Bir film izledi gezgin oldu dünyanın çatısında hayat

‘İnsanoğlunun mutluluk verebilmesi için öncelikle kendisinin gerçekten mutluluğa erişmesi gerektiği’ mottosundan yola çıkan Kadir Mert, iç sesine kulak vererek son 2 yıldır Nepal’de yaşıyor. Bu bir nev-i kendini arayış…

“8 yıl önce bugünleri görmüş olsaydım ‘alakasız’ diye yorumlardım” diyor. 20’li yaşlarını sürdüğünde; meslek problemini çözmüş, düzenli işi olan, sabah 8 akşam 5’te evlatlarına gitmeyi planlayan mutlu aile babasını hayal eden Kadir Mert, bugün o hayalden fersah fersah uzaklarda Nepal yollarını arşınlıyor…

BİR FİLM İZLEDİM, BAKTIM NEPAL’DEYDİM

Samsun’daki yaşamının ardından son senelerde dört yaz Ölüdeniz semalarında süzülen Kadir Mert’in iki yıldır tercih ettiği Nepal seyahati, gezileri, hayatına yeni tecrübeler katan Nepal’daki sezonluk hayatı üzerine kilometrelere meydan okuyan röportaj yaptık.

- 27 yaşındaki bir insan neden Nepal’de kendini arar?

Zihnimde sadece belirli bir süre için Güney Asya’da herhangi bir ülkede yaşama fikri vardı. ‘Doctor Strange’ adında bir bilim kurgu filmi izledim. Filmin büyük kısmı Nepal ve Himalayalar’da geçiyordu. Filmi izledikten 2 gün sonra Nepal’deydik. 10 gün gezdikten sonra aklımda tek şey vardı: tekrar Nepal’e gelmek... Pokhara’da rastgele bir yamaç paraşütü firmasıyla anlaştık. Kasımda tekrar Nepal’e geldim. Hayatımda aldığım en hızlı ve en doğru karar. Çünkü bu topraklar insana huzur veriyor.

- Nepal seyahati uçma tutkusu mu, rotayı bulma iç güdüsü mü?

Yaşlandığımda sadece pişman olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey bazı şeyleri artık doğru yaptığım. Hem rotamı, hem de iç güdülerime bakarak hareket ediyorum. Son derece keyifli...

- Samsun, Ölüdeniz, Nepal Kadir için ne anlama geliyor?

Normal mesleğim yazılım ve son zamanlarda da yamaç paraşütüne yöneldim. Bir sonraki yıl, belki de adını duymadığımız bir ülkede yaşıyor olabilirim.

- Çocukluğunda mahalleden ayrılmayışın intikamı olabilir mi uzak diyarlar sevdası?

Kendimi bildim bileli uzaklara karşı bir sevdam var. Paranın olduğu her yerde insanların samimiyetsizliğini gördüm. Bu durumda zihnimde kaçma sevdası vücudumla bütünleşti. Hiç hayalini dahi dilime getiremediğim bir yaşamda can buldum.

- İlk sürat denemesini bisikletle, uçuşunu ise şemsiyeyle yapan bir çocuk olarak uçmak senin için nedir?

Çocukluğumdan bu yana uçma çalışmaları yapıyorum. Benim için uçmak, yeni doğan bebeğin annesini araması hissiyle eşdeğer...

- Hazırlığını yaptığın kitap seyahatlerle mi ilgili olacak?

Kitap kimine göre özür mektubu, kimine göre ise bir teşekkür... Nepal’e geldiğimde duygusal rahatlığın keyfini sürerken kitap yazmaya karar verdim. Hayat uyumadığımızda geçirdiğimiz zamanlar. ‘Uykuda mısın, zihinde misin?’ İnsanların sorgulamasını istiyorum.

- Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun?

Böylesine planlar yapmayı sevmiyorum. Belki bir aile kurarım; o ailenin çocukları olur... Belki bu çocukları bildiğimiz yaşamdan uzak, Himalaya eteklerine götürüp, hayata farklı açıdan bakmalarını isteyebilirim...

Nisana kadar buralardayım. Çalışıyorum ve kültür ortağıyım. Kamboçya’ya geçip son bir durak daha ekleyebilirim.