Babalara Pierre Cardin çok yakışır!

Klasik giyimden casual’a, aksesuardan ayakkabıya kadar erkek modasının tüm parçalarında kalite ve şıklığa imzasını atan Pierre Cardin, geniş ürün yelpazesiyle babaların stil kodlarını iddialı bir şekilde tamamlamaya aday oluyor.

Bu sezon ilhamını “yaşayan binalar”dan alan Pierre Cardin, tasarımlarında doğa ile şehri bir araya getiriyor. Doğal yaşamın özlemini çeken ancak şehir ve çalışma hayatının içinde sıkışmış babaların ruhlarını özgürleştirecek bu tasarımlar gökyüzünden ormanlara, okyanuslardan toprağa kadar doğanın tüm renklerini içinde barındırıyor.

Uzun yıllardır Pierre Cardin imzası ve uzmanlığı ile üretilen ve iş yaşamında aktif babaların yanı başında olan kırışmaz, leke tutmaz gömlekler, stil sahibi kravatlar ve yine kırışmaya karşı son teknoloji ile üretilmiş yüzde 100 keten pantolonların yanı sıra marka, yenilikçi ve genç bir ruha sahip babalar için de vazgeçilmez bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

Neredeyse tüm ürünlerinde bulunan likra ile babanıza konforu ve şıklığı bir arada armağan ederken, bambu liflerinden elde edilen ham madde ile üretilmiş parçalarla da serinlik ve hafifliği bir arada sunabilirsiniz. Ayrıca markanın özel olarak ürettiği, sezonun hit parçaları olan 3D efektli t-shirt’ler onlara armağan edilecek en şık ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda egzotik ruhu yansıtan ve doğanın tüm renk tonlarına sahip gömlek ve kanvaslar sportif babaları en çok mutlu edecek hediye seçeneklerinden.

Evrak çantaları, sırt çantaları, deri bileklikler ve erkek aksesuarının en temel parçası saatler de babalara çok yakışacak diğer hediye alternatiflerinden. Eğer daha özel bir aksesuar almak istiyorsanız inovatif ürünlerden biri olan Pierre Cardin Takım Elbise Çantası da iş seyahati yapan babalar için eşsiz bir hediye.

Babalar Günü ve bayram sevincini bir arada yaşatan Pierre Cardin, tüm ürünlerde geçerli yüzde 30 indirim avantajıyla hem sizin hem de en değerli varlıklarımız babalarımızın yüzünü güldürecek!