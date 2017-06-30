Bin yıldır huzuru koruyan köy

Yaz tatili denilince akla ilk Antalya, Muğla, İzmir gibi sıcak yerler gelmekte. Evet, bu bölgelerde güzel bir tatil yapıp eğlenebilirsiniz. Ancak tatil sadece eğlenmek değil. Stresten uzak bir ortamda vücudun da dinlenmesi size kendinizi daha iyi hissettirir. Bu nedenle içinde boğulduğumuz şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak tüm yılın yorgunluğunu atmak istiyoruz. Ancak nereye gideceğimiz konusunda kararsızsız mıyız? O halde alın Türkiye haritasını elinize. Size keyif alacağınız belki de tatil anlayışınızı değiştirecek bir önerimiz olacak. Bavulunuzu hazırlayın, çok nadir görülebilen ve dünya çapında sayılı yerlerden biri olan, yeşilin ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Artvin’in Çoruh Nehri kıyısındaki bir köye doğru yola çıkıyoruz. Borçka ilçesine bağlı, Macahel Köyü’ne! Macahel; Türkiye’nin en ücra köşesi. Belki adını daha önce hiç duymadığınız. Ancak UNESCO’nun dikkatini çoktan çekti. 29 Haziran 2005 tarihinde vadi Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı’na dâhil edildi.

Şimdi gözlerinizi kapatın ve 990 adet farklı bitki türünü hayal edin... Sizin için hayal etmesi zor ancak bu vadide 23’ü sadece bu bölgeye ait, 432 cinste 990 adet bitki çeşidi bulunmakta. Vadi bitki türleri hariç yaşlı yağmur ormanları ve yaban hayatının da bulunduğu bir yer.

Biyosfer rezervleri ne demek?

Biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin korunmasına dönük uygulamaların denendiği, seçildiği, sunulduğu ve geliştirildiği alanlar. Bugünün coğrafi sınırları içerisinde Düzenli (Zedvake) başta olmak üzere Camili (Hertvisi), Efeler (Eprati), Kayalar (Kvabistavi), Maralköy (Mindieti) ve Uğurköy (Akria) geliyor. Yollar engebeli olsa da her köye araçla ulaşım mümkün. Dik yamaçların, gürül gürül akan derelerin, vadiye özgü yemeklerin, Ruslar zamanından kalma ahşap evlerin olduğu altı muazzam köy...

Macahel; Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar 18 köyle alınmıştır. 93 Harbi’nden sonra Osmanlı kontrolünden birkaç kez çıkmış ve 1921’yılında yapılan referandumla Macahel Vadisi’ndeki 18 köyün 12’si Gürcistan’da kalmayı istemiştir. Türkiye’de kalan altı köy ise Borçka’ya bağlanmıştır.

Yüzlerce yıldır devam ettirdikleri tarım ve hayvancılık yerli halkın tek geçim kaynağı. Kendine has gelenekleri ile kültürel miraslarını korumaya devam eden halk ise yıllardır Gürcüce konuşmakta.

Macahel Vadisi, Kafkas Arı ırkının da bozulmadan kaldığı tek bölge. Özellikle yöreye has, saf kestane balı, mutlaka tadılması gereken eşi benzeri olmayan bir bal. Birçok hastalığa iyi gelen bu balın fazlası sizi komaya sokan cinsten. Doğanın her rengini görebileceğiniz, tamamı dağlarla çevrili olan bu vadi adeta yeryüzündeki cennet gibi.