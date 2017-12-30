Amerikan emperyalizminin merkez üssü Hollywood
Almatı Türk Filmleri Haftası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Hollywood’un Amerikan emperyalizminin merkez üssü olduğunu belirterek, buna karşın Türk dünyasının kendi kahramanlarını, kültürünü ve tarihini beyazperdeye aktarmasının elzem olduğunu söyledi.
- BEDİR ACAR / KAZAKİSTAN
Bakü, Bişkek, Üsküp ve son olarak da Almatı... Türk sinemasının ‘Alperen’ isimlerinden Öner Kılıç’ın genel koordinatörlüğünde düzenlenen Türk Dünyası Film Haftası’nın bu yıl içindeki son halkası 23-27 Aralık tarihleri arasında Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da gerçekleşti. Türk sinemasının gişe rekortmeni Ayla filmiyle başlayan hafta boyunca beş Türk filmi, Kazak sinemaseverlerle buluştu.
Almatı Türk Filmleri Haftası’nın açılış gecesinde, Ayla izdihamı yaşandı desek yeridir. Gösterimin yapıldığı 300 kişilik salon izleyiciye dar geldi. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ayla filminin seyirci üzerindeki etkisini değerlendirirken, bugüne kadar Amerikan sinemasının masallarıyla büyüyen kitlelerin artık kendi gerçek hikayelerini beyazperdede görmesinin vaktinin geldiğini söyledi.
Yalçın Topçu’nun sözlerinin haklılığının somut bir sağlaması var. Yalnızca Almatı değil, Astana’dan Bişkek’e, Üsküp’ten Türkmenistan’a kadar Türk dünyasında pek çok gencin Türkiye Türkçesi ile konuştuğunu görmek olası… Bu gençlerin çoğu ya televizyonlar ya da internet vasıtasıyla Türk dizilerini izliyor. Dolayısıyla, sinemanın gücü kullanılarak, gençlerin sadece Türkçe öğrenmeleri değil, Türk dünyasının ortak değerlerini, tarihini bilmeleri de sağlanabilir. Böylelikle yeniden ve ortak bir ruh inşa edilirken, Hollywood emperyalizminin etkileri de kırılabilir, en azından hafifletilebilir. Yeter ki iyi hikayeler yetkin biçimde anlatılabilsin. Kaldı ki sinema sayesinde, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki pozisyonu daha da güçlendirilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘adalet ve merhamet’ odaklı haklı itirazları beyazperdede dünya halklarına duyurulabilir. Yıllardır ısrarlı bir biçimde sürdürdüğü çabalarıyla dünyanın beşten büyük olduğunu BM Genel Kurulunda ispatlayan bir liderin mücadelesi sinemacılarımıza, sanatçılarımıza neden ilham olmasın? FETÖ, İslamofobya ve terörle mücadelenin sinemada yansımaları neden olmasın…
TÜRK DİZİLERİ KAZAKİSTAN’DA DA POPÜLER
Atlı gün süren Almatı Türk Filmleri Haftası’na Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve oyuncular da katıldı. Katılımcılar buradaki üniversite öğrencileriyle buluşarak Türkiye’deki sinema sektörü hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Öğrencilerin, Türkiye ile ilgili sorularından anlıyoruz ki özellikle tarihi diziler büyük ilgi çekiyor. Diriliş Ertuğrul gibi tarihi dizilerin yanı sıra romantik dizileri de seviyorlar.
AHMET YESEVİ FİLMİ İLAÇ GİBİ GELİR
Türkiye’deki sinema sektörü gözünü Batı’ya dikmişken, kendisi de bir yönetmen ve yapımcı olan Öner Kılıç, son birkaç yıldır ısrarla Türk dünyası başkentlerinde film haftalarına imza atıyor. Bu yüzden de Kılıç için ‘sinemamızın alpereni’ denilse yeridir. Türk Dünyası Film Haftası Koordinatörü Kılıç’ın ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri de Türk dünyası devletleri arasında bir sinema birliğinin tesis edilmesi. Euroimage benzeri çalışacak bu kurum, Türk devletlerinin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkaracak filmlerin ortak yapımlar olarak beyazperdeye aktarılmasına katkı verecek. Bu, Öner Kılıç’ın en büyük hayallerinden biri. ‘Böylelikle’ diyor ve ekliyor Kılıç, ‘Manas Destanı, Dede Korkut, Ahmet Yesevi gibi daha pek çok film sinemaya aktarılabilir. Moğol istilalarının sürdüğü bir dönemde Anadolu’ya barış güvercinleri gönderen ve Türk dünyasını ilimle, merhametle yoğuran, etkileri bugün de devam eden Ahmet Yesevi ruhunun, hayatının ve mücadelesinin sinemaya aktarılması, bugün dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamına ilaç gibi gelecektir.’
