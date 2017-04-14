Bir çocuğun hayali olabilir…
Sizin kullanmak istemediğiniz bir eşyanız belki de bir çocuğun hayalidir, kimbilir? Bu çocuklara ulaşmanın yoluysa belediyelerin yardım masalarından geçiyor. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi ihtiyaç sahibi insanların hayatlarını kolaylaştırmak, hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyor!
- BÜŞRA UĞRAŞ
Bahar temizliği yaptığımız bugünlerde kullanmadığımız eşyaları ayıklamaya ve yeni sezon alışverişleri yapmaya da başladık. Peki rafların derin köşelerindeki kıyafetler ve eşyaları ne yapmayı planlıyorsunuz? Size bir önerimiz var: Yeni bir mevsimi hayır işleyerek karşılayın. Bizler ne yapabiliriz diye düşünürken kendimizi Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde bulduk. Merkezin Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya ile tanıştık, sohbetimizin bir kısmını da size aktarmak istedik….
Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’ni bir kompleks gibi düşünebilirsiniz. Buranın altında, Aşevi, Aile Danışmanlık Merkezi, Engelliler Merkezi, İş-Kur hizmet noktası, nakdi yardımlar, giyim ve eşya yardımı gibi pek çok çalışma yapılıyor. Birçok konuyu tek bir çatı altında toplayan bir merkez hiçbir belediyede yok. Merkezlerinin bir benzerinin Arnavutköy ve Beyoğlu Belediyeleri’nde olduğunu anlatan Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, “Onlar yalnızca sosyal yardım yapıyorlar” bilgisini veriyor ve çocuklara yardım konusunda yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:
MERKEZ BAĞIŞÇININ EVİNE KADAR GİDİYOR
Gardolabımızı açıyoruz ve ‘Giyecek hiçbir şeyim yok!’ diyoruz. Halbuki dolap ağzına kadar dolu! Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Dolabımızda kullanmadığımız ama kullanılabilir durumdaki tüm kıyafetleri çıkartıp paketleyebilir ve ardından yardım merkezimizi arayabilirsiniz. Tesisimize kadar gelip zahmet etmenize gerek yok, biz sizin verdiğiniz adrese gelerek bağışlamak istediklerinizi elden teslim alıyoruz. Ya da yolunuz buraya düşerse 7/24 merkezimizi ziyaret edebilir, yardımda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde ev eşyalarını da kabul ediyoruz. Bahar geldi, temizlik zamanı… Evinizde kullanmadığınız ve bağışlanabilir durumda olan eşyalarınızı seçin, bizi arayalım ve gelip alalım. Çekyat, ranza, baza, genç odası ne olursa! Aslında bakarsanız yardıma muhtaç insanların en çok sıkıntısını çektiği konular bunlar. Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Dezavantajlı durum kartopu gibi büyüyor…
KÜÇÜCÜK BİR İYİLİKLE TERTEMİZ BİR GELECEK
Aile yoksulluk içerisinde, gencin ihtiyaçları, hevesleri var. Bunlar karşılanmayınca gençler ve çocuklar ailelerinden kopuyorlar, bakıyorsunuz suça karışıyor, madde kullanmaya başlıyor, okulundan uzaklaşıyor. Bunu engellemek adına bizler vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: Gençlerin ve çocukların ihtiyaç duydukları malzemeleri sayıyoruz: genç odasına, TV’ye, kıyafetlere ihtiyacımız var. Bazıları TV’ye ne gerek var diye düşünüyor ama öyle değil çocukların çizgi film izlemeye de ihtiyacı var. İnsanlar bağışta bulunuyor bizler de bazen günü gününe iletiyor bazen depomuzda bekletiyor ve ihtiyaç halinde dağıtıyoruz. Ama kesinlikle yardımlar yerine ulaşıyor. Devasa bir depomuz ve içerisinde buzdolabından çamaşır makinesine kadar pek çok ev eşyası var. Hepsi yeni.”
