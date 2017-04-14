Bir çocuğun hayali olabilir…

Bahar temizliği yaptığımız bugünlerde kullanmadığımız eşyaları ayıklamaya ve yeni sezon alışverişleri yapmaya da başladık. Peki rafların derin köşelerindeki kıyafetler ve eşyaları ne yapmayı planlıyorsunuz? Size bir önerimiz var: Yeni bir mevsimi hayır işleyerek karşılayın. Bizler ne yapabiliriz diye düşünürken kendimizi Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde bulduk. Merkezin Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya ile tanıştık, sohbetimizin bir kısmını da size aktarmak istedik….

Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’ni bir kompleks gibi düşünebilirsiniz. Buranın altında, Aşevi, Aile Danışmanlık Merkezi, Engelliler Merkezi, İş-Kur hizmet noktası, nakdi yardımlar, giyim ve eşya yardımı gibi pek çok çalışma yapılıyor. Birçok konuyu tek bir çatı altında toplayan bir merkez hiçbir belediyede yok. Merkezlerinin bir benzerinin Arnavutköy ve Beyoğlu Belediyeleri’nde olduğunu anlatan Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, “Onlar yalnızca sosyal yardım yapıyorlar” bilgisini veriyor ve çocuklara yardım konusunda yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:

MERKEZ BAĞIŞÇININ EVİNE KADAR GİDİYOR

Gardolabımızı açıyoruz ve ‘Giyecek hiçbir şeyim yok!’ diyoruz. Halbuki dolap ağzına kadar dolu! Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Dolabımızda kullanmadığımız ama kullanılabilir durumdaki tüm kıyafetleri çıkartıp paketleyebilir ve ardından yardım merkezimizi arayabilirsiniz. Tesisimize kadar gelip zahmet etmenize gerek yok, biz sizin verdiğiniz adrese gelerek bağışlamak istediklerinizi elden teslim alıyoruz. Ya da yolunuz buraya düşerse 7/24 merkezimizi ziyaret edebilir, yardımda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde ev eşyalarını da kabul ediyoruz. Bahar geldi, temizlik zamanı… Evinizde kullanmadığınız ve bağışlanabilir durumda olan eşyalarınızı seçin, bizi arayalım ve gelip alalım. Çekyat, ranza, baza, genç odası ne olursa! Aslında bakarsanız yardıma muhtaç insanların en çok sıkıntısını çektiği konular bunlar. Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Dezavantajlı durum kartopu gibi büyüyor…

KÜÇÜCÜK BİR İYİLİKLE TERTEMİZ BİR GELECEK

Aile yoksulluk içerisinde, gencin ihtiyaçları, hevesleri var. Bunlar karşılanmayınca gençler ve çocuklar ailelerinden kopuyorlar, bakıyorsunuz suça karışıyor, madde kullanmaya başlıyor, okulundan uzaklaşıyor. Bunu engellemek adına bizler vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: Gençlerin ve çocukların ihtiyaç duydukları malzemeleri sayıyoruz: genç odasına, TV’ye, kıyafetlere ihtiyacımız var. Bazıları TV’ye ne gerek var diye düşünüyor ama öyle değil çocukların çizgi film izlemeye de ihtiyacı var. İnsanlar bağışta bulunuyor bizler de bazen günü gününe iletiyor bazen depomuzda bekletiyor ve ihtiyaç halinde dağıtıyoruz. Ama kesinlikle yardımlar yerine ulaşıyor. Devasa bir depomuz ve içerisinde buzdolabından çamaşır makinesine kadar pek çok ev eşyası var. Hepsi yeni.”

SOSYAL MARKETLER İNŞA EDİLİYOR

Vatandaşın ihtiyaçlarının aileden aileye farklılık gösterdiğini belirten Veysel Kaya Küçükçekmece Belediyesi’nin bu konuya getirdiği çözümü de bizlere anlattı. Kaya, “Sosyal market projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz insanlara gıda kolisi dağıtıyorduk ama fark ettik ki herkesin derdi ve ihtiyaçları farklı. Bu nedenle işin işleyiş biçimini değiştirmeye karar verdik. Kimisinin gıdaya ihtiyacı varken, bir diğerinin bebek malzemelerine ihtiyacı olabiliyor. Basit gibi görünse de küçücük bir oyuncağa muhtaç olan insanlar bile var. Çok yakın bir zamanda başımıza geldi. Buraya yardım için bir kadın geldi, yanında çocuğu var, önümüzdeki yıl okula başlayacakmış.

Her çocuğun vazgeçemediği bir oyuncağı olur ama o çocuğun yoktu… Yeni projemizle insanların evine gıda kolisi götürmek yerine ‘Sosyal Market’ dediğimiz marketler açmaya karar verdik. Bu marketlerin içinde aklınıza ne gelirse olacak. Vatandaşımıza bir kart vereceğiz ve içine kredi yükleyeceğiz. Vatandaş o krediyle markete gidecek ve neye ihtiyacı varsa kendisi seçip alacak. Bu marketler, Halkalı, Beziganbahçe, İnönü Mahallesi, Kartaltepe ve Tevfikbey Mahallesi gibi ilçemizin merkezi yerlerine kurulacak. Vatandaşlar zaman zaman bizim sağlayacağımız rink araçlarıyla ya da kendi imkanlarıyla bu merkezlere gidebilecekler. Bu yalnızca bizim değil diğer tüm belediyelerin uygulaması gereken bir model. İnşallah önümüzdeki aylarda bu çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz.