Bir bahçede 60 kedi 1 muhtar

Son derece yardım sever biriyle tanıştık; Mardin Ömerli İlçesi Şafak Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Turğut. O yalnızca mahallenin muhtarı değil aynı zamanda sokak hayvanlarının da koruyucu babası. Turğut, evinin bahçesindeki 60 kedi ve diğer sayısız sokak hayvanının bakımına tek başına yetemeyince çağın hem vebası hem de devası olan sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Yaptığı çağrı ile Türkiye’nin her köşesinden hayvanseverler kendisine ulaştı. O da bu yardımları karşılıksız bırakmadı tabii. Şimdi daha fazla hayvana ulaşmak için çabalıyor. Kedi babası, Turğut hikayesini star Cumartesi ile paylaştı. Biz de herkese ilham verebilsin diye okuyucularımıza anlatmak istedik…

Tüm hayvanları çok sevdiğinden bahseden Mehmet Ali Turğut’u sokak hayvanlarının koruyucusu haline getiren aslında kızının sokakta bulduğu minik yavru olmuş. Hikayeyi “Bir gün kızım okuldan eve dönerken yağmurlu, fırtınalı bir havada sokakta yavru bir kedi bulmuş. Yavru sokakta çocuklar tarafından hırpalanmıştı, kötü durumdaydı. Kızım da onu paltosunun arasına saklayıp eve getirmiş. Biz o kediyi sahiplendik, tedavi ettirdik, büyüttük. Sonra o kedi büyüdü ve yavrulamaya başladı. Şu an sadece onun 10 tane de yavrusu var. Onunla beraber başka kediler de bahçemize gelmeye başladı ve şu an yaklaşık 60 kedi var. Bizim onlarla ilgilendiğimizi görenler sahipsiz kalmış yavruları da bize getirmeye başladılar” sözleriyle anlatan muhtar, “Tüm kedilerin bakımı üstlendik ama bir yerden sonra maddi durumumuz el vermemeye başladı. Hepsine mama yetiştirmek, tedavilerini üstlenmek masraflı oluyor. O nedenle sosyal medyayı kullanmaya karar verdik. Kızım benim için bir Instagram hesabı açtı ve oradan bağış toplamaya başladık. Bazen insanlar para da teklif ediyor ancak biz kesinlikle para yardımını kabul etmiyoruz. İnsanlardan tek istediğimiz bize mama göndermeleri” şeklinde devam ediyor.

DÜNYA HEPİMİZİN

Evinin alt katını kedilerine tashih eden Tuğut ailesi onları rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyor. İleride bir barınak açmak istediğini söyleyen Turğut “Evim iki katlı üst katta biz yaşıyoruz alt kısım da ahır olarak yapılmış. O ahırda kediler yaşıyor. Hepsinin kendi yatağı var. Kış geliyor tabii biraz endişeleniyorum ama gerekirse oraya bir soba kurmayı planlıyorum. Tabii ileride nasıl olacak bilmiyoruz çünkü kedilerin sayısı her geçen gün artıyor. Kendim bir barınak kurmayı isterim” diyor. Karşılıksız sevgiye vurgu yapan kedi babası “Yanlarına inince hepsi etrafıma doluşuyorlar. Kucağıma oturuyorlar masaj yapıyor, naz yapıyorlar. Onlarla ilgilenmek çok büyük bir keyif. Kedilerle ilgilenmek bana çok büyük bir mutluluk veriyor. “Onlar hayvandır” diyip aşağılamamak, hor görmemek gerek. En nihayetinde bu dünya hepimizin. Bizim olduğu kadar onların da yaşamaya hakkı var” diyerek tüm insanlara da çağrıda bulunuyor.

“Onları hayvan diye aşağılayıp hor görmemek gerek. Nihayetinde bu dünya hepimizin. Bizim olduğu kadar onların da yaşamaya hakkı var.”

