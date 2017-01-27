Aydın Kurtoğlu: Başarılarımı soyadımla kazanmadım

Arabeskin efsanevi isimlerinden Cengiz Kurtoğlu’nun popçu oğlu Aydın Kurtoğlu ile babasının soy isminin gölgesinde kalıp kalmadığını, kendisinin baba oluşunu, evlat aşkını ve en önemlisi müziğe duyduğu aşkı konuştuk.

Babanızda müzisyen olduğu için müzik piyasasına girerken bir zorluk yaşamadığınızı düşünüyoruz...

Özellikle ilk zamanlarda çok zorluk çektim. Sırtımda inanılmaz bir ağırlık ve yük hissediyordum. Daha şarkılarımı dinlemeden tarzıma yorum yapan birçok insan oldu. Önyargıların içinde boğulacak gibi hissettiğim anlarım oldu. Neyse ki gerçekten inandığım ve gece gündüz emek verdiğim şarkılarımla önümde duran önyargı duvarını paramparça ettim.

Müzik yapmak istediğinizde aileniz nasıl tepki verdi?

Aslında bu beklenen bir şeydi. Ama hiçbir zaman ailem tarafımdan “Hadi Aydın artık bu işi yapmalısın” diye bir durum söz konusu değildi. Aslında bana gerçekten ihtiyacım olan cesareti veren bir kişi vardır oda eşim. Geldiğim şu noktada onun emeği tartışılmaz.

İşletme mezunusunuz ama baba mesleği müzik olunca başka iş seçme şansınız olmadı mı?

Turizm sektöründe birkaç yıl çalıştım. Bu mesleği babamdan dolayı değil gerçekten istediğim için girdim. Şarkı söylemek hayatımda keyif aldığım işlerin en başında gelir. Kendimi bildim bileli en büyük hayalim iyi bir müzisyen iyi bir yorumcu olmaktı. Kısa sürede yakaladığım başarının en büyük nedeni yaptığım işe duyduğum sevgi ve aşktır.

O zaman şarkı söylemek sizin için ne anlam ifade ediyor?

Hayattaki birçok olumsuz şeyleri unutup kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Benim için şarkı söylemeye başladığım an zaman duruyor. Sesimle, müzikle ruhumu okşuyorum. Kendimi daha iyi ifade ediyorum.

Peki babanızın soy isminin gölgesinde kaldığınızı düşünüyor musunuz?

Babam benim için dev bir çınar ağacı bizde onun gölgesinde yetişen fidanlarız. Onun gölgesinden kurtulmak mümkün değil. Yaptığım işin hakkını veriyorum. Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu olduğumu bilmeyen birçok insan var. Yani bu başarıya soyadımla ulaşmadım.

Oğlum bu dünyada başıma gelen en güzel şey

Genç baba olmak nasıl bir duygu?

Oğlum bu dünyada başıma gelen en güzel şey. Tabii eşim de öyle. Her anımda iyi ki var dediğim bir evlada sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Oğlunuzun da müziğe yeteneği var mı? O da sizin ve babanızın yolundan yürüsün ister misiniz?

Yeteneği olduğunu düşünüyorum. Şu an özel piyano dersleri alıyor ve müzik öğretmeni çok yetenekli olduğunu söylüyor. Oğlumun profesyonel olarak olmasa bile müziği hayatının bir parçası olarak görmesini isterim.