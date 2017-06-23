Anadolu’nun her köşesinde başka coşku

Temelinde birlik, beraberlik ve iyilik mesajları olan bayram geleneğini halk bilimi uzmanı Prof. Dr. Öcal Oğuz araştırdı. İşte Prof. Dr. Oğuz’un Türkiye’de Yaşayan Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları kitabında yer verdiği adetlerimiz...

EBEBİŞ (ANKARA)

Bayram namazından sonra çocuklar gruplar oluşturur. Kendi aralarında seçtikleri ebenin önderliğinde mahalleyi dolaşır, büyüklerin ellerinden öpüp, karşılığında yemiş, şeker veya harçlık toplarlar. Topladıkları bu yemiş, şeker veya paralara da ‘ebebiş’ denir.

BAYRAM ÇIKARMA (KASTAMONU)

Taşköprü’ye bağlı olan Kızılcaören köyü, bayramlarda çevre köylerden gelen misafirlerle doluyor. Cemaat namaz sonrası camiye civar köylerden gelenlere evlerinde kahvaltı ikram ediyor. Öğle namazı sonrası kadınların hazırladığı yemekler cami avlusuna götürülüp birlikte yeniliyor.

BAYRAM KONATI (BARTIN)

Konat, üzerinde çeşitli yemekler bulunan siniye verilen ad. Bayram namazı sonrası konat yapılacağı halka duyurulur. Her hanede kadınlar hazırladıkları yemekleri konat sinisine koyup öğlen namazı sonrası cami avlusunu getirir.

BAYRAM YERİ (KOCAELİ)

Kandıra ilçesine bağlı birçok köyde bayramlarda, çeşitli eğlence ve oyunlar yaşatılır. Bayram günü köy meydanına toplanan gençler bayramlaşır ve çeşitli oyunlar oynarlar.

ÇOCUK SEVİNDİRME (ELAZIĞ)

Arefe günlerinde mezarlık ziyaretinde hazırlanan şekerlemeler çocuklara dağıtılır.

DEDE SALINCAK KURMA (DENİZLİ- ÇARDAK)

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri genellikle öğle namazından sonra köyün gençleri tarafından ‘Dede’ denilen yaşlı ağaca salıncak kurulur. Salıncağa binen kişi asla kendi sallanmaz. Dört kişi iki ipi ayrı ayrı tutar ve bu ipleri binen kişiye çarparak sallar. Bu arada mani türkü bilen kişiler de eğlenceye renk katar.

MEMECİM GİLİĞİ (SİVAS)

Memecim, Sivas’a özgü küçük, yağsız simittir. Arife günü fırıncılar ekmeği, simit şeklinde yaparlar ve buna ‘’gilik’’ denir. Yaklaşık yedi santimetre çapında, susamsız, kuru, sert ve tuzsuzdur. Arife sabahı, bayramlık elbiselerini giyen çocuklar ellerine birer sopa alırlar ve konu komşuyu, mahalleyi gezmeye başlar. Vardıkları kapının önünde, ‘’Memecimin havası, madelerin tavası, gökten rahmet, yerden bereket, amin amin bir gilik’’ manisini söyleyerek ev sahibinden gilik ister.