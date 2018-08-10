Alışveriş zamanı
Alışveriş yapmadan önce yazın sıcak havalarda nem dengesinin bozulduğu saçlarınız ve cildiniz için çözüm önerileri sunduğumuz ve şıklığınıza şıklık katacak kıyafet ile takılara yer verdiğimiz sayfamıza göz atmayı unutmayın.
Elegan ve rahat tasarımlar
Yaz aylarının gelmesiyle tesettür giyim tercih edenlerin en büyük sorunu sıcak ve bunaltıcı havalar oluyor. Zühre, zarif bir görünüm elde etmek isteyen tesettürlü kadınlara özel hazırladığı 2018 ilkbahar-yaz elbise koleksiyonuyla şık ve rahat bir yaz vaat ediyor. Zühre, tül ve işleme detaylı elbiseler tasarımlarıyla her zevke uygun alternatifler sunuyor. Tesettür giyim trendlerinin öncü markası Zühre, koleksiyonunda yer alan çanta ve şal ürünleriyle de kombinleri tamamlıyor.
Sıcaklara keten serinliği
Erkek hazır giyim sektörünün öncü markalarından Kiğılı, yaz aylarının vazgeçilmez kumaşı keten ile erkeklere hem şıklık hem de konforu bir arada sunuyor. Keten ceket ve gömlekler rahatlığı, spor ve modern bir tarz ile birleştirirken, terletmeyen ve hava geçiren iri gözenekli yapılarıyla yaz aylarında şıklığından taviz vermeyen erkeklerin tercihi oluyor.
Kalıcı makyaj için Beauty Elixir
Fransa’daki bağlardan elde edilen patentli içerikler ve organik üzüm suları kullanarak oluşturduğu doğal serileri ile Caudalie, cilt bakımında kadınların yanında.. Caudalie’nin kült ürünleri arasında yer alan doğal formülü, özel içeriği, makyajı sabitleyen etkisi ile Beauty Elixir çok amaçlı güzellik sunuyor. Beauty Elixir, makyajınızın ciltte sabit kalmasında ve bozulmamasında sizlere yardımcı olacak.
Forever New ile davetlere hazırsınız
Işıltılı ve zarif görünümlü elbiseleriyle göz dolduran Avustralyalı giyim markası Forever New, geniş elbise koleksiyonu ile kadınlara davetlerde kusursuz bir görünüm sunuyor. Klasik kesimlerden modern kalıplara, pastel renklerden canlı tonlara, romantik ve feminen görünmek isteyen kadınlar yaz davetleri için aradıkları her modeli Forever New’da buluyor. Bu yaza ışıltınızla damga vuracaksınız.
Altının enerjisi şimdi bileklerde
Tak-takıştır modasına uyan Atasay, 1-31 Ağustos tarihleri arasında mağazalarda geçerli olacak “22 Ayar Altın Kelepçe Kampanyası” ile kadınlara altın modasını kendi tarzıyla bütünleştirme fırsatı sunuyor. Sezonun trendlerinden olan ‘maksimalizm’ etkisiyle bilekler altınla süsleniyor... Ürün gamındaki ışıltılı seçenekleriyle farklılığı ve şıklığı ayrıntılarla vurgulayan Atasay kadınlara, üzerinde zevkle taşıyacakları altın kelepçe bileklikleri kampanyalı fiyatlarla sunuyor.
L’UNİCA‘dan yeni koleksiyon
Tasarımlarını kalite, dayanıklılık, konfor ve estetikle buluşturan L’unica, 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunun iddialı parçalarından biri olan Eclectic Oturma Grubu ve yemek sandalyesi ile göz alıcı şıklığı bahçelere taşıyor. Geometrik örgü desenlerini sade çizgili tasarımla birleştirerek sıra dışı bir şıklık sunan Eclectic Oturma Grubu, üç ayrı renk alternatifiyle farklı zevklere cevap veriyor.
Güneşe maruz kalan saçlar için çözüm: Klorane Ylang Ylang
Ylang Ylang mumu içeren Klorane Ylang Ylang şampuanı, güneşe maruz kalmış saçları nazikçe temizleyerek tuz, kum ve kloru etkili şekilde yok eder ve güneşten korunmayı arttırır. Saç yumuşaklık, esneklik ve parlaklığını yeniden kazanır. Klorane Ylang Ylang Özlü Saç Bakım Kremi ise ylang ylang mumu içeren su geçirmez etkideki yapısı ile saçı kökten uca sararak bir ‘’kalkan görevi’’ görür.
Kızarık ve kılcal damarlı ciltlere hassas bakım
Minimum alerji riski ile üretilen Avène Antirougeurs Emulsion; normalden karmaya, hassas ve kızarıklığa eğilimli ciltler üzerinde etkili. Kadın ve erkeklerin rahatlıkla kullanabilecekleri bu ürün güneşin UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak emilsüyon cildi derinlemesine nemlendirir. Hassas ciltlerde meydana gelen bölgesel kızarıklıklardan kısa sürede kurtulmak için formüle edilen Avène Antirougeurs Emulsion içeriğinde bulunan ruskus ekstresi ciltte ortaya çıkan ve özellikle yaz aylarında belli olan kızarıklıkların azalmasını sağlar.
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