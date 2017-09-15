Bellini Picasso ve Dali görme engelliler için konuşuyor

Sokakta, parkta, konser alanında, galeride derken sanat artık şehrin her yerinde bizlerle buluşuyor. Hepimizin rahatlıkla ulaşabildiği bu sanat alanlarından maalesef ki görme engelli vatandaşlarımız yararlanamıyordu. Türk Telekom’un, sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında hazırladığı, Tablolar Konuşuyor sergisi ise tam da bu noktada görme engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Birbirinden ünlü isimler tarafından görme engelli sanatseverlere özel olarak betimlemeli seslendirilen bu tablolar, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arzum Onan, Gülay Afşar’ın sesleriyle konuşuyor. Sanatta engelleri kaldırmak ve bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çekmek üzere ‘Tablolar konuşur, engeller yok olur’ sloganı ile hizmete sunulan sergide Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosundan Hoca Ali Rıza’nın İftar Sofrası’na, Picasso’nun Yaşlı Gitarist tablosundan Ahmet Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ne kadar dünyaca ünlü 20 eser sesli betimlemeli olarak görme engelli sanatseverler için sergileniyor. Proje kapsamında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirirken, oyuncu Haluk Bilginer Salvador Dali’nin Belleğin Azmi tablosuna, şarkıcı Mustafa Sandal Picasso’nun Yaşlı Gitarist tablosuna, oyuncu Arzum Onan ise Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kızı tablosuna ses verdi. Türk Telekom’un sanatta engelleri kaldırmak üzere hizmete sunduğu Tablolar Konuşuyor sergisi yarına kadar Uniq İstanbul’da ücretsiz ziyaret edilebilecek. Serginin, İstanbul’un ardından Türkiye’nin farklı illerinde de sanatseverle buluşturulması hedefleniyor. Görme engelliler, bu eserlere ayrıca Telefon Kütüphanesi kapsamında sabit telefonlar ve projenin mobil uygulaması üzerinden de ulaşabilecek. Türk Telekom CEO’su Paul Doany, engelli bireylerin de teknoloji sayesinde artık birçok şeye ulaşabildiğini vurguladı: Görme engellilere erişilebilir bir kaynak sunan Telefon Kütüphanesi, sesli kitap, sesli betimlemeli filmler ve deneme sınavları gibi 1000’den fazla zengin ve çeşitli içeriği bünyesinde bulunduruyor. Bundan sonra, görme engelli sanatseverler de bu eşsiz eserleri tanıyabilecek ve hayal edebilecekler.

RESİMLERİ HAYAL EDİYORUM

Doğuştan görme engelli olmasına rağmen perspektif kurallarına uygun resimlerle, dünya çapında otoritelerin dikkatini çeken ressam Eşref Armağan “Hiçbir görene ihtiyaç duymadan resimleri hayal edebilmek çok güzel. Sergide ilk olarak Çığlık tablosunu dinledim ve ben ‘Görme engelli değilim’ dedim. Bu nedenle proje, benim gibi görmeyen bir ressam için ayrıca çok değerli” dedi.