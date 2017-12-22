Bağımsızlık için bir saat yeter!

Bağımlılık. Belki de dünyanın en amansız hastalığı. Modern ve alternatif tıp dermanını bulmak için canla başla çalışıyor. Ancak bazen ilaçların da son teknolojinin de çaresiz kaldığı zamanlar vardır. Bazı şeyleri kişinin kendisi çözmek zorundadır. İşte onların başında bağımlılık geliyor. Bu hafta size gerçekten karar vermiş, bağımlılığından kurtulmak için adım atmaya hazır olan kişiler için ideal bir teknikten bahsedeceğiz. Güney Afrikalı Ehud Abrahamson tarafından geliştirilen Abrahamson tekniği. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 35 yıldır uygulanan, bağımlılıklardan kurtulma terapisi olarak da adlandırılan yöntem, en çok sigara, şeker ve gluten bağımlılıklarından kurtulmak için kullanılıyor. Türkiye’de ise yaklaşık dört yıldır BePozitive adlı merkezde uygulanıyor. Uzak Doğu, Çin ve Batı kültürlerinin birleşimiyle ortaya çıkan metot, vücut enerjisinin insan üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Sigara ve benzeri zararlı bağımlılıklardan kurtulmaya yönelik adım atmak isteyenler için Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan bu metodu inceledik.

ÖNCE ENERJİNİZ TEMİZLENMELİ

Bağımlılıktan kurtulmak için önce karar vermek gerekiyor. Bu konuda tüm uzmanlar aynı görüşte. Onlardan biri de Abrahamson metodunu geliştiren Ehud Abrahamson. Abrahamson yaklaşık 30 yıl önce eski Çin Tedavi yöntemleri ile Batı’nın, vücut ve ruh üzerine çalışmalar yapan holistik yaklaşımını birleştirdi. Bu yöntemde alternatif tıp dünyasının tekniklerini kullanarak, bio enerji yardımı ile vücut enerji sisteminin, meridyenler ve çakralar üzerinden temizlenmesi ve dengelenmesini sağlamak hedefleniyor. Çünkü enerji merkezleri, hayatımız boyunca edindiğimiz alışkanlıklardan sorumlu merkezlerdir. Terapi sırasında, vücuttaki karaciğer, böbrek gibi enerji merkezleri, temizleme sürecinden geçerken, aynı zamanda da duygusal tetikleyiciler olan korkular, endişeler ve dikkat dağınıklığı bu çerçevede temizleniyor. Son yıllarda Türkiye’de de son derece yaygınlaşan bu yöntemin ilk seansında yüzde 80 oranında başarı elde edildiği ve hastaların terapi sonunda bağımlı oldukları şeye karşı duyarsızlaştıkları iddia ediliyor. Eğer kararlıysanız denemeye değer, değil mi?