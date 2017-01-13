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Alışverişe çıkıyoruz

Şimdi alışveriş yapmanın tam zamanı! Kışın kasvetli havasını dağıtan rengarenk Star Wars çoraplarından İstanbul tasarımlı prizlere hatta cilt bakım ürünlerine kadar pek çok markada farklı alternatifler yer alıyor. Ajandamıza göz atmadan alışveriş yapmayın!

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MODA

İskoç dağlarına gönderme

Yoğun bordo ve lacivert tonlarının çeşitli yıkama, desen ve dokular üzerinde kullanıldığı Loft’un Hihglander; modernize kesimleri ve akılcı detaylarıyla standart bir outdoor tema olmanın çok ötesine taşıyor.

Star Wars koleksiyonu

İkonik çorap markası Stance’in yeni koleksiyonuyla ‘Star Wars’ efsanesi yeniden canlanıyor. Markanın yeni koleksiyonu birçok efsanevi Star Wars figürlerünü içeriyor.

Fark oluşturan stiller

Tasarım ve moda dünyasının başarılı ismlerinden Fidan Şimşek, günlük giyimden davetlere, düğünler gibi en özel anlarına eşlik eden koleksiyonlarıyla moda severlerin karşısında.

DEKORASYON

Kışı sıcak geçirin

Koçtaş, farklı özelliklere sahip çeşitli ürünleriyle ev veya iş yerlerinde kışa hazırlanmanıza yardım ediyor. Isıtıcılardan şöminelere, battaniyelerden pencere bantlarına kadar yüzlerce ürün sizi bekliyor.

İstanbul’un ruhu evinizde

İstanbul, yolu düşen herkesi kendine bağlayan, görkemli ve sihirli bir hazine... İstanbul’un güzellikleri ise Viko by Panasonic’in Carre Cities serisindeki elektrik anahtarı ve prizlerde... Seride Kız Kulesi, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ve İstiklal Caddesi de yer alıyor.

Kışın vazgeçilmezi Papatya demlik

Emsan, rahatlatıcı sıcak bir bitki çayının lezzetini poşet çaylardan alamayanların karşısına yepyeni bir ürünle çıkıyor. Papatya Demlik, kış aylarında bitki çaylarından vazgeçemeyenlerin tercihi olabilir.

Uyku kalitenizi arttırın

Aldora Mobilya’nın koleksiyonunda yer alan yataklar yapısındaki yaylar sayesinde omuz, basen ve eklem gibi konveks noktalarda daha az basınç oluşturarak uyku sonrası ağrı ve yorgunluk hissini azalttığı söyleniyor.

KİŞİSEL BAKIM

Nem deposu

Lierac’ın, yenileyici ve anti oksidan etkiye sahip yeniden yapılandırıcı yağı cildi beslediği vesaçları yumuşattığı belirtiliyor. Argan yağı içeren peelingi ise yorgun ciltleri canlandırıyor.

Cilt kuruluğunda yeni yaklaşım

Bioderma Laboratuvarları tarafından geliştirilen Atoderm Intensive Balm’ın, formülündeki kanola yağı ve ayçiçek yağı sayesinde cildi beslerken, zenginleştirilmiş yatıştırıcı ve arındırıcı bileşenler sayesinde cildi arındırdığı kaydediliyor.

Kirpikler kanatlanıyor

Daha kıvrık ve daha dramatik kirpiklerle bakışları güçlendiren push up etkisi, Maybelline New York Falsies Push Up Angel ile devam ediyor. Kirpikleri tarayan ve kıvıran özel fırçası, takma kirpik etkisiyle kirpikleri anında kanatlandırıyor.

Çamaşırlara anti-aging

Anti-aging teknolojili yeni Bingo’nun sıvı deterjanı lekeleri çıkarmakla kalmıyor, çamaşırların liflerine bakım yapıyor ve uzun süre yeni görünümü korumasına yardımcı oluyor.

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