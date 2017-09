Beslenme çantasında neler olmalı

Uzmanlar, uzun yaz tatilinde değişen beslenme düzeninin yeni eğitim dönemiyle birlikte düzene girmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çocukların büyüme, gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan okul dönemi, sağlıklı beslenme açısından da çok önemli. Ancak ebeveynler ne kadar dikkat etse de bazen istenen olmuyor ve özellikle yaz tatilinde bozulan düzeni okul döneminde geri kazanmak biraz zaman alıyor. Uzmanlardan gelen beslenme tavsiyelerini sizler için sıraladık.

- Yemek masasında ana öğünlerde dört besin grubundan yiyecekler bulunmalı. Süt grubunda süt ürünleri, et grubunda yumurta, et, tavuk, balık gibi hayvansal gıdalar, tahıl grubunda ise ekmek, makarna, pilav gibi besinler yer alır. Her öğünde tabağı dörde bölerek her bir gruptan besini tüketmesini sağlayabilirsiniz.

- Tek yönlü beslenen ailelerde başta obezite ve diyabet olmak üzere birçok kronik hastalık gözlenmektedir. Çocukluk çağında gelişen obezitenin çözümü yetişkinlik obezitesinden daha zor olduğundan beslenme alışkanlıklarını çocukken oturtmak gerekir.

- Fındık ezmesi gibi besin değeri az ve enerjisi yüksek olan yiyecekler yerine 1 yemek kaşığı tahin-pekmez karışımı ve 1 dilim tam tahıllı ekmek enerji ve besin öğeleri içeriği açısından uygun bir ara öğün olacaktır.

- Çocuğunuzun hazır, kalori yüklü ve besin kalitesi yok denecek kadar az olan besinlere alışmasını seyretmek yerine, evde bir sandviç yapabilirsiniz.

- Peyniri eksik etmeyin. Peynir, içerdiği yüksek kalsiyum ve fosfor ile çocukların kemik ve diş gelişimini, kaliteli protein içeriği ile de doku ve kas gelişimini destekliyor.

- Farklı ekmek çeşitleri deneyin. Ekmek çeşitliliği, çocuklar için her gün farklı bir lezzet algısı oluşturacaktır.

- Sebze ve meyveyi ihmal etmeyin. Çocuğunuzun vitamin ihtiyacını karşılaması için sandviçin içine domates, salatalık veya tatlı yeşilbiber dilimleri ekleyin.

- Beslenme çantasından suyu eksik etmeyin ve su tüketmeleri gerektiğini hatırlatın.

- Çocuğun beslenme çantasına yemeği daha rahat yemesi için peçete, ağzını ve ellerini temizlemesi için dezenfektan, ıslak mendil gibi malzemeler koymayı unutmayın.