SOSYAL MARKETLER İNŞA EDİLİYOR
Vatandaşın ihtiyaçlarının aileden aileye farklılık gösterdiğini belirten Veysel Kaya Küçükçekmece Belediyesi’nin bu konuya getirdiği çözümü de bizlere anlattı. Kaya, “Sosyal market projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz insanlara gıda kolisi dağıtıyorduk ama fark ettik ki herkesin derdi ve ihtiyaçları farklı. Bu nedenle işin işleyiş biçimini değiştirmeye karar verdik. Kimisinin gıdaya ihtiyacı varken, bir diğerinin bebek malzemelerine ihtiyacı olabiliyor. Basit gibi görünse de küçücük bir oyuncağa muhtaç olan insanlar bile var. Çok yakın bir zamanda başımıza geldi. Buraya yardım için bir kadın geldi, yanında çocuğu var, önümüzdeki yıl okula başlayacakmış.
Her çocuğun vazgeçemediği bir oyuncağı olur ama o çocuğun yoktu… Yeni projemizle insanların evine gıda kolisi götürmek yerine ‘Sosyal Market’ dediğimiz marketler açmaya karar verdik. Bu marketlerin içinde aklınıza ne gelirse olacak. Vatandaşımıza bir kart vereceğiz ve içine kredi yükleyeceğiz. Vatandaş o krediyle markete gidecek ve neye ihtiyacı varsa kendisi seçip alacak. Bu marketler, Halkalı, Beziganbahçe, İnönü Mahallesi, Kartaltepe ve Tevfikbey Mahallesi gibi ilçemizin merkezi yerlerine kurulacak. Vatandaşlar zaman zaman bizim sağlayacağımız rink araçlarıyla ya da kendi imkanlarıyla bu merkezlere gidebilecekler. Bu yalnızca bizim değil diğer tüm belediyelerin uygulaması gereken bir model. İnşallah önümüzdeki aylarda bu çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz.
TELEFONLA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
Küçükçekmece Belediyesi’nin en çok önem verdiği konuların başında yaşlılar ve engelliler geliyor. Kaya: Yaşlı ve engellilere evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti veriyoruz. Kimsesi olmayan kişilerin evine arkadaşlarımız gidiyor. Bakım-onarım, ev temizliği, cam silme, kuaförlük gibi hizmetler veriyoruz. Yeni bir sistem geliştirdik ve telefonla başvuru kabul etmeye başladık. Artık yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bize telefon etmeleri yeterli. Sesli başvurularına istinaden seslerini kaydedeceğiz ve o kaydı delil olarak kabul edip, kimlik bilgilerini alacağız ve ikamet adreslerini ziyaret edeceğiz. Bir de yaşlı, engellili ve gençlerin bir araya gelebilecekleri, bir tesis yapmayı planlıyoruz.
Suriyeli minik mültecilerin 207’si yetim!
“Bizim bir mülteciler masamız var. Savaşın yeni başladığı dönemde bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünerek masa açmıştık. Başlangıçtan itibaren onları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadık. Eşya ve gıda yardımında bulunduk, yardım etmeye de devam ediyoruz. Küçükçekmece’de aktif olarak yardım ettiğimiz üç binin üzerinde aile var, içlerinden 207 tanesi yetim.”
Mağazadan halka yardım
“Vatandaşlarımız bize bağış yaptıklarında biz onları alıyor, bedenlerine, modellerine göre ayırıyoruz. Temizlemesini, ütüsünü yapıyor, eğer gerekiyorsa terziye tamir ettiriyor ve raflara diziyoruz. Bunun yanında bazı hayırseverlerimiz hiç kullanılmamış kıyafetler de bağışlıyorlar. Tesisimizde bir de mağazamız var ve ihtiyaç sahipleri gelip buradan istedikleri kıyafetleri alabiliyor. Yalnızca kıyafet değil gelinlikten sünnet kıyafetine kadar her şey var! Aynı zamanda Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’ndeki annelerimiz yoksul çocuklarımız için örgü örmeyi talep ettiler. Bizim için atkı, bere, eldiven gibi kışlıklar örüyorlar. Biz de onları çocuklarımıza dağıtıyoruz. Eşyalar için de aynı şey geçerli. Bağış yapmak isteyen olursa kamyonlarımızı gönderiyoruz, eşyayı aldırıyoruz, mobilyacı ustalarımıza yeniletiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.”
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