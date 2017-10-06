Bir yudum kahve bir nefes moda
Değişim güzeldir. Bugün sıcak günlere ‘Hoşçakal’ deyip sonbahar yapraklarını kucaklayışımızın sebebi de budur. Melankolik grilerin gökyüzü hakimiyetinde gardırobumuz, makyajımız değişecek, evimiz yenilenecek. O halde kahvenizden bir yudum alın ve vitrin turumuza katılın.
Sonbahar rüyası
Kadın iç giyim markası Oysho, yeni sezonu birbirinden şık gecelik ve pijamalardan, yumuşacık sabahlıklara, ev kıyafetleri ve aksesuarlara kadar uzanan geniş bir koleksiyon ile selamlıyor. İçindeki genç kızı canlı tutan her yaştan kadına hitap eden ürünler arasındaki uyku maskeleri oldukça sevimli bir o kadar da esprili.
Trend takipçileri için stil alarmı
Tommy Hilfiger saatleri, rahat ve cool tarzını rock’n roll esintileriyle birleştiriyor. Birbirinden aykırı detaylar, farklı oranlar ve atletik dokunuşlar yeni sezonda markanın saat modellerini etkisi altına alırken, çabasız şıklık ön plana çıkarılıyor. Saat koleksiyonlarında göze çarpan klasik deri ve paslanmaz çelik hasır kayışlar, markanın dikkat çekici detayları arasında yerini alıyor.
İmkansızlığın ihtimali
Gucci, yeni sezon koleksiyonunda hapsolmuş hayati kudretlerin dışa vurumunun altını çiziyor. Koleksiyonda tek tipçiliğe meydan okuyarak değişime karşı duyulan derin arzuyu yansıtıyor. Parıltının hakim olduğu koleksiyonda 70’lerin disko kültürünü göz ardı etmek imkansız fakat bol kesimleri ve absürdlüğün uyumunu bir araya getirdiğinizde 80’ler kültürü sahnenin hakimi oluyor.
Çift taraflı tasarımlar
Koton Kids koleksiyonu, renkli ve sıra dışı tasarımlarla çocukları mutlu ediyor. Kız ve erkek grupları için hazırlanan mont ve yelekler, çift taraflı kullanım imkanıyla tek tasarımla iki farklı kıyafet olarak kullanılıyor. Yeşil, kırmızı, mavi ve sarı tonlarının yanı sıra asker ve kareli desenleri de bulunan çift taraflı mont ve yelekler soğuk günlere sıcak stillerle göz kırpıyor.
Alışveriş
Evde botanik etki
Evinizin güzellik merkezi Linens, yaşam alanlarına hayat katıyor. Floral desenlerin mavi, lila ve mor renklerin ahengiyle bir araya geldiği koleksiyon, botanik dünyadan ilham alıyor. Yeni sezon parçaları doğal yaşam sevenlerin evlerini huzurla dolduracak unsurlar taşıyor.
Maksimum kahve keyfi
Tasarım ve fonksiyonelliği bir arada sunan Crate and Barrel, kahve keyfinizi maksimuma taşıyor. Marka, espresso tutkunlarına Bialetti Moka demliği, kahvesini French Press tekniği ile hazırlamak isteyenlere ise Bodum Chambord ve Columbia Termal’i öneriyor.
Moda
Devlerinin buluşması
Bora Aksu, Dilek Hanif, Dice Kayek, Hakan Yıldırım, Mehtap Elaidi, Özgür Masur, Raissa & Vanessa, Tuvanam, T.A.G.G, Zeynep Tosun, Zeynep Erdoğan gibi ünlü Türk tasarımcılarına ek ayakkabı markalarının aralarında bulunduğu özel parçalar Gizia Gate’te sonbahar stilinize eşlik ediyor.
Şıklığın lüks tamamlayıcıları
Harvey Nichols şıklığınıza şıklık katıyor. Toga Pulla ve Premiata’nın metal ayrıntılarıyla fark oluşturan botları ve Sarah Jessica Parker’ın taş süslemeli ayakkabıları kombinlerinizin tamamlayıcısı oluyor.
Haftanın parfümü: Chanel Gabrielle
Coco Chanel’in ölümünün ardından 46 yıl geçmesine rağmen, ikonik tasarımcının markaya bıraktığı miras hâlâ güncel. Markanın baştasarımcısı Karl Lagerfeld’in Gabrielle çantalarıyla saygı duruşunda bulunduğu Coco Chanel, şimdi de Olivier Polge’un tasarladığı Gabrielle parfümünde hayat buluyor. Parfüm, yasemin, sümbül teber, ylang ylang ve portakal çiçeğinin büyüleyici notalarını barındırıyor.
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