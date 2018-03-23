Alzheimer hasta yakınlarına okul desteği

Çağın hastalığı Alzheimer artık sıklıkla gündemimizde yer buluyor. Ancak aile bireylerimizden biri bu hastalığa yakalanmadıkça, çok da fazla bilgi sahibi olmuyoruz.

Yaklaşık 15 yıldır Alzheimer ve diğer tür Demanslar üzerine çalışan ve bu konuda medyada da yer alan birçok sosyal sorumluluk projeleri bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya’nın bir projesi olan Alzheimer Okulu, Üsküdar Belediyesi’nin destekleri ile hayata geçiyor! Alzheimer Okulu’nun nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu anlatan Dr. Sarıkaya;

“Uzun yıllardır bu hastalarla çalışan bir hekim olarak, Alzheimer hasta yakınları için bir okul olması gerektiği ve oradan mezun olmalarının çok elzem bir ihtiyaç olduğunu gördüm. 22 Mart Yaşlılar Haftasından başlayarak 12 hafta sürecek Alzheimer Okulu projesini Üsküdar Belediyesinin destekleriyle hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Eğitim boyunca hasta yakınlarına hem hastalık hakkında hem de hastalarla iletişim ve karşılaştıkları güçlüklerle nasıl baş edebilecekleri konusunda bilgiler verilecek. Katılımcılar interaktif bir şekilde merak ettiklerine yanıtlar bulacaklar. Tüm eğitimlere katılanlara program sonunda sertifika da verilecek. Alzheimer Okulu ilk mezunlarını verecek ve artık okullu Alzheimer hasta yakınları olacak. Halka açık ve dileyenin katılabileceği eğitimler hem Alzheimer’la ilgili farkındalık konusunda önemli bir adım olacak hem de hasta yakınlarının sorunlarına önemli ölçüde çare olacaktır. Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi İkinci Bahar Emekliler Kahvesi’nde verilecek eğitimler 5 Nisan, 19 Nisan, 3 Mayıs, 17 Mayıs ve 31 Mayıs’ta devam edecek.