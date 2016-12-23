Derya Can: Başarı değil imkansızın hikayesi

Şehitler için Antalya’nın Kaş ilçesinde rekor denemesi gerçekleştiren Derya Can, Hidayet Koyu açıklarında, paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metre, diğer gün ise değişken ağırlık paletli dalında 111 metre dalışıyla 2 günde 2 dünya rekorunun sahibi oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın kendisinden bir rekor denemesi istemesi üzerine birkaç yıl içerisinde bu rekoru kırdığını söyleyen Can ile başarısının sırrını, spor hayatını ve daha fazlasını konuştuk.

Şahika Ercümen’in iki rekorunu da kırdınız. Neler hissettiniz?

Aslında bu sporun ülkemizde Yasemin Dalkılıç’tan sonraki ilk temsilcisi benim. Hatta dünya şampiyonalarında ilk madalya alan kadın sporcuyum. Dünya şampiyonalarında birçok madalyam, 40’tan fazla da Türkiye rekorum var. Rekor denememden önce aşılması zor engellerle karşılaştım. Eşi askeri personel olan biri olarak önce darbe girişimi ile başladı olumsuzluklar. Daha sonra dünya şampiyonası öncesi ağır grip ve 10 gün süren diş problemim ile devam etti ama dünya üçüncüsü olmayı başardım. Türkiye en soğuk kışını yaşarken, ülkemiz kar ve soğuk ile mücadele ederken üst üste şehit haberleri de gelmeye başladı. Normalde 27-28 derece suda kırılan bu rekorlar için rekor günü su sıcaklığı 17-18 derecelere düşmüştü ki serbest dalışta bayılmayı tetikleyen en büyük etken suda üşümektir. İki rekor gününde de ısınma sürem boyunca çenelerim birbirine çarparak titredim, çok üşüdüm ama yaptığım bir tek şey vardı: inanmaktan vazgeçmedim. Bu bir başarı değil, mucizenin hikayesidir! İnanmış bir insanın önünde hiçbir zorluk duramaz.

Bu rekorun kırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi etkili mi?

2014 yılında 90 metreye dalmış ve 71 metrelik kendi rekorumu geliştirmiştim. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, beni davet ettiği Cumhuriyet resepsiyonunda önce beni tebrik etti ve sonrasında “Senden tekrar rekor bekliyorum” dedi.

Doğumu mu beklediniz bu rekor için?

Evet, hamileliğim 2015 yılında yapacağım rekoru ertelememe sebep oldu. Eşim ile 2015 yılında bebek planımız yoktu ama doktorum kontrollerimde tüp bebek denemek zorunda olduğumuzu aksi takdirde gelecek yıllarda belki hiç çocuk sahibi olamayabileceğimi söyleyince 2015 yazında yapacağımız rekor denemesi planını erteledik.

Dalışlara nasıl hazırlanıyorsunuz?

Bir yıl boyunca yarışma zamanlarına kadar yoğun kondisyon antrenmanları yapıyorum. En son yarışma ve rekor denemelerine birkaç ay kala yavaş yavaş sığ sularda dalışlarla başlayıp rekor denemesine kadar derinlikleri yavaş yavaş arttırıyoruz.

Başarınızın sırrını nasıl açıklarsınız?

Kendime olan inancım.

Neden erkeklerde bu alanda büyük başarı yok?

Aslında bu kadın-erkek olayı değil, inanç meselesi. Başarılı erkek sporcular da var ama sponsor desteği olmadan buralara yükselmek zor. Bireysel rekor denemeleri gerçekten çok maliyetli ve sporcu tüm harcamaları kendisi ödüyor. Sponsor bulamayan kişiler rekor denemesi yapamıyorlar.

Dalışlarda uğuruna inandığınız, hep yanında olmasını istediğiniz şeyler var mıdır?

Eşim, oğlum, kızım ve boynumdaki ay yıldızlı kolyem. Rekor sonrası da ilk annemi arar, haber veririm.

EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM

Hem çocuklu bir hayat hem de yoğun iş temposunu nasıl dengeliyorsunuz?

Bu konu bana sürekli soruluyor. Bu konularda sunumlar dahi yapıyorum. Her şeyi o an en gerekli en önemli sıralamaya göre yapıyorum. Önceliğim bebeğim ve oğlum, diğerleri ikinci planda. Eşim bana çok destek, antrenmanlarımı çocuklarımın uyku saatlerine göre ya da oğlumun okulda olduğu saatlere denk getiriyorum. Bebek uyumuyor ise babası ilgilenirken ben evdeki koşu bandımda ya da sahilde koşuyorum. Diğer egzersizlerimi de çocuklarımın bana eşlik edeceği şekilde evde salonda yapıyorum. Böylece çocuklarıma eğlence çıkmış oluyor, ben de egzersizlerimi yapmış oluyorum.

DENİZİN SONSUZ MAVİSİNDEN KORKUYORDUM

Sizi suya çeken neden nedir?

Su, beni her zaman rahatlattı ama en büyük etken denizin sonsuz mavisinden korkum oldu. Korkumu yenmek için dalışa başladım ve şimdi bu bende büyük bir tutku haline geldi. Kendimi derinlerde keşfettikçe korkularımı da yavaş yavaş yenmeye başladım.

Bu mesleği ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? İleriye yönelik hayalleriniz neler?

Serbest dalış yaparken insan vücudunda doğası gereği bazı vücut refleksleri ortaya çıkar. İnsanlarda yaşlandıkça metabolizma yavaşlar, nabız yavaşlar bu da serbest dalış için avantajlı durumdur. Sağlığım el verdikçe devam etmek istiyorum. Hedefim ise daha da derinlere inmek ve ‘Dünyanın en derinine dalan kadın’ unvanını korumak.

Daha önce hiç kaza atlattınız mı?

2014 yılında 90 metre daldığım ve rekor kırdığım dalışlarıma antrenman yaparken, güvenlik ipim en dipte yani 90 metrede üzerine çıkıp aşağı beni indiren kızağa dolandı. Soğukkanlılığımı korudum ve güvenlik ipimi çıkartıp yüzeye sağlıklı bir şekilde çıktım.

İNİLMEMİŞ DERİNLERE İNMEK BİR TUTKU

Spor hayatınız nasıl başladı?

Çanakkale’de doğup büyüdüm. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum ve hala yapıyorum. Spor hayatım 8 yaşında atletizm ile başladı. Serbest dalışa geçişim ise çok enteresan. Sualtı korkumu yenmek için ilk başta 15 yaşında tüplü dalışa başladım, ardından kuzenimin teklifi ile serbest dalış yapmaya başladım. Serbest dalışta beş dünya rekorum 40’tan fazla Türkiye rekorum bulunuyor. Denizin anlamını şöyle ifade edebilirim, benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demek. Tek nefes ile paletsiz 111 metreden dalabiliyorum. Nefesimi 6 buçuk dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre gidebiliyorum. Denenmemişleri denemek, inilmemiş derinlere inmek bir tutku.