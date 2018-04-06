Baharı kutluyoruz

Pastel tonlarından vazgeçmeyin

Artık yaz makyajı yapmaya başlamasak mı? Max Factor makyaj artisti Fezi Altun güneşin ışıltısını cildinize yansıtacak makyaj sırlarını açıkladı. Altun, baharın güneşli günleri için kremsi ve hafif yapıda ürünleri tercih etmenizi öneriyor. Pastel tonlar ise yine favori.