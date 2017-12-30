Amerikan emperyalizminin merkez üssü Hollywood

Türk televizyonlarında fenomen haline gelen, ancak vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırılan evlilik programlarından birine Kazakistan’da da şahit olduk. Meğer bizdeki format oraya taşınmış. Üstelik, programın yapımcısı da bir Türk. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla, bu program, Kazakistan Parlamentosu’nda da tartışma konusu olmuş. Yani Türkiye’de olduğu gibi Kazakistan’da da kaldırılması gündeme gelebilir.

Kazak Film Stüdyosu’nda

Almatı ziyaretimizin ikinci gününde ünlü Kazak Film Stüdyosu’na düştü yolumuz, 1927’lerde ilk tohumları atılan stüdyolar pek çok ünlü yönetmeni de ağırlamış tarihi boyunca. 2. Dünya Savaşı esnasında, Sovyet sinemasının en büyük yönetmenlerinden, Potemkin Zırlhlısı’nın rejisörü Sergey Ayzenştayn, 1941-45 yıllar arasında burada çalışmış. Ayrıca dünyanın en eski animasyon stüdyolarından biri de yine bu merkezde.

HAFIZAYI GERİ GETİRMEK

Bağımsızlık öncesine kadar Kazakistan’da ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nde üretilen filmlerin teknik aşamaları Moskova’daki Mosfilm’de gerçekleşiyordu. Bu yüzden Türk Cumhuriyetleri’nin görsel hafızası bir anlamda Moskova’nın arşivlerinde duruyor. Kazakistan, yaklaşık bin civarında arşiv malzemesini Moskova’dan geri almış. Geride ise binlercesi daha var.