Baharı kutluyoruz
Bu hafta alışveriş sayfası sezonun en renkli ve dikkat çekici ürünlerine ayrıldı. Baharı müjdeleyen çiçekler, ferah kokulu parfümler, spor için motivasyon ürünleri, makyaj tüyoları ve daha fazlası…
Şehirli erkeğin stili
Network’ün yeni sezon koleksiyonu şehirde yaz havasını modern çizgilerle karşılıyor. Black Stripes serisi, erkeklerde yoğun grafik tasarımları siyah ve beyazın kontrast uyumuyla bir araya getiriyor. Beyaz denimler, siyah deri montlar ve desenli gömlekler monokrom temanın ana oyuncuları.
Kullanışlı ve şık
Lacoste’un Moon saat modeli, stil sahibi kadın ve erkeklerin zamansız tercihleri arasında yer almaya aday. Yalın estetiğiyle göze çarpan ürün ultra slim kasasıyla dikkatimizi çekenlere arasında yerini aldı.
Evliliğe ilk adım için…
Yeni evlenecek çiftlere alyans seçenekleri sunan Atasay Myloove, yeni koleksiyonuna sezonun alyans modasını yansıttı. Rose, beyaz ve sarı altınları pırlanta detaylarıyla buluşturan markanın tasarımlarına göz atmadan evlilik alışverişini tamamlamamanızı öneririz.
Renklere yer açın
İlkbaharla birlikte renkli parçalar yeniden ön plana çıkıyor. Her dönemin farklı kombinlerine eşlik eden parçalardan biri olan çantalar baharla birlikte renklendi. DESA bu sezon için modaseverlere büyük ebatlı kullanımı rahat, rengarenk çanta seçenekleri sunuyor.
Maksimum güç minimum ses
Karaca’nın yeni ürünü Karaca Vantuz’un güçlü motoru sayesinde evdeki en ufak, kiri tozu bir hamlede temizlediği belirtiliyor. ‘Maksimum güç minimum ses’ diyen yeni ürün ev temizliğinde en büyük yardımcınız olabilir.
Parti sezonu açıldı
Yeni mağazasını Türk modasının kalbi olarak kabul edilen Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde açmaya hazırlanan Gizia, mezuniyet ve kutlamalar için tercih edilebilecek; gençlik, tazelik ve canlılık barındıran özel parçaları moda takipçileri ile buluşturdu. Kutlama sezonu için kombinlerinizi yapmaya başlamanın vakti geldi!
Pastel tonlarından vazgeçmeyin
Artık yaz makyajı yapmaya başlamasak mı? Max Factor makyaj artisti Fezi Altun güneşin ışıltısını cildinize yansıtacak makyaj sırlarını açıkladı. Altun, baharın güneşli günleri için kremsi ve hafif yapıda ürünleri tercih etmenizi öneriyor. Pastel tonlar ise yine favori.
Sağlık için bir araya geldiler
Nesfit’in ‘durma devam et’ mottosuyla yenilenen yulaflı içeriği dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in kendi deneyimlerinden yola çıkarak başarıya giden yolun ipuçlarını paylaştığı ve ünlü isimlerin davetli olduğu özel bir etkinlikle tanıtıldı. Davete magazin ve cemiyet dünyasından Ayşe Kucuroğlu, Aslıhan Doğan Turan, Tanem Dirvana, Deniz Berdan, Aslı Şen, Lal Dedeoğlu, Şebnem Çapa, Batya Kebudi, Zeynep Selvili Çarmıklı gibi ünlü isimler katıldı.
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