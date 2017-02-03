Başarısız olunan diyetlere karşı Master Chef Diyeti!

Türkiye’nin ilk kadın Master Chef’i olan Sedef Kıvanç beş buçuk ayda nasıl 40 kilo verdiğini anlattı. Kıvanç’ın kilo problemi küçük yaşlarda mutfak merakı ile birlikte başlamış. Tabii mesleğe başlayıp mutfağa girince her şeyi yeme ve tatma arzusu kilolarının artmasına sebep olmuş. Ama bir gün Kıvanç’ın kızı kendisine ‘Neden arkadaşlarımın annesi gibi değilsin?’ sorusu üzerine kilo vermeye karar vermiş. Kıvanç, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Kızımın bu sözleri bana acı bir tokat gibi geldi. Onun masum bakışlarının altında ezildim. Aklımın her zaman bir ucunda olan zayıflamayı hayata geçirdim. Sonra zayıflama serüvenim boyunca edindiğim faydalı tecrübeleri herkesle paylaşmak istedim. Kitabımda zayıflama tecrübelerimi okurlarımla paylaştım. Böylece benimle aynı sorunları yaşayan insanlara bir çeşit rehber olsun istedim. Örneğin, kısa süren başarısız diyetlerin nedeni nedir? Sağlıklı yemekler hazırlayabilmek için hangi pişirme yöntemi uygulanmalı? Tatlandırıcı ve şeker kullanmadan ağzımızı nasıl tatlandırırız? Düşük kalorili kek ve kurabiyeler nasıl yapılır? Doğru detoks nasıl yapılmalı? gibi çok daha fazlasını anlattım. Kitabım tüm bu konuların yanıtlarını verirken ‘Master Chef Diyeti’nin’ esasları bir yaşam tarzı olarak da ortaya çıktı. Kilo vermekte zorlananlar için kitabımın bir motivasyon ve bilgi kaynağı olduğuna inanıyorum. Kitabımı okuyup, zayıflama serüveninde başarıya ulaşan insanları gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu hazzı kelimelerle ifade etmem mümkün değil” diyor. Master Chef diyetini tamamladığında beş buçuk ayda tam 40 kilo verdiğini söyleyen Kıvanç, kilolu iken güvensiz, korkak, mutsuz, dış dünya ya kapılarını kapatmış bir insandım. Kilo verdikten sonra ise bu saydıklarım tam tersi özgüveni yüksek, çevresinde takdirle karşılanan, kendinden emin ve en önemlisi artık daha güzel bir kadın oldum” dedi.