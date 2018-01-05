Biri bizi sahiden gözetliyor

2000’li yılların başlarında Türkiye’de fenomen olan “Biri Bizi Gözetliyor (BBG)” yarışmasını çoğumuz hatırlıyoruz. Program formatı gereği bir grup yarışmacı, kaldıkları evin içerisine yerleştirilmiş çok sayıda kamera tarafından 100 gün boyunca izleniyordu. BBG o dönem mahremiyet tartışmalarının odak noktası haline gelirken, toplumun farklı kesimlerinden yükselen çok sayıda eleştirinin de hedefi olmuştu. Fakat gelin görün ki aradan geçen sürede teknolojinin gelişmesiyle bizim evlerimize de kameralar yerleştirildi, biz de izleniyoruz. Üstelik ödüllü bir yarışmada da değiliz. Hatta bir kısmımız izlendiğinin farkında bile değil...

HACKER VE İSTİHBARATIN GÖZÜ ÜZERİMİZDE

Wikileaks, geçtiğimiz aylarda tarihin en büyük ifşasını gerçekleştirerek ABD’nin tüm dünyada etkin olduğu bilinen istihbarat servisi CIA’den ele geçirdiği 8 bin 761 belgeyi internette yayınladı. “Weeping Angel (Ağlayan Melek)” kod adıyla ifşa edilen belgeler, CIA’in ortam dinlemesi ve izlemesi yapılabilen neredeyse tüm akıllı cihazları hacklediği ve bu imkanlarla insanların en özeline kadar ulaşabildikleri de kanıtlanmış oldu. Üstelik CIA’in bu konuda tek olmadığı da bilinen bir gerçek. Günümüzde akıllı cihazlar dünyadaki tüm istihbarat servisleri ve internet korsanları tarafından bulunmaz bir fırsat ve hedef konumunda bulunuyor.

Akıllı cep telefonlarımız ve kişisel tabletlerimizde başkalarının eline geçmesinden çekineceğimiz çok sayıda şey saklıyoruz: Fotoğraflarımız, rehberimiz, mesajlaşmalarımız... Üstelik mikrofonu ve iki adet kamerası da bulunan akıllı telefonlarımız dışarıdan yapılacak bir müdahale ile gizlice bizi izleyip dinleyebilen ve kaydettiklerini bir başkasına gönderebilen sakıncalı bir düşmana dönüşebiliyor.

ARTIK TELEVİZYONUMUZ BİZİ İZLEYEBİLİYOR

Televizyonunuzun karşısında oturduğunuzda yalnızca sizin televizyonu izlediğinizi zannediyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Zira artık internet bağlantısı, dahili mikrofonu ve kamerası olan akıllı televizyonlarımız bizleri evlerimizin salonlarında, yatak odalarında izleyebiliyor ve kaydettiği görüntüleri casus yazılımlar sayesinde kötü niyetli kişilere ulaştırabiliyor. Üstelik Wikileaks, CIA’in Samsung televizyonlara entegre ettiği “sahte kapalı mod” sayesinde siz kapattığınızı zannederken bile izlemeye devam edebildiğini ortaya koydu. Aynı zamanda bilgisayarlarımızda korsan müdahaleye en açık elektronik cihazların başında geliyor. Hiç farkında değilken bilgisayarınızın kamerasından izleniyor olabilirsiniz.

EVİNİZ VE ARABANIZ HACKLENEBİLİR

İnternete bağlı hemen her cihaza sızabilen hackerların yeni hedeflerinin akıllı evler olduğu bilinen bir gerçek. Hırsızlar güvenlik sistemini hackleyerek akıllı evinizi soyabilir. Hatta mevcut sistemin açıklarından yararlanacak kötü niyetli kişiler çok daha farklı müdahalelerde de bulunabilir. Örneğin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak evinizi izlemek, elektriklerinizi kesmek, soğuk bir kış günü siz uyurken klimanızı 16 derece ısıda çalıştırmak... Bunun yanında CIA başta olmak üzere çok sayıda istihbarat servisinin motorlu araçlara uzaktan erişmek için çalıştığı ve bu yöntemle teknik arıza ya da trafik kazası süsü verilmiş suikastler düzenleme peşinde koştuğu belirtiliyor.

Teknolojik aletlerden insanları izleyen istihbarat servisleri, artık motorlu araçlara uzaktan erişim sağlayarak trafik kazası süsü verilmiş suikastler düzenlemek istiyor.