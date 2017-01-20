Ayrımcılığın nedeni virüs olabilir mi?

Bu hafta elimize bir kitap geçti. Hani okunduğunda insanın ufkunu açan cinsten. California Üniversitesi emekli öğretim üyesi Irwin W. Sherman’ın kaleme aldığı ‘Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık’ adlı kitap insanlığa hastalıklar tarihi penceresinden bakmamızı sağladı... Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin (ASM) yayınları arasında bulunan kitap ülkemizde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasından çıktı. Eserde, hastalıkların tüm dünyayı, insanların yaşamını ve toplumları nasıl etkilediği konu ediliyor. Hastalıkların tarihe olan etkileri konusunda zengin bir literatür olduğunu zaten biliyorduk ancak sırasıyla gelen olaylar silsilesinin kitleleri nasıl etkilediğini somut örneklerle okumak bizi derinden etkiledi. Örneğin 14. yüzyılda vebanın, Malthus kuramının kördüğümünü çözdüğünü ve Avrupa topluluklarının yeniden yapılanması için itici güç oluşturduğunu biliyor muydunuz? Hatta eserde bahsedildiğine göre Avrupa kıtasında görülen bazı genetik hastalıklar geçen iki yüzyıl içinde İngiliz, İspanyol ve Rus kraliyet ailelerinin yazgısını değiştirmiş ve Lenin, Franco ve Hitler’in iktidara gelmesinde etkili olmuş... Son yüzyıl içindeyse salgın hastalıkların toplumları nasıl kırıp geçirdiğine ve hatta ayrımcılığı körüklediğine şahit olduk. Hangimiz Ebola salgını yüzünden Afrika’ya gitmekten çekinmedik ki? Bu yönden baktığımızda bu kitabı baş ucumuza yerleştirmek ve olayları farklı yönleriyle analiz etmek çok cazip görünüyor.

TARİHİ BİR DE BÖYLE OKUYUN

Frengi, veba, verem gibi hastalıkları büyüklerimizden dinlemiş, konu eden filmlerde izlemiştik. Ancak onların sosyolojik yönlerini pek de göz önünde bulundurmamıştık. Sherman’ın kaleme aldığı kitap, hastalıkların ortaya çıkardığı siyasi ve toplumsal sonuçları ilginç anekdotlarla anlatıyor. Karantina uygulamalarının başlatılmasının sağlıkla ilgili olduğu kadar, köle ticaretinin yaygınlaşmasıyla da alakalı olduğu gerçeğini ya da İkinci Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşenmesinin sebeplerini, virüslerin demografik yapıları dönüştürecek kadar kitlesel göç dalgalarına neden olabileceğine kadar oldukça ilginç bir tarihle karşılaşıyoruz. Geçmiş salgınlardan çıkarılması gereken dersler ve bu derslerin gelecekte salgın hastalıklarla mücadelede ne ölçüde kullanılabileceği hakkında önemli ipuçları veren eser insanlık tarihine farklı bir gözle bakmak isterseniz raflarda sizleri bekliyor. Öncesinde eserde ilgimizi çeken birkaç tarihsel olayı da paylaşmak isteriz.

BİR HASTALIK BİR TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ

- Hastalıklar Amerika ve Afrika’da sömürgeciliğin yayılmasında rol oynadı.

- Göçlerle virüslerin farklı coğrafyalara yayılması göçmenler ve yerleşikler arasında husumet olmasının temel nedenlerinden. Karşı karşıya gelen bu insanlar, sonunda ayrımcılık ve ehliyetsizleştirmeye neden oldu. Sonuçta politik çöküşlere neden oldular.

- İrlanda patates mantarı salgını ABD’nin politikasını değiştirdi ve göç dalgalarına neden oldu. Bugün her 10 ABD’liden birinin atasının İrlanda kökenli olduğu söyleniyor.

-Kolera hijyenin önlemini öğretti ve hemşireliğin doğuşuna neden oldu.

- Çiçek salgının ardından geliştirilen ‘aşı’ hayatımıza girdi. Sonuçta çocuk felci, hepatit B gibi salgınlardan kaynaklanan ölümler azaldı.