Yaş mamaya ihtiyaç var

Sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığında pek çok kişinin kendisine ulaştığından söz eden Turğut: İnsanımız bu konuda duyarlı ve sosyal medya gerçekten inanılmaz bir yer. Şu anda yalnızca kendi kedilerimin değil çevre mahalledeki kedi, köpek tüm sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılıyoruz. Gelen yardım mamalarını bizzat taşıyorum. Ancak aracım olmadığı için her yere gidemiyorum. Olsaydı elimdeki mamaları civar köylere de ulaştırabilirdim. Elimden geldiğince insanları sokak hayvanlarının bakımı konusunda bilinçlendirmeye çalışıyorum. En büyük sıkıntımız yaş mama. Yavru kediler kuru mama yiyemiyorlar. Bize destek olmak isteyenler Instagram’da @47turgut hesabında paylaştığım adrese mama gönderebilir ya da patifood.com sitesinden ulaşabilir. Para yardımını kabul etmiyoruz.

Validen destek geldi

Turğut’un paylaşımları yalnızca hayvanseverlerin değil yöneticilerin de dikkatini çekti. Turğut’a Mardin Valisi bizzat yardım eli uzatmış. Turğut: Sosyal medyadaki paylaşımları Mardin Valisi Mustafa Yaman görmüş beni takip etmeye başlamış. Ardından bizi çok mutlu eden bir gelişme oldu ve valimiz evimize bir ekip gönderdi. Onlar da kedilerimiz için yaş mama getirdiler, onları muayene ettiler. Duyarlılıklarından dolayı valimize sizler aracılığı ile de teşekkür etmek isterim.

Tedavi edilmezlerse...

Kedileri barınağa bırakmayı düşünmediğini vurgulayan Turğut şunları anlatıyor: Mardin’de hayvan barınağı var. Farazi konuşmak çok doğru olmaz ama ben barınak fikrine sıcak bakmıyorum. Barınaktaki hayvanların kötü şartlarda yaşadıklarına dair çok fazla haber okuyoruz, görüyoruz. O nedenle ben güvenmiyorum hayvanları oraya götürmek istemiyorum. Veteriner ihtiyaçlarını gücüm yettiğince karşılamaya çalışıyorum. Kedi hasta olduğunda mutlaka veterinere gösterilmesi gereken bir hayvan. Narinler hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ufak tefek rahatsızlıkları olduğunda internette yazılan tavsiyeleri takip ederek bazen insanlar için kullanılan ilaçlarla ben tedavi ediyorum. Kedilerin hepsiyle ben ve kızlarım teker teker ilgileniyoruz. Onları düzenli olarak tarıyoruz pudralıyoruz, onlarla oynuyoruz. Hepsinin ismi var, kızlarım veriyorlar hatta benim ismimi bile vermişler bir tanesine! (Gülüyor)

En güzeli 10 bin liralık ödülü patileyecek

Pursaklar Belediyesi, hem Ankara ile özdeşleşen Ankara Kedisi’nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla altı yıldır Ankara Kedisi Güzellik Yarışması düzenliyor. İki yıldır uluslararası bir platforma taşınan festivali ikinci kez Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali adı altında düzenlenecek. 6-8 Ekim tarihleri arasında Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinliğin birinci günü açılış, fotoğraf yarışması ve yemek yarışması yapılacak. İkinci gün ise Uluslararası Pursaklar Kedi Yarışması ve Şecere Değerlendirmesi, kedi showlar, fotoğraf sergisi, konser ve halk dansları olacak. Yarışmada birinci olan kedi sahibi ise 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Hayvanseverler davetli

Etkinliğin üçüncü gününde yarışmaya katılma hakkı elde eden kediler podyumda boy gösterecek. 2’nci Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali’nde dereceye giren kedi sahipleri para ile ödüllendirilirken, kediler de mama kazanacak. Bir hayli çekişmeli ve renkli geçmesi beklenen Kedi Güzellik Yarışması’nın birincisi 10 bin TL, ikincisi 6 bin TL ve üçüncüsü 4 bin TL ödül kazanacak. Yarışmaya katılmak için www.pursaklar.bel.tr adresindeki forum ve 444 9 709 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilirler. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de tüm Ankaralıları Uluslararası Kedi Güzellik Festivali’ne davet ediyor.