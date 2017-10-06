Bir yudum kahve bir nefes moda

Sonbahar rüyası

Kadın iç giyim markası Oysho, yeni sezonu birbirinden şık gecelik ve pijamalardan, yumuşacık sabahlıklara, ev kıyafetleri ve aksesuarlara kadar uzanan geniş bir koleksiyon ile selamlıyor. İçindeki genç kızı canlı tutan her yaştan kadına hitap eden ürünler arasındaki uyku maskeleri oldukça sevimli bir o kadar da esprili.