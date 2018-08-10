Alışveriş zamanı

Elegan ve rahat tasarımlar

Yaz aylarının gelmesiyle tesettür giyim tercih edenlerin en büyük sorunu sıcak ve bunaltıcı havalar oluyor. Zühre, zarif bir görünüm elde etmek isteyen tesettürlü kadınlara özel hazırladığı 2018 ilkbahar-yaz elbise koleksiyonuyla şık ve rahat bir yaz vaat ediyor. Zühre, tül ve işleme detaylı elbiseler tasarımlarıyla her zevke uygun alternatifler sunuyor. Tesettür giyim trendlerinin öncü markası Zühre, koleksiyonunda yer alan çanta ve şal ürünleriyle de kombinleri tamamlıyor.