Alışveriş için bahane çok Farklı bir iş birliği ile Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Özlem Süer’in tasarımları, Uzak doğu esintili koleksiyonlar, baharı karşılayan cıvıl cıvıl renkler! Bu hafta alışverişe çıkmak için pek çok neden var…