Türkiye’de yasaklanınca...
Türk televizyonlarında fenomen haline gelen, ancak vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırılan evlilik programlarından birine Kazakistan’da da şahit olduk. Meğer bizdeki format oraya taşınmış. Üstelik, programın yapımcısı da bir Türk. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla, bu program, Kazakistan Parlamentosu’nda da tartışma konusu olmuş. Yani Türkiye’de olduğu gibi Kazakistan’da da kaldırılması gündeme gelebilir.
Kazak Film Stüdyosu’nda
Almatı ziyaretimizin ikinci gününde ünlü Kazak Film Stüdyosu’na düştü yolumuz, 1927’lerde ilk tohumları atılan stüdyolar pek çok ünlü yönetmeni de ağırlamış tarihi boyunca. 2. Dünya Savaşı esnasında, Sovyet sinemasının en büyük yönetmenlerinden, Potemkin Zırlhlısı’nın rejisörü Sergey Ayzenştayn, 1941-45 yıllar arasında burada çalışmış. Ayrıca dünyanın en eski animasyon stüdyolarından biri de yine bu merkezde.
HAFIZAYI GERİ GETİRMEK
Bağımsızlık öncesine kadar Kazakistan’da ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nde üretilen filmlerin teknik aşamaları Moskova’daki Mosfilm’de gerçekleşiyordu. Bu yüzden Türk Cumhuriyetleri’nin görsel hafızası bir anlamda Moskova’nın arşivlerinde duruyor. Kazakistan, yaklaşık bin civarında arşiv malzemesini Moskova’dan geri almış. Geride ise binlercesi daha var.
YALÇIN TOPÇU / Beyazperde adalet ve merhamet
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 3’üncü Almatı Türk Filmleri Haftası’na katılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Hollywood’un Amerikan emperyalizminin merkez üssü olduğunu belirterek, bu etkiden kurtulmanın yolunun yine sinemadan geçtiğini söylüyor. Türk dünyasının sayısız kültürel zenginliğinin, tarihinin ve kahramanlarının sinema yoluyla anlatılması gerektiğini vurgulayan Topçu, böylece hem Türk dünyasının ortak kültürel değerlerin tesis edilebileceğini hem de adalet ve merhamet temelleri üzerine kurulu medeniyetimizin kitlelere ulaştırılacağını
dile getiriyor.
METİN GÜNDOĞDU / Konu sıkıntısı çeken senaristleri anlamak güç
Türk Dünyası Film Haftası’nı gerçekleştiren Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kitlelerin Ayla filmine olan ilgisinin diğer sinemacılara da örnek olması gerektiğini söylüyor. Gerçek bir hikayenin her zaman daha etkili olduğunu vurgulayan Gündoğdu, Türk dünyasının sayılamayacak kadar zengin tarihsel ve kültürel birikime sahip olduğunun altını çizerek, konu sıkıntısı çeken senaristlerin bu zenginliği keşfetmeleri gerektiğini belirtiyor.
SERDAR ÇETİNKAYA / Benim yarim Türk
13 yıldır Almatı’da yaşayan Serdar Çetinkaya isimli Türk işadamı ilginç bir site kurmuş. ‘Benim Yarim Türk’ adlı sosyal medya sitesi, Kazakistan’da evlenip barklanan Türklerin buluşma platformu olmuş. ‘Her türlü etkinliği bu platform üzerinden yürütüp birbirimize destek oluyoruz’ diyor Çetinkaya. 15 bin civarında üyesi bulunan Benim Yarim Türk’ün yöneticisi Çetinkaya, kendisi dahil, 2 bin civarında Türk’ün Kazakistanlı hanımla yuva kurduğunu söylüyor.
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