer’in sonbahar-kış 2018-19 koleksiyonu için hazırladığı sweatshirtleri markanın tasarım ürünlerini süsledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.