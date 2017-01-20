Başarılı olmasını isterken psikolojisini bozmayın

Sömestir, birçok öğrenci için mutluluk verici olmasına rağmen, bazıları için de stres nedeni... Düşük karne notları olan çocukların, evde anne babalarının vereceği tepkileri düşünerek kaygı ve stres yaşayabileceklerini belirten Acıbadem Ankara Hastanesi’nden Psikolog M. Bülent Baykal, aileleri olumsuz davranışlardan kaçınmaları konusunda uyararak neler yapılması gerektiğini anlattı.

Yanında olduğunuzu hissettirin

Eve karnesinde düşük notlarla gelen çocuğunuzu karşınıza alıp, bu notları aldığı için üzgün olduğunuzu söyleyin... Ona herhangi bir ceza vermeyeceğinizi, sakince ve baskı yapmadan kırık notların nedenlerini sorun. Çocuğunuzun yanında olduğunu ve ona her daim destek verdiğinizi hissettirmeyi unutmayın.

- Kırık not aldığı derslerde başarısız olmasının nedenlerini maddeleyerek bir kâğıda yazın ve üzerinden bir kez daha geçin.

- Kırık notlarını düzeltmek için kendisi neler yapabilir, siz neler yapabilirsiniz bunları yazın.

- Arkadaş ilişkilerinde problemler varsa; eleştirici olmayan bir dille yorum yapın.

- Başaramayacağı ile ilgili negatif duygularla boğuşuyorsa, moralini yüksek tutun. Çocuğunuzun gerekli ve uygun şartlar yerine getirildiği zaman başarılı olacağına inanın ve ona göre davranın.

- Sömestirde iyice dinlenmesini fakat ikinci dönemde ondan artık daha programlı ve düzenli olmasını beklediğinizi ve bunu nasıl yapacağını düşünmesini söyleyin.

- Çocuğunuza içinizden gelerek ve inanarak, sistemli çalışmayla başarılı olacağına ve derslerden rahatlıkla geçeceğine inandığınızı söyleyin. Gerekirse ona dersler ile ilgili her konuda destek olabileceğinizi hatırlatın.

KÖTÜ KARNEDE TEHDİT, AZAR ÇOCUĞA ZARAR!

Zayıf karne getiren çocuklar tehdit edilmemeli, azarlanmamalıdır. Ebeveynlerin aşırı beklentili tutumlar sergilemesi, çocukları sert bir şekilde eleştirmesi ve tehdit etmesi çocuğun başarısını olumsuz yönde etkileyen unsurlardır. Çocuğu zayıf notları için tehdit etmek, cezalandırmak yerine onun daha başarılı olması için yapılması gerekenler konusunda harekete geçilmelidir. Örneğin çocuklar ile başarısızlığının nedenleri konuşulmalı ve ikinci dönemin nasıl daha iyi olacağına dair planlar yapılmalıdır. Anne ve babalar çocuğa onu anladıklarını ve yanında olduklarını göstermelidir. Bu tutum çocuğun psikolojisini destekler ve ebeveynlerine güvenerek iletişiminin de güçlenmesini sağlar.

TEPKİLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Öfkelenmek, kızmak, bağırmak gibi olumsuz yaklaşımlar; çocukların baskı altına girmelerine, motivasyonlarının daha da azalmasına, onların da anne babasına kızgınlık duymalarına neden olabiliyor. Baykal, anne babasının aşırı tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun, kendisi ile ilgili görüşlerinin negatife dönebileceğine ve yetersizlik düşüncesinin pekişebileceğine dikkat çekiyor: Çocuğunuz, ‘Ben başarısızım, hep başarısız olacağım, ne yaparsam yapayım başaramayacağım’ şeklinde bir düşünce geliştirebilir. Bu da uzun vadede başaracağı ve dersleri öğrenebileceği halde, düşünce yanlışlarından dolayı tamamen başarısız olması ve psikolojik problemlerle sonuçlanabilir.

TAKDİRLİK KARNENİN ÖDÜLÜ NE OLMALI

- Çocuğunuzu kötü notlar yüzünden tehdit etmeyin, azarlamayın.

- Arkadaş ya da kardeşlerinin başarısı ile asla kıyaslamayın

- Yeni dönemde daha başarılı olması gerektiğine dair mesajlar verin ve onu sıkmayacak planlar yapın.

- Çocuğunuz iyi bir karne getirmişse abartılı olmayacak şekilde onu övün ve güveninizi belli edin.

- Bir ödül sözü verilmişse yerine getirin.

- Çocuğunuzla zaman geçirin. Birlikte kitap okuyun, sinemaya ve müzelere gidin.

- Evdeyseniz tatilde birlikte oyunlar oynayın.

- Sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirin.

- Merak ettiği tarihi mekânları gezin.

- Sevdiği akrabaları ziyaret edin.

- Tatilde sürekli ders çalışması yönünde baskı kurmayın.